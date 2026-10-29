Vân Trang khiến dân tình trầm trồ với khu sinh thái rộng 50.000 m2 tại quê nhà

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Vân Trang vừa khiến cộng đồng mạng xôn xao khi hé lộ khu sinh thái cực khủng tại quê nhà với diện tích khoảng 50.000 m2. Đây là một không gian rộng lớn với sức chứa lên đến 1.000 khách, được thiết kế theo phong cách đậm chất Nam Bộ. Thay vì chạy theo những xu hướng hiện đại, nữ diễn viên chọn lối kiến trúc mộc mạc khi các căn nhà nghỉ chủ yếu được làm từ gỗ, tre, nứa.

Điểm cộng của khu sinh thái này chính là sự tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ để gợi lại không gian làng quê yên bình. Từ những chiếc chén dĩa, tủ gỗ mang dáng dấp xưa cũ cho đến khu bếp sử dụng lò than và những hàng tre xanh mướt trước sân, tất cả tạo nên một cảm giác thân thuộc ngay từ khi bước chân vào. Thậm chí, cách đặt tên các căn nhà cũng rất gần gũi, mang đậm tình cảm gia đình miền Tây như nhà dì Ba, nhà cậu Tư, nhà má Năm hay nhà má Sáu.

Để đảm bảo trải nghiệm cho khách lưu trú, bên trong mỗi căn nhà đều được bố trí đầy đủ các vật dụng thiết yếu như giường, tủ và bàn ghế. Tuy nhiên, Vân Trang vẫn ưu tiên giữ lại phần lớn cảnh quan tự nhiên vốn có và chỉ bổ sung thêm các hạng mục cần thiết để tăng sự tiện nghi. Sự kết hợp giữa không gian xanh mở, kiến trúc giản dị và những chi tiết hoài cổ chính là điều tạo nên sức hút riêng cho cơ ngơi này.

Biệt thự 1.000 m2 như khu nghỉ dưỡng giữa thành phố

Không chỉ đầu tư cho quê nhà, cuộc sống tại TP.HCM của Vân Trang cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ với căn biệt thự rộng khoảng 1.000 m2. Được ông xã là doanh nhân Quân Lê yêu chiều và tặng nhiều món quà giá trị, nữ diễn viên cùng gia đình hiện sinh sống trong một không gian rộng rãi, được bài trí tỉ mỉ nhưng vẫn giữ được sự ấm cúng.

Điểm nhấn của căn biệt thự là tông màu trắng chủ đạo, mang lại cảm giác thanh lịch và thoáng đãng. Nội thất được lựa chọn theo phong cách tối giản, kết hợp chất liệu gỗ cùng những gam màu ấm để cân bằng lại vẻ sang trọng. Đặc biệt, phòng khách của ngôi nhà gây ấn tượng mạnh với diện tích lớn, trần cao và hệ thống cửa kính rộng mở hướng ra bên ngoài.

Để biến ngôi nhà thành một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ, Vân Trang đã chăm chút kỹ lưỡng cho các mảng xanh bao quanh. Từ cổng vào, sân nhà cho đến khu vườn và ban công đều tràn ngập cây cảnh và hoa lá, tạo nên một khung cảnh tươi mát ngay giữa lòng thành phố.

Lựa chọn lùi lại để dành thời gian cho gia đình

Nhìn vào khối tài sản hiện tại, nhiều người gọi Vân Trang là "đại gia ngầm" của Vbiz. Tuy nhiên, để có được sự cân bằng này, nữ diễn viên đã có những thay đổi lớn trong sự nghiệp kể từ khi kết hôn với Quân Lê năm 2016. Hiện tại, tổ ấm của cô có bốn người con, gồm ba bé gái và một bé trai.

Việc chăm sóc con cái khiến lịch sinh hoạt của Vân Trang thay đổi đáng kể. Cô không còn nhận dự án liên tục như trước mà trở nên cân nhắc kỹ hơn trước mỗi lời mời. Ưu tiên hàng đầu của cô hiện nay là những công việc có thể sắp xếp song song với việc nuôi dạy con cái.

Thú thật, cũng có những lúc nữ diễn viên cảm thấy chạnh lòng khi nhìn đồng nghiệp vẫn hoạt động sôi nổi trên truyền thông. Thế nhưng, Vân Trang khẳng định mình không hối tiếc về lựa chọn này. Với cô, những năm tháng dành cho con là một phần quan trọng trong cuộc đời, và cô vẫn duy trì niềm đam mê nghệ thuật thông qua những dự án phù hợp với quỹ thời gian hiện tại.

Từ phim truyền hình đến điện ảnh

Nhắc về sự nghiệp, Vân Trang từng là một trong những gương mặt trẻ khiến các nhà làm phim săn đón nhờ ngoại hình sáng và lối diễn tự nhiên. Xuất thân là sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, cô đã sớm được giao vai và nhanh chóng tạo dấu ấn trên màn ảnh nhỏ với khả năng biến hóa nhiều kiểu nhân vật.

Trong những năm đầu, cô ghi tên mình trong loạt phim truyền hình như Đam Mê, Gia Đình Phép Thuật, Cô Gái Xấu Xí và Lối Sống Sai Lầm. Đặc biệt, vai diễn trong Lối Sống Sai Lầm đã mang về cho cô giải Mai Vàng năm 2010 ở hạng mục Nữ diễn viên phim truyền hình được yêu thích nhất.

Không dừng lại ở đó, Vân Trang còn thành công khi lấn sân sang điện ảnh với những tác phẩm đình đám như Cô Dâu Đại Chiến, Thiên Mệnh Anh Hùng và Scandal: Bí Mật Thảm Đỏ.