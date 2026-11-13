Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2027: Ban giám khảo có 3 NSND và 1 NSƯT

Giải trí

Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 (Miss Multicultural Vietnam 2027) là cuộc thi sắc đẹp trong nước với mục tiêu tìm kiếm những người phụ nữ xuất sắc nhất để trao danh hiệu và giải thưởng. Ban tổ chức không chỉ tìm kiếm vẻ đẹp hình thể mà còn yêu cầu thí sinh phải hội đủ tài sắc, trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh. Đặc biệt, những người chiến thắng được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối lan tỏa việc bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống, quảng bá du lịch cũng như lên tiếng về các vấn đề xã hội như quyền phụ nữ và môi trường.

Để đảm bảo chất lượng chuyên môn, hội đồng giám khảo vòng chung kết có sự góp mặt của 3 NSND và 1 NSƯT. Hoa hậu Phan Kim Oanh - Trưởng BTC kiêm Trưởng BGK - đã lý giải rằng những chuyên gia này có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật, có chuyên môn và kinh nghiệm để đánh giá thí sinh biểu diễn như thế nào, thể hiện ra sao trên sân khấu.

Tiêu chí 'chiều sâu' và giải thưởng phụ

Không dừng lại ở những tiêu chuẩn hoa hậu thông thường, cuộc thi lần này nhấn mạnh vào giá trị văn hóa. NSND Trần Nhượng khẳng định bên cạnh sắc đẹp và tâm hồn, chiều sâu văn hóa là giá trị cần được đề cao. Với góc nhìn của những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, ban giám khảo sẽ tìm ra gương mặt xứng đáng nhất với tiêu chí mà cuộc thi hướng tới.

Một trong những điểm đáng chú ý là giải thưởng phụ "Người đẹp tri thức". Trong quá trình diễn ra cuộc thi sẽ có một buổi phỏng vấn kín. Tại đây, các thí sinh trả lời những câu hỏi liên quan đến văn hóa và nội dung cuộc thi. Kết quả từ buổi phỏng vấn này mới là cơ sở để chọn ra người xứng đáng với danh hiệu tri thức.

Lộ trình từ sơ tuyển đến chung kết

Cuộc thi mở rộng cửa cho những thí sinh từ 17 đến 35 tuổi, với yêu cầu chiều cao tối thiểu từ 1m63. Các cô gái sẽ lần lượt thể hiện tài năng, kiến thức xã hội và sự am hiểu về văn hóa Việt Nam qua từng giai đoạn. Mỗi thí sinh được kỳ vọng sẽ là một "người kể chuyện văn hóa", dùng chính trải nghiệm và tình yêu quê hương để đưa giá trị Việt đến gần hơn với giới trẻ và bạn bè quốc tế.

Lịch trình cụ thể của cuộc thi đã được ấn định: Vòng sơ tuyển sẽ diễn ra vào ngày 19/1/2027. Từ đó, ban tổ chức sẽ chọn ra 30 gương mặt phù hợp nhất để tiến vào vòng bán kết vào ngày 23/1/2027. Vòng chung kết diễn ra vào ngày 24/1/2027 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Tấm vé bước ra thế giới

Chiến thắng tại Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 không chỉ là một danh hiệu trong nước. Người đăng quang sẽ trở thành đại diện chính thức của Việt Nam để tham dự cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2027 (Miss Multicultural World 2027). Sự kiện tầm cỡ quốc tế này dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6/2027 ngay tại Việt Nam, với sự góp mặt của đại diện từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.