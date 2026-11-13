CONGB: Từ anh chàng dancer nhảy phụ đến giấc mơ có một bản hit

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Sau những nỗ lực bền bỉ, CONGB cuối cùng cũng đã đạt được mục tiêu lớn nhất trong năm nay là có một bản hit. Sự thành công và viral mạnh mẽ của ca khúc Chờ Chút diễn ra nhanh hơn dự kiến, khiến nam ca sĩ cảm thấy tự hào về đứa con tinh thần mà mình đã ấp ủ.

CONGB vốn là một nghệ sĩ đa năng, từng tham gia các chương trình như Boys Planet, Starlight Boys và Anh Trai Say Hi. Trước khi được đứng dưới ánh đèn spotlight, anh đã trải qua một hành trình dài với nhiều vai trò khác nhau.

Hành trình dài trước khi nổi tiếng

Trước khi trở thành CONGB của hiện tại, Nguyễn Thành Công từng là một cậu bé miệt mài nhảy phụ họa cho các nghệ sĩ nổi tiếng. Từ vị trí đó, anh bắt đầu mơ về ngày mình được đứng ở phía trước, nơi có ánh đèn rọi vào và tiếng hát có thể thôi miên khán giả.

CONGB đã làm rất nhiều công việc khác nhau như MC, bán quần áo, dạy thanh nhạc và dạy piano. Anh thậm chí từng cover bài hát Sau Tất Cả trong một khoá tu mùa hè với phần lời được viết lại. Anh chia sẻ rằng có những công việc chỉ để kiếm sống, có những lựa chọn đưa anh đến gần hơn với âm nhạc, và cũng có những ngã rẽ mà chính anh không biết sẽ dẫn đi đâu.

Hành trình này không hề là một đường thẳng. Có những lần thử sức không thành và những lúc mất phương hướng, đặc biệt là giai đoạn sau khi từ Boys Planet trở về Việt Nam. Tuy nhiên, mong muốn được đứng trên sân khấu bằng chính tên mình là điều chưa bao giờ biến mất.

Chờ Chút và tư duy sáng tác từ sự chân thật

Bài hát Chờ Chút được CONGB tự sáng tác khi còn ở Hàn Quốc trong thời gian tham gia Boys Planet. Khi về Việt Nam, anh nhờ Trid Minh viết thêm một đoạn và cùng chỉnh sửa lời bài hát. Mục tiêu của CONGB là tạo ra một bài hát nói lên chính con người mình, định hình màu sắc âm nhạc riêng để khán giả có thể hình dung rõ hơn về anh.

Với CONGB, cảm hứng sáng tác thường đến từ những điều tự nhiên và chân thật nhất. Anh thường xem nhiều video, nghe nhiều thể loại nhạc và tự học kiến thức về âm nhạc, hợp âm để làm chất liệu viết bài. Dù thừa nhận bước bắt đầu là khó nhất, nhưng một khi đã có ý tưởng hoặc câu đầu tiên, anh có thể phát triển tiếp.

Đặc biệt, khoảng thời gian mất phương hướng lại trở thành cơ hội để CONGB tập trung sáng tác và tích lũy một kho nhạc riêng cho bản thân.

Sự trưởng thành trong cảm xúc và niềm vui giản đơn

Không còn là chàng trai 'mơn mởn' tuổi hai mươi, CONGB giờ đây nhìn nhận mọi thứ đa chiều hơn. Anh học cách chấp nhận cả những góc tiêu cực bên trong mỗi người thay vì chỉ cố gắng nhìn mọi thứ theo chiều hướng tích cực như trước.

Trước những ý kiến cho rằng anh trông 'héo' hơn so với lúc mới bắt đầu, CONGB khẳng định mình vẫn luôn vui vẻ, chỉ là anh đang thể hiện những góc cạnh trưởng thành và cảm xúc đa dạng hơn. Anh xem mỗi giai đoạn đi qua là một cơ hội để nạp thêm bài học và kinh nghiệm làm nghề.

Hiện tại, dù nổi tiếng hơn, CONGB vẫn duy trì những thói quen cá nhân như đi cafe một mình để ngắm nhìn xung quanh và tận hưởng thời gian trôi chậm lại. Anh tự nhận mình là người hướng ngoại, lấy năng lượng từ đám đông nhưng lại rất cần khoảng thời gian riêng cho bản thân.

Anh cho biết gia đình và bạn bè cũng không nghĩ anh sẽ đến được ngày hôm nay, và anh rất vui, tự hào vì điều đó. CONGB cũng vui mỗi lần đi ra đường được mọi người nhận ra hoặc khi có thể xin vé Anh Trai Say Hi cho bạn bè đi xem concert mà không tốn tiền.