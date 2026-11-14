Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh gây sốt khi tốt nghiệp cử nhân

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Ngày 12/11, hình ảnh Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh trong trang phục cử nhân tại Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM), TP.HCM thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong một đoạn video chia sẻ trên TikTok, nàng hậu ghi điểm tuyệt đối với phong thái tự tin, gương mặt rạng rỡ và hình ảnh thanh lịch khi đứng trước bục phát biểu.

Nỗ lực vượt rào cản lịch trình

Vào tháng 7/2025, phía nhà trường từng nhận định rằng cô khó có thể hoàn thành chương trình học đúng thời hạn ban đầu. Lý do là lịch trình hoạt động dày đặc trong nhiệm kỳ Hoa hậu. Tuy nhiên, màn xuất hiện rạng rỡ trong ngày tốt nghiệp chính là minh chứng rõ nhất cho sự cố gắng và nỗ lực bền bỉ của cô gái gen Z này.

Từ cô sinh viên Marketing đến vương miện Hoa hậu

Hà Trúc Linh sinh năm 2004, quê gốc Phú Yên và hiện thuộc tỉnh Đắk Lắk. Trước khi trở thành tâm điểm của truyền thông, cô vốn là sinh viên ngành Marketing tại UFM. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Trúc Linh đã sớm nổi bật không chỉ bởi chiều cao 1,71m và gương mặt thanh tú mà còn bởi thành tích hoạt động phong trào. Cô từng đạt danh hiệu Hoa khôi cuộc thi Nét đẹp sinh viên năm 2023 và được vinh danh là hình mẫu sinh viên cấp Liên Chi hội Khoa Marketing năm học 2023–2024.

Thời sinh viên, Trúc Linh từng làm mẫu ảnh để kiếm thêm thu nhập, tự trang trải cuộc sống khi ở trọ cùng bạn tại TP.HCM. Cô từng chia sẻ bản thân chủ động cân đối chi phí sinh hoạt.

Bước ngoặt định mệnh và định hướng tương lai

Ngày 27/6/2025 đánh dấu bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Hà Trúc Linh khi cô chính thức đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024 tại đêm chung kết tổ chức ở Huế. Thời điểm nhận vương miện, cô vẫn đang là sinh viên năm thứ ba. Danh hiệu này không chỉ mang lại sự nổi tiếng mà còn mở ra nhiều cơ hội cho cô tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, văn hóa và xã hội.

Nhằm khích lệ tinh thần học tập, nhà trường đã quyết định miễn học phí cho các học phần còn lại và trao tặng cô học bổng toàn phần cho chương trình sau đại học. Về định hướng sắp tới, Hà Trúc Linh chia sẻ mong muốn sẽ phát triển sự nghiệp trong đúng lĩnh vực Marketing mà mình đã theo học, đồng thời tiếp tục trau dồi thêm các kỹ năng cần thiết và ngoại ngữ.

Ở tuổi 22, việc giữ vững mục tiêu học vấn giữa những hào quang của showbiz cho thấy một tư duy phát triển bản thân rất rõ ràng.