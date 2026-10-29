Huy Tuấn và lý do đưa jazz về 'định mệnh' Đà Lạt

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Nghệ sĩ Huy Tuấn đang tất bật di chuyển liên tục giữa TP HCM và Đà Lạt để chuẩn bị cho Vietnam Jazz Heritage Festival, sự kiện lần đầu tổ chức từ ngày 6 đến 8 tháng 11. Với vai trò tổng đạo diễn, anh muốn biến dự án ấp ủ bấy lâu thành một sự kiện âm nhạc đại chúng, nơi những giá trị di sản được tôn vinh thông qua âm nhạc.

Huy Tuấn là một nghệ sĩ quen thuộc với các chương trình đại chúng và hiện đang điều hành nhiều lễ hội âm nhạc lớn như HOZO. Tuy nhiên, với anh, jazz là một điều thầm kín và là nền tảng mà hầu hết các nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc đều nghiên cứu. Bản thân anh cũng đã chơi những bản funky có gốc gác từ jazz cùng ca sĩ Mỹ Linh từ 30 năm trước.

Vì sao phải là Đà Lạt?

Khi lên ý tưởng, Huy Tuấn chọn ngay Đà Lạt thay vì Hà Nội hay TP HCM vì cho rằng đây là nơi phù hợp nhất để thưởng thức jazz. Theo anh, không gian, kiến trúc và cảnh quan nơi đây tạo cho người nghe một tâm thế sẵn sàng hòa nhập với âm nhạc. Đặc biệt, sự đặc sắc của Đà Lạt nằm ở việc một ngày có đủ bốn mùa, mang lại cảm giác thoải mái và niềm vui.

Anh nhắc đến cách giải nghĩa tên gọi Đà Lạt từ một câu Latin, với ý là ban niềm vui cho người này, sự mát lành cho người kia. Điều này tương đồng với tinh thần của jazz: không ép buộc ai phải nghe giống ai, mà tự do, ngẫu hứng, giúp người vui thêm vui và xoa dịu người đang mệt mỏi. Thêm vào đó, thời điểm tháng 11 khi Đà Lạt bước vào mùa nắng lạnh, sương mù phủ sớm khuya và nắng vàng se lạnh chính là lúc thành phố đẹp tự thân, không cần trang điểm.

Sự giao thoa giữa kiến trúc và âm nhạc

Điểm tương đồng lớn nhất giữa jazz và Đà Lạt chính là sự không giới hạn và tính bất ngờ. Nếu nhạc pop có cấu trúc và diễn biến dễ đoán, thì jazz mở ra một không gian tưởng tượng không thể dự báo, nơi nghệ sĩ không ngày nào chơi giống ngày nào. Huy Tuấn tin rằng Đà Lạt cũng mang lại cảm giác tương tự, khuyến khích con người trở nên phong phú, sáng tạo và mới mẻ.

Trong tên chương trình, từ "Heritage" (di sản) đại diện cho cuộc đối thoại giữa một thành phố di sản và dòng âm nhạc di sản. Yếu tố di sản ở Đà Lạt không chỉ là những thứ hữu hình mà còn là thiên nhiên độc nhất vô nhị. Anh tin rằng những kiến trúc sư tạo nên các công trình thời Pháp tại đây có lẽ cũng đã nghe jazz khi phác thảo, khiến cho âm nhạc jazz khi vang lên sẽ đối thoại trực tiếp với những công trình kiến trúc trăm năm.

Tầm nhìn về một thị trường âm nhạc đa dạng

Với Vietnam Jazz Heritage Festival, Huy Tuấn tự tin mang đến một quy mô chưa từng có tại Việt Nam khi tập trung dàn nghệ sĩ tầm cỡ thế giới trong ba ngày liên tiếp tại một địa điểm. Anh ví jazz như một ly espresso: đậm đặc, chất lượng và hiện rõ mọi giá trị mà không cần sự che chắn của sữa như latte hay cappuccino.

Huy Tuấn cho rằng trong công nghiệp văn hóa, âm nhạc cần phát triển đồng đều. Việc thị trường chỉ tập trung vào pop hay K-pop là không bền vững. Khi nhiều thể loại cùng tồn tại, khán giả sẽ có nhiều lựa chọn hơn và từ đó đòi hỏi cao hơn về chất lượng nghệ thuật. Anh muốn thay đổi suy nghĩ rằng jazz là nhạc nước ngoài, bởi thực tế dòng nhạc này đã có đời sống lâu dài tại Việt Nam, gắn liền với nhiều nghệ sĩ. Jazz đã đi một hành trình từ cộng đồng người Mỹ gốc Phi ở New Orleans đầu thế kỷ 20, theo tàu và đĩa hát đi khắp thế giới, tương tự như cách cà phê theo chân người Pháp vào Việt Nam từ thế kỷ 19 để rồi nổi danh tại vùng cao nguyên Lâm Đồng.