Ôn Bích Hà và cuộc hôn nhân 26 năm: khi lấy chồng hào môn mà vẫn được làm chính mình

Giải trí

Tháng 10/2026 này, Ôn Bích Hà và doanh nhân Hà Tổ Quang chính thức kỷ niệm 26 năm ngày cưới. Để đánh dấu cột mốc đặc biệt này, Hà Tổ Quang đã chuẩn bị một chuyến du lịch lãng mạn tại Nhật Bản để hai vợ chồng có không gian riêng tận hưởng thế giới của nhau. Nhìn cái cách họ vẫn ngọt ngào như thuở mới yêu, đúng là khiến dân tình phát hờn vì quá lý tưởng.

Ôn Bích Hà là một nữ diễn viên đình đám, nhưng con đường đến với hào quang không hề trải hoa hồng. Cô xuất thân từ gia đình khó khăn, 15 tuổi đã vào nghề để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Chính vì vậy, cô sớm phải đối mặt với áp lực và định kiến của nghề diễn. Đặc biệt, việc từng tham gia các tác phẩm có nhiều cảnh táo bạo trong quá khứ khiến cô trở thành tâm điểm bàn tán của nhiều người.

Vượt qua định kiến để đến với nhau

Trái ngược với vợ, Hà Tổ Quang sinh ra trong một gia đình danh giá với nền tảng chính trị và xã hội đáng nể. Tuy nhiên, thay vì đi theo con đường của gia đình, ông chọn sự nghiệp kinh doanh và từng giữ chức lãnh đạo cấp cao tại Ngân hàng Thụy Sĩ khu vực châu Á cũng như đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong đầu tư tài chính.

Hai người gặp nhau tại một buổi tiệc năm 1997 và Hà Tổ Quang trúng tiếng sét ái tình ngay lập tức. Ngay ngày hôm sau, ông đã mang hoa đến tận phim trường để công khai theo đuổi. Thế nhưng, khởi đầu không hề êm đẹp khi bố ông phản đối quyết liệt vì không chấp nhận con trai kết hôn với một nữ diễn viên từng đóng những cảnh nóng trên màn ảnh.

Áp lực từ gia đình chồng cùng những định kiến về quá khứ từng khiến Ôn Bích Hà muốn bỏ cuộc. Nhưng Hà Tổ Quang lại cực kỳ kiên trì. Ông khẳng định yêu con người hiện tại của cô chứ không phải một hình tượng hoàn hảo mà người khác vẽ ra. Sự chân thành này cuối cùng đã cảm hóa được bố ông, giúp cặp đôi nhận được sự chấp thuận để tổ chức đám cưới vào năm 2000.

Cuộc hôn nhân không có "chiếc lồng vàng"

Điều khiến hội chị em ngưỡng mộ nhất ở cuộc hôn nhân này chính là sự tự do. Thông thường, khi lấy chồng giàu, nhiều mỹ nhân phải đối mặt với những quy tắc dâu hào môn khắt khe, nhưng Ôn Bích Hà thì không. Cô vẫn tiếp tục đóng phim, xuất hiện tại các sự kiện giải trí và sống theo cách mình muốn.

Thậm chí, khi cô muốn lập công ty sản xuất phim, Hà Tổ Quang cũng hết lòng ủng hộ. Ông không biến cuộc hôn nhân thành một "chiếc lồng vàng" hay yêu cầu vợ bỏ việc để làm một người vợ hào môn.

Một điểm đáng quý nữa là sự tôn trọng tuyệt đối dành cho đối phương. Trước khi cưới, Ôn Bích Hà nói rõ không muốn sinh con và Hà Tổ Quang hoàn toàn tôn trọng lựa chọn đó. Đến năm 2010, sau một chuyến đi, vì quá xúc động trước hoàn cảnh những đứa trẻ bị bỏ rơi, họ quyết định nhận nuôi một bé trai tên là Hà Quốc Luân. Ôn Bích Hà cho biết tình yêu dành cho con nuôi không phân biệt với con ruột.

Bí quyết giữ lửa sau hơn hai thập kỷ

26 năm không phải là không có sóng gió. Năm 2017, cặp đôi từng ly thân khiến Ôn Bích Hà cảm thấy hoang mang. Nhưng chính khoảng thời gian xa cách lại là liều thuốc giúp cô hiểu rõ hơn tình cảm của mình và nhận ra chồng thực sự rất yêu cô.

Để duy trì hạnh phúc, Ôn Bích Hà chia sẻ bí quyết nằm ở ba chữ: chân thành, quan tâm và tin tưởng. Họ luôn cho nhau không gian riêng nhưng vẫn duy trì thói quen gọi điện mỗi ngày. Những lúc công việc khiến cả hai phải xa nhau lâu, Hà Tổ Quang thường chủ động bay đến nơi vợ làm việc để ở bên cạnh.

Với Ôn Bích Hà, chồng không chỉ là bạn đời mà còn là tri kỷ. Sau 26 năm, họ đạt đến mức độ thấu hiểu nhau mà không cần nói nhiều. Một cuộc hôn nhân viên mãn không chỉ vì giàu có, mà vì họ đã cùng nhau xây dựng một gia đình theo cách riêng, nơi sự tự do và đam mê của mỗi người đều được trân trọng.