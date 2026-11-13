Thu Hà Ceri: Từ cô gái Dao ham học đến màn 'comeback' đầy tâm tư

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Thu Hà Ceri vừa khiến khán giả chú ý khi hóa thân thành Thơ trong bộ phim "Căn nhà không mái che" lên sóng giữa tháng 10. Đây là nhân vật nữ sinh cấp ba với nội tâm phức tạp, phải trưởng thành sớm vì sống trong một gia đình không hạnh phúc, thường xuyên chứng kiến mâu thuẫn giữa bố mẹ là Hạnh (Huyền Lizzie) và Bình (Doãn Quốc Đam). Vì thương mẹ, Thơ tự ý thức việc phải bươn chải sớm để hỗ trợ kinh tế gia đình.

Điểm cộng cho Thu Hà trong tác phẩm này là khả năng thể hiện song song hai nét tính cách đối lập. Một mặt, cô vẫn giữ được sự nhanh nhẹn, hoạt bát đúng lứa tuổi học trò, nhưng mặt khác lại cho thấy sự tự lập và mạnh mẽ của một người con phải sớm đối mặt với sóng gió.

Hành trình từ vai phụ đến vai chính

Vai diễn Thơ chính là cột mốc đánh dấu sự trở lại phim truyền hình của Thu Hà Ceri sau hai năm kể từ series "Đi giữa trời rực rỡ". Qua vai diễn này, cô hy vọng khán giả sẽ nhìn thấy được sự trưởng thành hơn trong diễn xuất của mình.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Thu Hà Ceri từng gây ấn tượng mạnh và được đông đảo khán giả biết đến qua vai Pu trong "Đi giữa trời rực rỡ" – một cô gái người Dao ham học và khao khát thoát nghèo. Trước đó, cô cũng từng xuất hiện với một số vai phụ trong các bộ phim như "Thương ngày nắng về" và "Món quà của cha".

Không dừng lại ở truyền hình, Thu Hà Ceri còn lấn sân sang điện ảnh với nhiều màu sắc khác nhau. Cuối tháng 4/2024, cô góp mặt trong phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của Lý Hải với vai Vy. Nhân vật này là con gái của Hai Khôn (Trương Minh Cường), sinh ra trong nhung lụa nhưng lại thiếu thốn tình cảm vì bố mẹ quá bận rộn với công việc làm ăn.

Đến tháng 6/2024, cô tiếp tục thử thách bản thân trong phim sinh tồn "Móng vuốt" của đạo diễn Lê Thanh Sơn. Ở dự án này, Thu Hà Ceri hóa thân thành Mee – một cô gái có phong cách ăn diện màu mè cùng những câu thoại hài hước, .

Nỗ lực không ngừng nghỉ của cô mẫu ảnh Gen Z

Ít ai biết rằng tên đầy đủ của Thu Hà Ceri là Lương Thu Hà và cô xuất thân là một mẫu ảnh. Bắt đầu làm nghề từ những năm cấp ba, sau đó học thêm nhiều khóa đào tạo diễn xuất. Thu Hà chia sẻ rằng mình luôn nỗ lực trau dồi và học hỏi kinh nghiệm từ các đạo diễn cũng như đồng nghiệp đi trước.

Hiện tại, Thu Hà Ceri duy trì hoạt động song song giữa Hà Nội và TP HCM. Bên cạnh việc đóng phim, cô vẫn tiếp tục công việc mẫu ảnh và không ngần ngại trải nghiệm nhiều phong cách khác nhau trong các bộ hình .

Khoảnh khắc được chú ý tại Mỹ Đình

Ngoài chuyện sự nghiệp, đời tư của Thu Hà Ceri cũng được chú ý. Vào tối 7/11, tại chung kết Đấu Trường Danh Vọng mùa Đông diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình, cô đã công khai thể hiện tình cảm với tuyển thủ eSports Nguyễn Huy Hoàng. Trước ống kính máy quay, cô hôn má Huy Hoàng và được nhiều người cổ vũ.