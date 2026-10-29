Giải mã 'công thức' khiến nhạc Tăng Duy Tân gây bão tại Trung Quốc

Giải trí

Không nhiều ca khúc Việt tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ tại các thị trường quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc, nhưng Tăng Duy Tân là một ngoại lệ đầy ấn tượng. Điển hình nhất là ca khúc Ngây Thơ, một tác phẩm đã vượt xa biên giới Việt Nam để trở thành hiện tượng tại xứ Trung. Phiên bản tiếng Trung của bài hát này đã đạt thành tích hàng chục tỷ lượt xem trên nền tảng video ngắn Douyin, cho thấy khả năng tiếp cận khán giả quốc tế cực kỳ hiệu quả.

Ngược dòng thời gian, Ngây Thơ do Phong Max sáng tác và Tăng Duy Tân thể hiện, chính thức phát hành vào tháng 9/2020. Bài hát sở hữu màu sắc nhạc điện tử với giai điệu bắt tai và cách triển khai dễ ghi nhớ. Đến năm 2022, ca khúc bắt đầu lan truyền mạnh mẽ tại Trung Quốc. Sức hút này lớn đến mức một phiên bản tiếng Trung mang tên Thán (叹) đã ra đời, do Tăng Duy Tân kết hợp cùng nữ ca sĩ Huang Ling. Phiên bản này tiếp tục 'oanh tạc' Douyin và vượt mốc 10 tỷ lượt xem.

Không dừng lại ở lượt xem, Ngây Thơ còn chứng minh sức hút toàn cầu khi phiên bản tiếng Trung từng vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Shazam toàn cầu. Đây là bảng xếp hạng dựa trên việc người dùng tìm kiếm tên bài hát thông qua giai điệu, cho thấy khán giả quốc tế thực sự tò mò và chủ động tìm kiếm tác phẩm này. Thậm chí đến tháng 4/2024, bài hát một lần nữa gây chú ý khi diễn viên Liễu Nham trình diễn bằng tiếng Trung trong tập đầu tiên của chương trình Đạp Gió 2024.

Vậy Tăng Duy Tân đã làm gì để nhạc Việt 'lọt hố' khán giả Trung Quốc? Bí kíp nằm ở công thức phối khí đặc trưng: kết hợp những giai điệu mang âm hưởng Á Đông với phần phối khí điện tử hiện đại. Sự giao thoa giữa nét quen thuộc và cảm giác mới mẻ này tạo ra những đoạn nhạc có tính nhận diện cao, cực kỳ phù hợp với xu hướng sử dụng làm nhạc nền cho các video ngắn trên Douyin. Cách làm nhạc này giúp các sáng tác dễ tiếp cận người nghe.

Thực tế, Ngây Thơ không phải là 'vũ khí' duy nhất. Một loạt các sáng tác khác của nam ca sĩ như Dạ Vũ, Bên Trên Tầng Lầu và Cắt Đôi Nỗi Sầu đều tạo được dấu ấn riêng nhờ giai điệu bắt tai. Đặc biệt, Dạ Vũ từng tạo hiệu ứng cực lớn trên Douyin với lượng video sử dụng nhạc nền khổng lồ, từ các đoạn nhảy đến nội dung giải trí. Có thời điểm, bài hát này đạt gần 2 tỷ lượt xem trên Douyin chỉ sau khoảng một tháng ra mắt.

Với Cắt Đôi Nỗi Sầu, sức hút lại thể hiện qua việc xuất hiện nhiều phiên bản chuyển ngữ tiếng Hoa và được các giọng ca bản địa cover lại. Việc một bài hát Việt được chuyển ngữ và tiếp tục lan truyền cho thấy sức sống của tác phẩm không chỉ nằm ở bản gốc mà còn được nối dài qua nhiều cách thể hiện khác nhau.

Những thành công vang dội này không chỉ mang lại danh tiếng mà còn mang về giá trị thương mại đáng kể cho Tăng Duy Tân. Sức lan tỏa trên các nền tảng nhạc số và video ngắn đã mở ra nhiều nguồn thu từ bản quyền, lượt nghe trực tuyến cũng như việc khai thác tác phẩm. Nếu Chi Pu là gương mặt nữ nổi bật, thì Tăng Duy Tân chính là đại diện nam tiêu biểu với loạt hit gây chú ý tại thị trường tỷ dân.

Đúng là mỗi ca khúc có mức độ thành công khác nhau và các con số lượt xem cần được xem xét trong đúng bối cảnh, nhưng hành trình của Tăng Duy Tân thực sự là một trường hợp đáng học hỏi khi đưa nhạc Việt vươn tầm quốc tế. Liệu chúng ta sẽ sớm có thêm nhiều 'chiến thần' viral quốc tế như thế này nữa không?