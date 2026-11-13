NSƯT Xuân Hinh và cơ ngơi 5.000 m2 lọt top kiến trúc thế giới: Không phải cứ có tiền là mời được

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Trên trang cá nhân, NSƯT Xuân Hinh thường chia sẻ hình ảnh về công trình văn hóa rộng hơn 5.000 m2 tại Sóc Sơn, Hà Nội. Đây không chỉ là nơi nghỉ ngơi mà còn là một dự án tâm huyết mang tên Linh Từ - Uống Nước Nhớ Nguồn, hay còn gọi là Bảo tàng Đạo Mẫu. Năm 2023, dự án được tạp chí Domus giới thiệu trong danh sách 14 công trình kiến trúc đáng chú ý.

Để hoàn thành dự án này, NSƯT Xuân Hinh cùng ekip đã mất khoảng năm năm thực hiện. Điểm nhấn nằm ở việc kết hợp giữa kiến trúc đương đại và những chất liệu đậm chất làng quê Bắc Bộ. Công trình sử dụng khoảng 5 triệu viên ngói cũ và 1 triệu viên gạch cổ từ hàng trăm ngôi nhà trong khu vực Sóc Sơn, kết hợp với mái ngói, sân vườn và cây xanh.

Bên trong bảo tàng là nơi lưu giữ những giá trị truyền thống với hàng loạt hiện vật về tín ngưỡng thờ Mẫu như tranh thờ, hoành phi, câu đối, trang phục hầu đồng và các tư liệu được sưu tầm trong nhiều năm. Qua đó, nam nghệ sĩ mong muốn đưa nghệ thuật dân gian và Đạo Mẫu đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ.

Từ 'vua hài đất Bắc' đến quyết định nghỉ hưu sớm

Trước khi trở thành cái tên đình đám, NSƯT Xuân Hinh từng có một thời tuổi trẻ khá vất vả. Là con cả trong gia đình có bảy anh chị em ở Bắc Ninh, ông sớm ý thức trách nhiệm với gia đình và làm đủ mọi nghề để mưu sinh, từ buôn gà, buôn lợn, bán nước mắm cho đến thu mua quần áo cũ, đồng nát. Ngay cả khi đã đỗ vào trường nghệ thuật, ông vẫn phải tranh thủ làm thêm để trang trải cuộc sống.

Thời hoàng kim của ông rơi vào cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000, khi các sản phẩm hài của ông trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong dịp Tết của nhiều gia đình miền Bắc. Những vở diễn như Người Ngựa - Ngựa Người, Lý Toét Xử Kiện hay Xúy Vân Giả Dại khiến nhiều người tìm mua vé để được xem ông biểu diễn. Năm 1997, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 1997.

Tuy nhiên, sau nhiều năm công tác tại Nhà hát Chèo Hà Nội, năm 2017, ở tuổi 57, NSƯT Xuân Hinh xin nghỉ hưu sớm sau hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật. Ông chia sẻ muốn dành thời gian nghỉ ngơi, chăm lo cho con cái, gia đình và nhường lại sân khấu cho những thế hệ kế cận.

Nguyên tắc nhận show: Không phải cứ có tiền là mời được

Dù đã nghỉ hưu, NSƯT Xuân Hinh vẫn không bỏ hẳn nghệ thuật mà chọn lọc những dự án phù hợp, đặc biệt là những sản phẩm gắn với văn hóa dân tộc. Minh chứng rõ nhất là sự xuất hiện của ông trong MV Bắc Bling của Hòa Minzy vào tháng 3/2025. Trong sản phẩm này, nam nghệ sĩ gây ấn tượng khi đọc rap, biểu diễn hài hước và diện tạo hình truyền thống, kết hợp chất liệu dân gian với phong cách hiện đại cho khán giả trẻ.

Đáng nói là chính Hòa Minzy cũng thừa nhận không phải cứ có tiền là mời được nghệ sĩ gạo cội này. NSƯT Xuân Hinh tiết lộ cát xê của ông thường tính theo ngày và một ngày quay MV có giá trị tương đương khoảng 15 ngày đi diễn. Nếu tính theo mức thông thường, ekip của Hòa Minzy sẽ gặp khó khăn về kinh phí, nhưng ông đã để nữ ca sĩ tự quyết định thù lao. Ông khẳng định nếu đối phương thực sự tâm huyết với văn hóa nghệ thuật thì 'có lộc bao nhiêu cũng được', thậm chí chỉ cần một bữa cơm.

Hiện tại, nam nghệ sĩ cho biết mình không còn nhu cầu kiếm thêm tiền hay tìm kiếm sự nổi tiếng. Việc ông đồng ý tham gia một dự án hay không phụ thuộc vào sự nghiêm túc, tình yêu nghệ thuật và mục đích của người thực hiện hơn là giá trị vật chất. Đó là lý do vì sao sự kết hợp với Hòa Minzy được xem là một sự đồng hành đặc biệt chứ không đơn thuần là nhận một show diễn.

Bên cạnh cơ ngơi đồ sộ ở Sóc Sơn, NSƯT Xuân Hinh còn sở hữu một căn nhà tại khu phố cổ Hà Nội, minh chứng cho khối tài sản 'không phải dạng vừa' sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật.