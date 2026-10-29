Hoa hậu Đỗ Thị Hà kỷ niệm một năm ngày cưới, khoe đời sống vợ chồng ngọt ngào

Giải trí

Đỗ Thị Hà vừa khiến dân mạng trầm trồ khi tung loạt ảnh tình tứ cùng chồng là doanh nhân Nguyễn Viết Vương để kỷ niệm một năm ngày cưới. Bộ ảnh được chụp tại châu Âu với bối cảnh cực sang chảnh trên du thuyền, nơi cặp đôi diện những bộ cánh thanh lịch, toát lên vẻ ngọt ngào.

Bộ ảnh được thực hiện vào tháng 9/2025, trước khi tổ chức hôn lễ. Trong gần một tuần, Đỗ Thị Hà và chồng cùng ê-kíp đã đi qua Pháp, Italy và Thụy Sĩ, ghé thăm những địa danh nổi tiếng như Paris, hồ Como, Interlaken và đèo Furka. Kèm theo những khung hình lãng mạn, nàng hậu gửi lời nhắn bằng tiếng Anh, tạm dịch: một năm tuyệt đẹp đã qua, cả cuộc đời phía trước còn đang chờ đón.

Từ đám cưới hoành tráng đến cuộc sống "vợ hiền"

Nhìn lại hành trình tình yêu, Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương đã có vài năm hẹn hò kín tiếng trước khi quyết định về chung một nhà. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức long trọng với hai buổi lễ chính tại Quảng Trị vào tháng 10/2025 và Hà Nội vào tháng 11/2025, thu hút sự tham dự của rất nhiều nghệ sĩ cùng người nổi tiếng.

Sau khi lập gia đình, nhịp sống của Đỗ Thị Hà thay đổi rõ rệt. Cô không còn xuất hiện dồn dập mà dành nhiều thời gian hơn cho tổ ấm, chăm sóc nhà cửa và phát triển định hướng cá nhân. Thậm chí, cô nàng giờ đây cởi mở hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với người hâm mộ trên mạng xã hội.

Đáng chú ý nhất là niềm đam mê nấu ăn của nàng hậu sau kết hôn. Đỗ Thị Hà thường xuyên khoe những bữa cơm tự chuẩn bị hay các món ăn vặt tự tay làm. Những video ngắn trên TikTok của cô thu hút hàng triệu lượt xem nhờ hình ảnh giản dị, gần gũi, khiến fan cảm thấy cô nàng rất thân thuộc.

Chia sẻ về khả năng nội trợ, Hoa hậu Việt Nam 2020 cho biết chính những ngày còn độc thân, cô thường xuyên phụ giúp cha mẹ chuẩn bị mâm cơm cúng và dọn dẹp nhà cửa mỗi dịp lễ, Tết. Chính những trải nghiệm thực tế này đã tạo nền tảng giúp cô tự tin hơn khi bước vào cuộc sống hôn nhân.

Những sở thích nhẹ nhàng và sự cưng chiều từ ông xã

Không chỉ dừng lại ở chuyện bếp núc, Đỗ Thị Hà còn tìm thấy sự thư giãn thông qua việc cắm hoa sau những giờ làm việc căng thẳng. Cô quan niệm rằng dù bận rộn đến đâu, mỗi người vẫn nên dành một khoảng nhỏ cho riêng mình.

Những bình hoa do chính tay nàng hậu thực hiện luôn nhận được nhiều lời khen về sự tinh tế. Dù thừa nhận chỉ cắm hoa theo cảm hứng chứ không học bài bản, nhưng vì muốn cải thiện tay nghề, Đỗ Thị Hà cho biết mình đã dành nhiều thời gian luyện tập và dự định sẽ tìm một khóa học chuyên nghiệp trong tương lai.

Trong khi đó, doanh nhân Nguyễn Viết Vương cũng cho thấy mình là một người chồng cực kỳ tâm lý. Anh thỉnh thoảng xuất hiện trong các video của vợ, cùng cô đi chợ, thưởng thức các món ăn vợ nấu, hay thậm chí là giúp vợ đắp mặt nạ dưỡng da. Cuối tuần của hai vợ chồng thường là những buổi hẹn hò uống cà phê hoặc cùng nhau chơi pickleball.

Đặc biệt, vì cả hai đều quá bận rộn với công việc nên không thể đi nghỉ dưỡng ngay sau đám cưới. Do đó, chuyến du lịch Nhật Bản vào dịp lễ 30/4-1/5 vừa qua được xem là kỳ trăng mật muộn của cặp đôi.

Bước chuyển mình trong sự nghiệp

Song song với việc chăm sóc gia đình, Đỗ Thị Hà cũng có những điều chỉnh lớn về công việc. Vào cuối năm 2025, cô chia sẻ về việc khép lại vai trò cũ trong hoạt động kinh doanh để chuyển sang một giai đoạn mới. Hiện tại, nàng hậu cũng đồng hành cùng chồng trong một số dự án và hoạt động của doanh nghiệp gia đình chồng.

Dù không còn hoạt động sôi nổi trong làng giải trí, nhưng ở tuổi 25, Đỗ Thị Hà vẫn duy trì sức hút riêng. Cô chọn phong cách thời trang nữ tính, thanh lịch với những thiết kế nhẹ nhàng, vừa vặn với hình ảnh một người vợ trẻ.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 tại Thanh Hóa, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Năm 2021, cô lọt top 13 chung cuộc tại Miss World ở Puerto Rico và từng góp mặt trong top 67 đề cử "Vẻ đẹp vượt thời gian" của Missosology. Sau nhiệm kỳ, cô đảm nhận vai trò giám khảo cho Miss World Vietnam 2023 và Hoa hậu Việt Nam 2024. Về phía chồng, Nguyễn Viết Vương sinh năm 1994, quê Quảng Trị và hiện là Tổng giám đốc của một tập đoàn.