Ngọc Châu Mây Trắng chuẩn bị lên xe hoa ở tuổi 43

Giải trí

Ngọc Châu đang trong tâm thế hồi hộp chuẩn bị cho cuộc hôn nhân mới ở tuổi 43. Nữ ca sĩ cho biết cô và bạn đời đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn. Cả hai dự định sẽ tổ chức tiệc cưới vào ngày 1/12 tại TP HCM. Để giữ không khí ấm cúng, buổi tiệc được chuẩn bị đơn giản với quy mô khoảng hơn 100 khách, chủ yếu là những người thân và bạn bè thân thiết nhất.

Chuyện tình với chàng Việt kiều Las Vegas

Người bạn đời sắp tới của Ngọc Châu là Andy Trương, sinh năm 1981. Anh là Việt kiều Mỹ, hiện đang sinh sống và làm việc tại Las Vegas. Hai người lần đầu gặp gỡ vào năm 2024 thông qua sự giới thiệu của bạn bè, sau đó duy trì liên lạc và tìm hiểu nhau trước khi quyết định gắn bó lâu dài.

Theo chia sẻ của Ngọc Châu, cô và Andy Trương có tính cách khá tương đồng. Cô đánh giá đối phương là người vui vẻ, gần gũi và đặc biệt biết quan tâm đến gia đình cô. Cuối tháng 10, nữ ca sĩ đón bạn đời ở sân bay, và hôm 11/11, cô khoe chiếc nhẫn cầu hôn từ chồng sắp cưới.

Nút thắt từ vai trò mẹ đơn thân

Tuy nhiên, quyết định tái hôn không hề diễn ra một cách dễ dàng. Là mẹ của bé Gấu - cậu con trai hiện 13 tuổi, Ngọc Châu thừa nhận mình đã dành rất nhiều thời gian cân nhắc trước khi đồng ý xây dựng cuộc sống mới. Cô cho biết bản thân đã đắn đo suốt gần một năm vì nỗi lo lớn nhất của một người mẹ đơn thân là liệu người mới có thực sự thương con mình hay không.

Mỗi khi về Việt Nam, anh thường xuyên đưa con trai cô đi ăn và đi chơi. Ngọc Châu cho biết con trai ban đầu có phần ngại, nhưng luôn nhận được sự quan tâm từ người đàn ông sẽ là thành viên mới trong gia đình. Sự ủng hộ của con trai giúp Ngọc Châu yên tâm hơn. Với cô, việc kết hôn không chỉ là lựa chọn cá nhân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc và cuộc sống của con.

Những thăng trầm và lựa chọn hiện tại

Nhìn lại quá khứ, Ngọc Châu từng kết hôn lần đầu năm 24 tuổi. Sau những thay đổi trong đời sống riêng, cô một mình chăm sóc con trai, đồng thời nỗ lực duy trì sự nghiệp ca hát và tìm kiếm thêm các nguồn thu nhập khác. Bên cạnh việc biểu diễn, cô còn học làm bánh, kinh doanh bánh trung thu và mứt dừa theo mùa .

Ở tuổi 43, quan niệm về hạnh phúc của nữ ca sĩ cũng thay đổi. Thay vì những kỳ vọng về vật chất, hiện tại cô ưu tiên sự ổn định và bình yên. Cô vẫn tiếp tục chăm lo cho cha mẹ, nuôi dạy con trai và duy trì hoạt động nghệ thuật. Vì vậy, đám cưới sắp tới không chỉ là một sự kiện hỷ sự mà còn là một dấu mốc mới, đánh dấu sự khởi đầu bình yên trong cuộc đời cô.

Về Ngọc Châu và nhóm Mây Trắng

Ngọc Châu sinh năm 1983 tại TP HCM. Cô từng kết hôn năm 2008 và ly hôn vào năm 2013, ngay sau khi sinh bé Gấu. Về sự nghiệp, cô là thành viên của nhóm Mây Trắng - nhóm nhạc thành lập năm 2000 với đội hình ban đầu gồm Yến Trang, Thu Thủy, Thu Ngọc, Anh Thúy và Ngọc Châu.

Trong suốt hành trình gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, Mây Trắng đã trải qua nhiều lần thay đổi nhân sự khi Anh Thúy rời nhóm, Yến Nhi vào thay thế, Thu Thủy ra hát solo. Đến thời điểm hiện tại, nhóm hoạt động với đội hình ba thành viên là Ngọc Châu, Ngọc Trâm và Phương Trinh.

Cuối cùng thì "mây trắng" cũng tìm được nắng ấm, chúc chị thật hạnh phúc với lựa chọn này nhé!