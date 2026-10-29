Gu ăn uống miền Tây của Quốc Trường và Ngọc Trinh

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Mối quan hệ giữa Ngọc Trinh và Quốc Trường đang là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Cư dân mạng đặc biệt kháo nhau khi loạt hình ảnh cả hai từng tạo hình cô dâu, chú rể bất ngờ được chia sẻ trở lại, khiến nhiều người không khỏi tò mò về mức độ thân thiết thực sự của cặp đôi này.

Ngoài những lần xuất hiện chung, cuộc sống đời thường và đặc biệt là sở thích ăn uống của hai người cũng trở thành chủ đề khiến dân tình quan tâm. Có một điểm chung cực kỳ lớn là cả hai đều là con dân miền Tây: Ngọc Trinh sinh ra tại Trà Vinh (nay là Vĩnh Long), còn Quốc Trường quê ở Cần Thơ.

Đam mê món ăn dân dã và thói quen lạ

Vì cùng xuất thân từ vùng sông nước, cả hai đều cực kỳ mê những món ăn quen thuộc của quê nhà. Thực đơn yêu thích của họ là những món đậm chất miền Tây như mắm chưng, cá kho, bún nước lèo, canh chua hay các loại khô cá.

Đặc biệt, có một chi tiết thú vị là cả Ngọc Trinh và Quốc Trường đều thích kết hợp ăn cơm với trái cây. Đây là cách ăn nhìn thì đơn giản nhưng lại là nét đặc trưng trong thói quen ẩm thực của nhiều người miền Tây. Dù là những người nổi tiếng, có đủ điều kiện để thưởng thức những món ăn cầu kỳ, sang chảnh, nhưng cả hai vẫn chọn quay về với những hương vị thân thuộc, bình dị nhất.

Sự đối lập trong cách chuẩn bị bữa ăn

Điểm khác biệt rõ rệt nhất giữa hai người nằm ở việc ai là người vào bếp. Quốc Trường là kiểu người thích tự tay chăm sóc người thân. Nam diễn viên nhiều lần chia sẻ hình ảnh mình tự đi chợ, lựa chọn nguyên liệu rồi mới mang về chế biến.

Thực đơn mà Quốc Trường chuẩn bị không chỉ dừng lại ở những món đơn giản hàng ngày mà thường xuyên có sự xuất hiện của các món Việt mang hương vị quê nhà. Sự hào hứng của nam diễn viên từ khâu chuẩn bị thực phẩm đến lúc hoàn thành món ăn cho thấy một khía cạnh rất gần gũi, khác hẳn với hình ảnh một doanh nhân thành đạt hay một nam thần điển trai thường thấy.

Trái ngược với sự năng nổ trong bếp của Quốc Trường, Ngọc Trinh lại có sự hỗ trợ đắc lực từ trợ lý Thúy Kiều trong sinh hoạt hằng ngày, bao gồm cả chuyện ăn uống. Vì lịch trình công việc quá bận rộn, người đẹp thường không có thời gian trở về nhà ăn cơm cùng gia đình mà phải dùng bữa ngay tại phim trường hoặc tranh thủ trong những khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi giữa các hoạt động.

Chính vì vậy, những bữa ăn của Ngọc Trinh luôn gắn liền với nhịp sống hối hả của công việc. Việc có trợ lý đồng hành chăm chút từng bữa ăn giúp cô thuận tiện hơn nhiều trong những ngày lịch trình dày đặc. Dù cách chuẩn bị bữa ăn hoàn toàn khác nhau, nhưng sự đồng điệu trong sở thích ăn uống vẫn là sợi dây kết nối thú vị giữa hai người.

Đúng là dù có thành đạt đến đâu thì cái nết ăn món quê vẫn không bỏ được, nhỉ?