U30 đi xem concert bị chê hoang phí: Trưởng thành là phải bỏ hết sở thích?

Giải trí

Có một thực tế khá oái oăm cho những người ngoài 30 tuổi hiện nay: họ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan giữa định nghĩa về sự trưởng thành. Trong khi đi tìm việc, độ tuổi này có thể bị đánh giá là quá già, thì khi chi tiền cho các sở thích cá nhân, họ lại bị gộp chung vào nhóm giới trẻ để phê phán là tiêu xài hoang phí.

Nghịch lý của việc chi tiền cho thần tượng

Mỗi khi có concert của các nghệ sĩ nước ngoài đổ bộ vào Việt Nam, bên cạnh không khí háo hức của fan, mạng xã hội lại tràn ngập những lời chỉ trích. Nhiều ý kiến cho rằng việc bỏ ra hàng triệu đồng để xem thần tượng là hành động thiếu chín chắn. Tuy nhiên, việc quy chụp tất cả những người dự concert đều hoang phí là một cái nhìn phiến diện.

Thực tế, những nhóm nhạc như Super Junior (hoạt động từ năm 2005) hay BigBang (ra mắt năm 2006) đã quá quen thuộc với thế hệ 8X, 9X và cả trẻ em thời đó. Sau hai thập kỷ, những fan hâm mộ năm nào giờ đã ngoài 30, có công việc ổn định, thậm chí đã lập gia đình và có con cái. Việc họ tiếp tục ủng hộ thần tượng là điều dễ hiểu.

Chi phí đi concert có thực sự là 'hoang phí'?

Đi xem một đêm nhạc không hề rẻ. Nếu tính tổng chi phí từ vé, đi lại, ăn ở cho đến việc mua merchandise (quần áo, đồ lưu niệm), số tiền có thể lên tới 15-20 triệu đồng hoặc cao hơn. Con số này rõ ràng vượt xa mức thu nhập trung bình của nhiều người.

Thế nhưng, chi nhiều tiền không đồng nghĩa với việc vung tay quá trán. Có những người đã kiên trì dành dụm trong nhiều tháng trời để thực hiện mong muốn gặp thần tượng. Cũng có những người coi đây là một khoản chi giải trí đã nằm trong ngân sách dự trù từ trước. Vì vậy, việc đánh giá hoàn cảnh tài chính của một cá nhân chỉ qua việc họ xuất hiện tại một đêm diễn là điều không thể.

Định nghĩa lại sự trưởng thành

Việc phê phán những hành vi chi tiêu thiếu cân nhắc là điều có thể hiểu được, nhưng lấy một vài trường hợp cá biệt để quy kết cho cả cộng đồng người hâm mộ là không công bằng. Sự trưởng thành của một con người không thể chỉ đo lường bằng việc họ có sở thích gì.

Điển hình như trường hợp một người đồng nghiệp ở độ tuổi 40, vừa là fan trung thành của BigBang, vừa là một người thành đạt và hằng năm vẫn tổ chức thiện nguyện ở vùng sâu, vùng xa. Điều này chứng minh rằng sở thích cá nhân không hề mâu thuẫn với sự thành công hay lòng nhân ái.

Suy cho cùng, mỗi người đều có cách tận hưởng cuộc sống và thứ tự ưu tiên riêng. Một người trưởng thành không nhất thiết phải từ bỏ những gì mình yêu thích để chứng minh mình đã lớn. Điều quan trọng nhất chính là họ biết chịu trách nhiệm với lựa chọn và túi tiền của chính mình.

Theo bạn, tiêu bao nhiêu cho đam mê thì bị gọi là 'hoang phí'?