Ninh Dương Lan Ngọc tái xuất màn ảnh rộng: Không ai nhảy vào sổ hộ khẩu của tôi được hết

Giải trí

Ninh Dương Lan Ngọc vừa chính thức xác nhận sự trở lại với màn ảnh rộng thông qua hai dự án liên tiếp là Chị Chị Em Em 3 và Mật Mã Đông Dương (dự kiến ra mắt vào năm 2027). Việc tái xuất lần này đánh dấu một chặng đường mới của nữ diễn viên sau quãng thời gian dừng lại để nhìn nhận bản thân và tích lũy năng lượng.

Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những mỹ nhân nổi bật của điện ảnh Việt với những dấu ấn từ Cánh Đồng Bất Tận, Gái Già Lắm Chiêu, Cua Lại Vợ Bầu và Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể. Cô được khán giả ưu ái gọi là “ngọc nữ” nhờ hình ảnh xinh đẹp, duyên dáng và gần gũi.

Lý do 'phanh' sự nghiệp để bảo dưỡng năng lượng

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển thuận lợi, Lan Ngọc lại chủ động chọn cách đi chậm lại. Cô ví bản thân như một chiếc xe máy, nếu chạy quá lâu mà không được bảo trì thì máy sẽ rệu rã. Vì vậy, 4 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng chính là khoảng thời gian cô dành để "bảo dưỡng" và bảo hành lại năng lượng, đồng thời xem xét lại toàn bộ hành trình nghệ thuật mình đã đi qua.

Trước những ý kiến cho rằng cô "lười" đóng phim dù vẫn tham gia gameshow, Lan Ngọc khẳng định bất cứ mảng giải trí nào cũng là nghệ thuật. Với cô, việc cống hiến cho khán giả ở bất kỳ vai trò nào đều đòi hỏi sự cháy hết mình, không thể làm việc qua loa hay xuề xoà. Chỉ cần còn được gặp gỡ khán giả, cô coi đó là đang hoạt động nghệ thuật.

Chuyện về những vai diễn mới

Đối với dự án Chị Chị Em Em 3, Lan Ngọc cho biết cô nhận lời mời sau khi đã nhận Mật Mã Đông Dương. Việc tham gia phim không bắt đầu từ một kịch bản có sẵn mà là một hành trình trò chuyện, tìm hiểu cùng đạo diễn và nhà sản xuất để hình dung về nhân vật. Thậm chí, cái tên nhân vật Thị Liễu chỉ ra đời sau khi Lan Ngọc được lựa chọn cho vai diễn này.

Riêng với Mật Mã Đông Dương, đây là dự án đòi hỏi thời gian nghiên cứu kịch bản dài và sắp xếp kỹ lưỡng trước khi tìm diễn viên. Lan Ngọc chia sẻ mình là một trong những người cuối cùng được mời tham gia. Tuy nhiên, cô đã có nhiều buổi trao đổi về kịch bản và nhân vật để có thể thêm thắt, làm đậm nét hơn vai diễn của mình.

Quan điểm về vị thế 'ngọc nữ' và áp lực doanh thu

Khi được hỏi về việc liệu những tên tuổi như Kaity Trần Nguyễn, Hạ Anh hay Phương Anh Đào có thay thế vị trí của mình trong lòng khán giả, Lan Ngọc không hề băn khoăn mà ngược lại cảm thấy mừng. Cô cho rằng việc điện ảnh Việt có nhiều diễn viên tài năng và kịch bản phong phú là điều đáng tự hào. Theo cô, mỗi người đều có con đường, vị trí và thời điểm tỏa sáng riêng.

Lan Ngọc tin rằng sự tự tin và hiểu rõ bản thân là điều trân quý nhất, và cô vẫn là Ninh Dương Lan Ngọc, còn Kaity và Phương Anh Đào vẫn là chính họ.

Về áp lực doanh thu "trăm tỷ" – cột mốc thường thấy của các phim hiện nay, đặc biệt là sau khi dự án Cô Gái Từ Quá Khứ không quá bùng nổ về thương mại, Lan Ngọc chọn cách tách biệt vai trò. Cô cho rằng việc sống hết mình với nhân vật là trách nhiệm của diễn viên, còn doanh thu phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thiên thời, địa lợi, nhân hòa và số phận bộ phim. Do đó, cô xin nhường nỗi lo về con số cho nhà sản xuất để tập trung hoàn toàn vào đam mê diễn xuất. Lan Ngọc cũng chia sẻ mình không dùng từ "tham vọng" mà chỉ mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào sự phát triển của nền điện ảnh Việt Nam.