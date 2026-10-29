Thanh Hương và Thu Quỳnh cùng 'chốt đơn' bằng Thạc sĩ: Khi mỹ nhân không chỉ có nhan sắc

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Tháng 3/2026, diễn viên Thanh Hương khiến đồng nghiệp và khán giả trầm trồ khi thông báo bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Ở tuổi 38, cô không chỉ dừng lại ở sự nghiệp diễn xuất mà còn quyết tâm chinh phục thêm cột mốc học vấn. Trong ngày đặc biệt này, Thanh Hương xuất hiện cùng diễn viên Quang Anh, người từng đóng vai con trai cô trong phim Gia đình 4.0, và cả hai đều bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ.

Trên trang cá nhân, Thanh Hương không giấu được niềm vui và chia sẻ một cách hài hước: “Không dám mở 2 mắt vì cứ ngỡ là 1 giấc mơ. Các cụ mắt tinh nhìn giúp em xem là mơ hay thật”. Việc theo đuổi chuyên ngành Quản lý văn hóa là bước đi có tính toán của nữ diễn viên nhằm bổ sung kiến thức, phục vụ cho công việc giảng dạy kỹ năng diễn xuất tại một số câu lạc bộ năng khiếu mà cô tham gia. Dù đã dày dạn kinh nghiệm đóng phim, cô vẫn khao khát nâng cao trình độ chuyên môn để hoàn thiện bản thân.

Từ vận động viên võ thuật đến Á hậu và Thạc sĩ

Nhìn lại hành trình học tập, Thanh Hương cho thấy sự nghiêm túc đáng nể. Trước khi học cao học, cô từng dành 3 năm học chuyên ngành Diễn viên sân khấu tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, sau đó học liên thông tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Điều thú vị là năm xưa, khi đăng ký dự thi, cô từng trúng tuyển cùng lúc vào cả Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, trước khi quyết định chọn khoa Diễn viên sân khấu.

Ít ai biết rằng nữ diễn viên sinh năm 1988 tại Hải Dương này từng có một thời trẻ đầy năng động với thể thao. Từ lớp 6 đến lớp 12, Thanh Hương được đào tạo tại Trường Nghiệp vụ Thể thao tỉnh Hải Dương, theo đuổi hai bộ môn võ thuật là Taekwondo và Pencak Silat. Không chỉ giỏi võ, cô còn sở hữu chiều cao 1,70m và giành danh hiệu Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hải Dương 2006. Với thể diện và tài năng, cô trở thành gương mặt quen thuộc qua các bộ phim như Người phán xử, Mùa hoa tìm lại, Cuộc đời vẫn đẹp sao và đặc biệt là vai Lan trong Quỳnh Búp Bê.

Cuộc sống cá nhân của Thanh Hương cũng có những nốt trầm khi vào tháng 3/2024, cô công khai ly hôn chồng sau hơn 10 năm gắn bó. Hiện tại, cô tập trung chăm sóc hai con gái và phát triển sự nghiệp. Nhờ sự hỗ trợ từ ông bà ngoại, nữ diễn viên có thể yên tâm quay phim và học tập, đồng thời vẫn duy trì mối quan hệ văn minh với chồng cũ để cùng nuôi dạy con.

Thu Quỳnh: Vừa đi diễn, nuôi con vừa miệt mài đèn sách

Cùng tuổi với Thanh Hương, Thu Quỳnh cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi lịch trình bận rộn nhưng vẫn không bỏ bê việc học. Nữ diễn viên vừa hào hứng khoe hình ảnh cầm cuốn đề cương luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Nghệ thuật Sân khấu, khóa K24, tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội với lời nhắn: “Mọi trải nghiệm đều mang lại những giá trị tuyệt vời”.

Không dừng lại ở chương trình Thạc sĩ, Thu Quỳnh còn theo học văn bằng 2 chuyên ngành ngôn ngữ để mở rộng kiến thức thay vì chỉ bó hẹp trong diễn xuất. Động lực lớn nhất để cô trở lại giảng đường chính là bé Be, con trai đầu lòng. Thu Quỳnh muốn làm tấm gương học tập cho con; và thực tế, cậu bé đã rất tự hào khi kể với bạn bè về việc mẹ mình dành thời gian ôn thi và đi học.

Song song với việc học, Thu Quỳnh vẫn giữ vững đam mê nghệ thuật và giảng dạy. Cô hiện công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ với nhiệm vụ hỗ trợ Phó trưởng đoàn kịch, đồng thời giảng dạy tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và hỗ trợ đào tạo tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Mới đây, cô còn đón nhận tin vui khi chính thức được kết nạp vào Đảng, một thành tích rạng rỡ bên lẵng hoa chúc mừng từ gia đình và đồng nghiệp.

Truyền thống gia đình đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp của cô khi bố là diễn viên múa và mẹ mang quân hàm Thượng tá, từng công tác tại Đoàn kịch Tổng cục Chính trị. Thu Quỳnh được khán giả nhớ đến nhiều nhất qua các vai diễn trong Sống chung với mẹ chồng, Ngược chiều nước mắt, Về nhà đi con, Hương vị tình thân và đặc biệt là vai phản diện My Sói trong Quỳnh Búp Bê.

Hiện tại, Thu Quỳnh là mẹ đơn thân nuôi hai con là Be (11 tuổi) và Tằm (2 tuổi). Nhờ sự đồng hành vững chắc từ bố mẹ ruột, cô có thể cùng lúc theo đuổi nhiều mục tiêu từ công việc, học vấn đến chăm sóc con cái.

Ai bảo làm nghệ sĩ là chỉ cần biết diễn? Nhìn hai chị đẹp này mà xem, học chưa bao giờ là muộn, quan trọng là có đủ quyết tâm hay không thôi!