NSND Việt Anh tái xuất màn ảnh rộng ở tuổi 68

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NSND Việt Anh vừa gây chú ý khi đăng poster giới thiệu nhân vật trong dự án điện ảnh Trại Giam Hạnh Phúc. Bộ phim dự kiến sẽ ra rạp vào giữa tháng 11/2026, đánh dấu màn trở lại màn ảnh rộng của nam nghệ sĩ ở tuổi 68.

Việc tiếp tục nhận dự án mới cho thấy ông vẫn giữ lửa diễn xuất dù đã gắn bó nhiều năm với đủ mọi loại hình từ sân khấu, truyền hình đến điện ảnh. Trước đó, khán giả từng thấy ông xuất hiện trong phim Mai của đạo diễn Trấn Thành, dù không nhiều đất diễn nhưng vẫn góp phần đẩy cảm xúc cho nhân vật chính.

Đáng nói là tin vui sự nghiệp lần này đến khoảng một năm sau khi NSND Việt Anh công khai kết hôn với bạn gái kém 36 tuổi. Vào tháng 10/2025, nam nghệ sĩ xác nhận đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn với Chân Chân, bạn gái đồng thời là người quản lý của ông.

Sau khi công khai, cặp đôi thoải mái chia sẻ những hình ảnh đời thường giản dị, giúp fan có cái nhìn gần gũi hơn về cuộc sống riêng của nam nghệ sĩ ngoài ánh đèn sân khấu. Đúng là khi tình yêu lên tiếng thì khoảng cách tuổi tác chỉ là con số thôi nhỉ?