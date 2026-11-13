Chung Lệ Đề ăn mừng 10 năm ngày cưới với Trương Luân Thạc cực ngọt

Giải trí

Vào ngày 10/11, Chung Lệ Đề và Trương Luân Thạc đã tổ chức một buổi tiệc kỷ niệm 10 năm gắn bó đầy ấm cúng bên bờ biển ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên không giấu nổi sự mãn nguyện khi viết: Cảm ơn 10 năm bầu bạn, em trân trọng mỗi ngày ở bên anh.

Buổi lễ có sự góp mặt của gia đình và bạn bè, đặc biệt là Tư Tiệp và Khải Lâm – hai con riêng của Chung Lệ Đề với chồng thứ hai. Tư Tiệp và Khải Lâm lần lượt 18 và 16 tuổi, đều đắt show quảng cáo thời trang. Sau khi đi bước nữa với Trương Luân Thạc, Chung Lệ Đề đổi họ các con theo họ của chồng.

Từ chuyện tình đầy sóng gió đến sự thấu hiểu

Nhìn lại chặng đường đã qua, chuyện tình của cặp đôi không hề bằng phẳng. Khi mới công khai yêu nhau, họ phải đối mặt với không ít lời xì xào, đàm tiếu từ dư luận. Nguyên nhân là khoảng cách tuổi tác và quá khứ của Chung Lệ Đề.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Trương Luân Thạc cho biết anh không còn bận tâm đến những bình luận tiêu cực. Trong một buổi talkshow trên Mango TV vào tháng 4, anh thậm chí còn đùa rằng người ta nói anh ham tài sản của vợ, còn vợ ham nhan sắc của anh, và anh thừa nhận mình "háo sắc".

Bí kíp giữ lửa hôn nhân

Để duy trì hạnh phúc, Chung Lệ Đề chia sẻ rằng vợ chồng cô cực kỳ tâm đầu ý hợp và xứng đôi. Theo cô, Trương Luân Thạc trưởng thành, chín chắn và suy nghĩ như một "ông già". Cô ví von trong nhà, anh giống như một "ông chú" vì cái gì cũng biết. Ngược lại, trong khi chồng chín chắn thì tâm hồn của Chung Lệ Đề vẫn như một thiếu nữ.

Về với những giá trị gia đình

Trong lễ kỷ niệm, Chung Lệ Đề chụp ảnh bên cha mẹ hai bên. Nữ diễn viên sinh ra tại Canada và có mẹ là người Việt Nam. Những năm gần đây, cô thường tham gia các show truyền hình, chụp hình quảng cáo và quay video về làm đẹp, ẩm thực. Đặc biệt, mẹ của nữ diễn viên thi thoảng còn cùng con gái quay những video nấu món ăn Việt.

Cặp đôi vốn bén duyên từ năm 2015 khi cùng ghi hình một show thực tế và chính thức tổ chức hôn lễ vào năm 2016. Trước khi đến với Trương Luân Thạc, Chung Lệ Đề từng trải qua hai cuộc hôn nhân và có ba con gái.

Nói chung là cứ yêu thật lòng và hiểu nhau thì mấy cái drama về tuổi tác cũng chỉ là chuyện nhỏ, đúng không cả nhà?