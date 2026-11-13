Vợ Phan Thành khoe tiệc sinh nhật 34 tuổi, lần đầu hé lộ 'người quyền lực' đứng sau

Giải trí

Primmy Trương vừa khiến cư dân mạng xôn xao khi đăng tải loạt story check-in ăn mừng sinh nhật tuổi 34. Điều khiến dân tình tò mò không chỉ là không gian tiệc cực kỳ chỉn chu mà còn là danh tính người đứng sau chuẩn bị toàn bộ sự kiện sang trọng này.

Bữa tiệc chuẩn 'vibe' thượng lưu

Có thể thấy Primmy Trương rất kỹ tính trong việc chọn phong cách cho ngày đặc biệt. Toàn bộ không gian tiệc được bài trí theo hướng tinh tế và hiện đại, với tông xanh dương chủ đạo là màu sắc yêu thích của cô. Để tạo điểm nhấn, những sắc thái tím, hồng phấn, trắng và xanh lá được kết hợp hài hòa, mang đến cảm giác vừa lãng mạn vừa sang trọng.

Đỉnh điểm của sự cầu kỳ nằm ở bàn tiệc. Trên nền khăn trải bàn màu xanh đậm là bộ đồ ăn pha lê tinh xảo cùng những chiếc ly thủy tinh nhiều màu sắc. Những cây nến cao và dải hoa tươi chạy dọc chính giữa bàn tiệc chính là chi tiết then chốt, biến buổi sinh nhật thành một bữa tiệc gia đình cao cấp đúng nghĩa.

'Cú twist' về người tổ chức tiệc

Nếu như phần nhìn làm dân mạng trầm trồ, thì phần nội dung lại gây bất ngờ. Primmy Trương đã gửi lời cảm ơn trực tiếp đến mẹ chồng mình thông qua dòng trạng thái: “Thank you bà nội for hosting this wonderful birthday party” (Cảm ơn bà nội đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật tuyệt vời).

Đây là lần hiếm hoi, thậm chí có thể coi là lần đầu tiên Primmy Trương công khai nhắc đến mẹ chồng trên mạng xã hội. Trước đây, cô vốn rất kín tiếng, ít khi chia sẻ những tương tác hay câu chuyện liên quan đến gia đình chồng. Việc mẹ chồng tổ chức tiệc sinh nhật cho con dâu cũng hé lộ phần nào mối quan hệ gia đình của Primmy Trương.

Cuộc sống kín tiếng sau 6 năm kết hôn

Phan Thành và Primmy Trương kết hôn vào đầu năm 2021 sau một khoảng thời gian hẹn hò kín đáo. Đến nay, sau gần 6 năm về chung một nhà, cặp đôi duy trì lối sống tương đối tách biệt với truyền thông. Nếu như Phan Thành gần như không còn cập nhật mạng xã hội thì Primmy Trương thỉnh thoảng mới chia sẻ vài hình ảnh cá nhân, gia đình và các con.

Hiện tại, cặp đôi đã có hai con. Dù không thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đầy đủ cả nhà, nhưng qua một vài chia sẻ của Primmy Trương, cuộc sống của vợ chồng cô vẫn có thêm những câu chuyện đời thường được hé lộ.