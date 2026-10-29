Võ Tòng 'Đất phương Nam' tái xuất cùng thằng Cò sau gần 30 năm

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Sau gần 30 năm kể từ khi cùng đóng bộ phim Đất phương Nam, Lê Quang (vai Võ Tòng) và Phùng Ngọc (vai thằng Cò) vừa có màn tái ngộ đầy cảm xúc. Phùng Ngọc cho biết anh mời Lê Quang quay video ôn lại những kỷ niệm thời đóng phim và giới thiệu các món đặc sản tại quán lẩu nơi anh đang làm việc.

Cả hai cùng diện áo bà ba, đeo khăn rằn, tái hiện đúng chất của hai nhân vật đình đám một thời. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem. Tuy nhiên, cũng có không ít khán giả thú thật là không nhận ra hai diễn viên vì ngoại hình đã thay đổi nhiều sau năm tháng bôn ba.

Những kỷ niệm 'xương máu' trên phim trường

Phùng Ngọc gọi Lê Quang bằng tên thân mật "chú Tư" và cho biết nghệ sĩ là một trong những người phát hiện ra khả năng diễn xuất và dẫn dắt Phùng Ngọc bước chân vào làng phim. Cả hai từng cùng nhau tạo nên những phân đoạn kinh điển, từ cảnh săn cá sấu trong rừng U Minh cho đến khi chú chó Phèn mang ba quả lựu giúp Võ Tòng thoát khỏi vòng vây quân giặc.

Nhìn lại vai diễn Võ Tòng, dù chỉ là vai phụ nhưng nhân vật này gây ấn tượng mạnh bởi sự can trường và hồn hậu. Đặc biệt, chuyện tình dang dở giữa Võ Tòng và Út Trong (do Thúy Loan đóng) vẫn khiến nhiều người tiếc nuối. Để có được những thước phim chân thực, Lê Quang đã phải đánh đổi bằng nhiều vết thương vì tự đóng cảnh hành động mà không dùng cascadeur. Có những lúc, chân anh tứa máu vì đạp phải gai nhọn, mảnh chai hay gốc đước dưới lòng sông.

Góc khuất sau ánh hào quang

Khi hỏi thăm về cuộc sống hiện tại, Phùng Ngọc chia sẻ anh vẫn đang sống độc thân vì "duyên phận gập ghềnh". Trong khi đó, Lê Quang cho biết mình đã rời nghiệp diễn từ lâu và hiện đang sống cùng vợ con tại TP HCM.

Thực tế, sau thành công của Đất phương Nam, Lê Quang từng góp mặt trong các phim như Viên ngọc Côn Sơn, Trùng Quang tâm sử, Chúa tàu Kim Quy hay Người Bình Xuyên. Thế nhưng, những vai tướng cướp hay giang hồ sau này lại không để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả. Vì thu nhập từ nghề diễn không ổn định, anh phải làm nhiều việc cùng lúc để mưu sinh, từ chụp ảnh, thiết kế đến quay MV cho ca sĩ trẻ, hoặc làm chủ nhiệm và quản lý cho đơn vị sản xuất.

Sau này, Lê Quang chuyển sang hát tại các nhà hàng, quán bar và hội chợ thông qua giới thiệu của đồng nghiệp. Anh kể rằng mỗi khi bầu show giới thiệu mình là Võ Tòng, khán giả miền Tây luôn vỗ tay nồng nhiệt. Bài hát anh được yêu cầu thể hiện nhiều nhất chính là Bài ca đất phương Nam.

Cuộc gặp gỡ những người cũ

Cuối tuần qua, Lê Quang cùng Phùng Ngọc đã đến viếng lễ tang đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn - người đã thực hiện bộ phim Đất phương Nam. Tại đây, họ cũng gặp lại những đồng nghiệp cũ như Phương Điền (vai Sáu Nhịn) và Mạnh Dung (vai ông Ba bắt rắn).

Đất phương Nam vốn là bộ phim truyền hình gây tiếng vang lớn những năm 1990, được biên kịch và đạo diễn bởi NSƯT Nguyễn Vinh Sơn dựa trên tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Phim tái hiện cuộc sống của những nông dân bình dị, đùm bọc nhau vượt qua khó khăn trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại các khu rừng ngập mặn Nam bộ. Những nhân vật như bé An (Hùng Thuận), thằng Cò, Võ Tòng, ông Ba bắt rắn hay bác Ba Phi (nhà văn Mạc Can) đã trở thành những hình tượng đẹp trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả.