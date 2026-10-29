Đức Phúc lần đầu kể chuyện áp lực đến mức vào nhà vệ sinh khóc một mình trước khi thắng giải quốc tế

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Đức Phúc khiến netizen tự hào khi giành chiến thắng tại Intervision 2025 diễn ra tại Nga. Trong đêm chung kết ngày 20/9/2025, nam ca sĩ đã trình diễn ca khúc Phù Đổng Thiên Vương do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác. Bài hát lấy cảm hứng từ truyền thuyết Thánh Gióng và bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy, kết hợp khéo léo chất liệu văn hóa Việt với phong cách phối khí cùng dàn dựng sân khấu hiện đại.

Với phần trình diễn ấn tượng, Đức Phúc đạt 422 điểm, vượt qua các đối thủ để chính thức đăng quang quán quân. Đây là cột mốc đặc biệt khi Việt Nam lần đầu tiên có đại diện tham dự và giành chiến thắng tại Intervision. Thú vị là ngày đăng quang này lại trùng đúng dịp kỷ niệm 10 năm ngày anh chiến thắng chương trình Giọng hát Việt 2015.

Những góc khuất phía sau ánh hào quang

Đến tháng 12/2025, Đức Phúc mới ra mắt phim tài liệu mang tên Quán quân quốc tế đến từ Việt Nam để nhìn lại hành trình chinh phục giải thưởng này. Tại đây, nam ca sĩ lần đầu thú nhận những áp lực tâm lý nặng nề mà anh phải đối mặt. Thực tế, ban đầu Đức Phúc từng cân nhắc từ chối lời mời tham gia vì cảm thấy áp lực quá lớn khi gánh vác trọng trách đại diện cho âm nhạc Việt Nam trên một sân khấu quốc tế.

Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ, anh quyết định nhận lời vì coi đây là cơ hội hiếm có để giới thiệu văn hóa và âm nhạc quê hương đến với bạn bè thế giới. Để có được chiến thắng, nam ca sĩ đã trải qua quá trình chuẩn bị kéo dài 80 ngày với vô số buổi họp, tập luyện và điều chỉnh phương án dàn dựng liên tục. Đức Phúc phải rèn luyện cùng lúc cả giọng hát, vũ đạo lẫn thể lực, trong khi ê-kíp cũng phải xử lý dồn dập các yêu cầu phát sinh.

Khoảnh khắc suy sụp và nỗ lực vượt qua

Nam ca sĩ thừa nhận Phù Đổng Thiên Vương là một trong những thử thách lớn nhất trong suốt 10 năm làm nghề. Có lúc anh lo lắng mình không thể hoàn thành được những nốt cao trong ca khúc. Sự dồn nén về tinh thần khiến Đức Phúc có thời điểm phải chạy vào nhà vệ sinh để bật khóc một mình.

Anh không muốn nhiều người biết vì lo lắng tinh thần của ê-kíp sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ sau khi bình tĩnh lại, nam ca sĩ mới tự động viên bản thân để tiếp tục cố gắng.

Hành trình từ Giọng hát Việt đến sân khấu thế giới

Đức Phúc bắt đầu được khán giả biết đến rộng rãi sau khi tham gia Giọng hát Việt 2015 trong đội của huấn luyện viên Mỹ Tâm. Thời điểm đó, anh gây ấn tượng bởi giọng hát giàu cảm xúc dù tính cách còn khá rụt rè trước đám đông. Chiến thắng tại cuộc thi này chính là bước ngoặt giúp anh theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, dù sau đó cũng phải đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều về ngoại hình.

Qua nhiều năm, anh dần khẳng định vị thế với các bản hit như Ánh nắng của anh, Hơn cả yêu, Người ơi người ở đừng về và Ngày đầu sau chia tay. Năm 2024, nam ca sĩ tiếp tục gây chú ý khi góp mặt trong đội hình Best Five ở chặng cuối của chương trình Anh trai Say Hi.