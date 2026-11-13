Văn Mai Hương hát mừng đám cưới chiến sĩ ở Trường Sa trong Sao nhập ngũ

Giải trí

Trong tập 14 mang tên Điều kỳ diệu ở Trường Sa phát sóng tối 12/11, êkíp Sao nhập ngũ đã bí mật tổ chức một lễ cưới đặc biệt cho chiến sĩ Trần Minh Hiếu và bạn gái là chị Khánh Hà. Sự kiện này không chỉ là một buổi lễ kết hôn mà còn là món quà bất ngờ mà các nghệ sĩ cùng ban tổ chức dành tặng cho cặp đôi.

Để ngày vui thêm trọn vẹn, dàn nghệ sĩ đã cùng nhau chia việc hỗ trợ hết mình. Châu Bùi và Quốc Trường đảm nhận vai trò MC dẫn dắt chương trình. Trong khi đó, Văn Mai Hương trực tiếp trang điểm cho cô dâu, còn Thúy Ngân và Minh Trang cùng làm phù dâu. Để khuấy động không khí, Erik đã biểu diễn ca khúc Dù cho tận thế để giao lưu với các chiến sĩ dự tiệc, đồng thời anh cũng chia sẻ niềm vui khi biết cô dâu là "fan ruột" của mình.

Điểm nhấn xúc động nhất là khi chú rể Trần Minh Hiếu cứ ngỡ đây chỉ là buổi giao lưu bình thường với đồng đội và thoải mái kể về chuyện yêu xa. Đúng lúc đó, tấm màn cuối hội trường mở ra, Văn Mai Hương xuất hiện, nắm tay cô dâu bước vào và hát bài "Cầu hôn". Với Văn Mai Hương, dù từng hát trong nhiều dịp trọng đại của các cặp đôi, nhưng đây là đám cưới đặc biệt nhất mà cô từng tham gia.

Câu chuyện tình yêu vượt khoảng cách

Chiến sĩ Trần Minh Hiếu và chị Khánh Hà đã gắn bó suốt sáu năm và thực hiện lễ ăn hỏi vào năm ngoái. Theo dự định ban đầu, cả hai sẽ tổ chức hôn lễ vào năm 2027, sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ và trở về đất liền.

Chia sẻ về hành trình yêu xa, chú rể cho biết suốt một năm qua, hai người không thể gặp mặt mà chỉ gửi gắm tình cảm qua những tin nhắn. Ngay cả những lúc hờn giận, anh cũng không thể ở bên để dỗ dành người yêu. Với những người lính làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió, những điều bình dị nhất trong tình yêu đôi khi lại trở thành mong ước xa xỉ.

Đón nhận bất ngờ này, cô dâu Khánh Hà không giấu nổi sự xúc động và tự nhận mình là người hạnh phúc, may mắn nhất năm. Chị chia sẻ từng nhiều lần hình dung cảnh cùng bạn đời nắm tay vào lễ đường, nhưng việc cưới nhau giữa vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc là điều nằm ngoài sức tưởng tượng. Chị cũng hứa sẽ luôn mạnh mẽ, làm hậu phương vững chắc cho chồng yên tâm công tác.

Ý nghĩa từ một hôn lễ nơi đảo xa

Thượng tá Trần Huy Phụng, Chính trị viên đảo Trường Sa, hy vọng hôn lễ này sẽ là tiền đề đẹp để lan tỏa tình yêu quê hương, biển đảo và góp phần ươm mầm cho những giá trị gia đình bền vững.

Bên cạnh lễ cưới, trong tập 14, dàn nghệ sĩ còn tham gia chuỗi hội thao đòi hỏi cao về thể lực, sức bền và tinh thần đồng đội. Những hoạt động này không chỉ giúp rèn luyện ý chí mà còn tạo cầu nối gắn kết tình cảm giữa quân và dân nơi đảo xa.

Về chương trình Sao nhập ngũ

Sao nhập ngũ 2026 quy tụ dàn cast gồm Quốc Trường, Thúy Ngân, Minh Trang, Phan Mạnh Quỳnh, Văn Mai Hương, Erik, Châu Bùi và Tuấn Dương. Tại đây, các nghệ sĩ trải qua 7 ngày trở thành quân nhân thực thụ, tuân thủ nghiêm ngặt nội quy, chế độ sinh hoạt, huấn luyện và kỷ luật quân đội.

Sau bảy năm với 16 mùa phát sóng, Sao nhập ngũ đã trở thành chương trình truyền hình thực tế được yêu thích và từng được đề cử hạng mục Chương trình truyền hình truyền cảm hứng của Vietnam iContent 2025. Không chỉ dừng lại ở truyền hình, nhà sản xuất còn tổ chức thành công hai concert thu hút hàng chục nghìn khán giả tại Hà Nội và TP HCM.

Châu Bùi là fashionista và người mẫu, từng xuất hiện trong danh sách 30 Under 30 Asia của tạp chí Forbes.