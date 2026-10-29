BTV Thái Trang: Từ 'chiến thần' bền bỉ đến bí kíp giữ chồng con trong vùng an toàn

Giải trí

BTV Thái Trang bắt đầu hành trình truyền hình sau khi trở thành Á quân cuộc thi Cầu vồng năm 2014. Thời điểm đó, cô vừa theo học chuyên ngành tiếng Anh phiên dịch tại Trường Đại học Ngoại ngữ, vừa đảm nhận vai trò MC và BTV cho các chương trình giải trí, tọa đàm cho giới trẻ trên VTV6.

Ít ai biết rằng, trước đêm bán kết Cầu vồng, cô từng bị ốm nặng đến mức gần như mất giọng và không thể đi lại bình thường. Thế nhưng, chính ý chí muốn hoàn thành công việc đã giúp Thái Trang tự vực mình dậy để bước lên sân khấu. Đối với cô, khoảnh khắc quyết tâm đó đã định hình nên sự bền bỉ trong suốt 12 năm làm nghề, giúp cô đối mặt với áp lực từ việc dẫn trực tiếp đến xử lý thông tin khi sức khỏe không ở trạng thái tốt nhất.

Bước ra khỏi vùng an toàn trong công việc

Sau thời gian gắn bó với các chương trình như Bản tin thế hệ số, Cất cánh và Chuyển động 24h, Thái Trang hiện chuyển sang mảng giải trí với Sao 24h và Sao check. Đây là lựa chọn của ê-kíp và cũng phù hợp với sở thích cá nhân của cô khi vốn quan tâm đến văn hóa, giải trí và các xu hướng trong và ngoài nước. Cô chia sẻ mong muốn bước ra khỏi vùng quen thuộc để chinh phục khán giả trẻ.

Thời gian dẫn Chuyển động 24h đã rèn cho cô tư duy phản biện, sự cẩn trọng trong câu chữ và thói quen nghiên cứu kỹ thông tin thông qua việc xây dựng các phóng sự về vấn đề nóng. Tuy nhiên, khi sang mảng giải trí, cô lại gặp thử thách mới trong việc tạo ra những cuộc trò chuyện mới mẻ, khiến khách mời thư giãn dù họ đã xuất hiện nhiều lần trên truyền thông.

Với Sao check, Thái Trang chọn cách tiếp cận bằng sự tò mò chân thành và lắng nghe để khách mời tự gỡ bỏ lớp vỏ bọc người nổi tiếng. Cô sẵn sàng dừng câu hỏi nếu thấy khách mời không thoải mái. Trong tương lai, cô đặt mục tiêu trở thành nhà báo bình luận về văn hóa và một cái tên nổi bật trong lĩnh vực talkshow, tạo ra những chương trình mà khách mời sẵn sàng đồng ý ngay khi nhận lời mời.

Bí kíp 'hack tuổi' và kỷ luật chăm sóc bản thân

Ở tuổi 33, diện mạo của Thái Trang thay đổi rõ rệt, ngày càng trẻ đẹp hơn trong khoảng 4-5 năm gần đây. Cô khẳng định mình không phẫu thuật thẩm mỹ mà tập trung vào chế độ ăn uống và tư duy. Cụ thể, khoảng 5 năm trước, cô từng ăn chay trong 2 năm, giúp cải thiện da và vóc dáng, ít ốm vặt hơn. Sau đó, do gặp vấn đề về xương khớp, cô chuyển sang ăn cá, tôm và hạn chế các loại thịt, dù lưu ý đây chỉ là trải nghiệm cá nhân không phải kết luận khoa học.

Ngoài ăn uống, tinh thần thoải mái là yếu tố then chốt giúp cô tươi tắn. Cô chọn cách giải quyết dứt điểm từng vấn đề: việc gì làm được thì làm, không thể thì từ chối và chủ động trao đổi khi gặp khó khăn. Về vận động, cô duy trì tập pilates, tập sức mạnh và nhảy dây để giảm căng thẳng.

Thái Trang còn khắt khe với thời gian biểu chăm sóc bản thân. Mỗi buổi tối, cô dành một giờ để đắp mặt nạ, mát-xa, nghe nhạc, xem phim và đọc sách. Để không quên kiến thức ngoại ngữ, cô duy trì đọc sách và xem phim bằng tiếng nước ngoài. Buổi sáng của cô thường bắt đầu bằng một cốc nước ấm và âm nhạc.

Vùng an toàn cho gia đình

Thái Trang có hai con trai, sinh con đầu năm 24 tuổi và con thứ hai năm 28 tuổi. Nhờ sự hỗ trợ chăm sóc con cái từ gia đình nội ngoại, cô có thể yên tâm theo đuổi sự nghiệp nhưng vẫn ưu tiên dành thời gian cho bố mẹ và các con vào những dịp quan trọng.

Đặc biệt, nữ BTV giữ ranh giới cực kỳ nghiêm ngặt giữa công việc và đời tư. Trên mạng xã hội, cô hạn chế tối đa việc đăng tải hình ảnh chồng con và các hoạt động gia đình. Cô quan niệm khán giả chỉ cần biết đến mình với tư cách người dẫn chương trình hoặc biên tập viên, còn cuộc sống riêng cần được bảo vệ để không trở thành chủ đề tranh cãi hay tò mò. Đây chính là 'vùng an toàn' mà cô quyết tâm giữ cho gia đình mình.