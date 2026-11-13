Minh Trang và dàn khách mời nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn trong Mái ấm gia đình Việt

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Tập 37 của chương trình Mái ấm gia đình Việt sẽ lên sóng lúc 20g ngày 13 tháng 11 trên kênh HTV7. Số phát sóng lần này do MC Ốc Thanh Vân dẫn dắt, đồng hành cùng hai khách mời là diễn viên Minh Trang và Trâm Anh. Cả ba nghệ sĩ đều không giấu nổi sự xúc động khi đối diện với hoàn cảnh của những em nhỏ sớm phải chịu nhiều tổn thương trong cuộc sống.

Những ước mơ trong nước mắt

Câu chuyện của em Tạ Quang Hiếu, 11 tuổi, là một trong những điều khiến các nghệ sĩ xót xa nhất. Bi kịch ập đến với gia đình Hiếu khi cha em qua đời sau một vụ tai nạn giao thông, còn mẹ em cũng mang thương tật nặng. Hiện tại, gia đình không chỉ đối mặt với khó khăn về kinh tế mà còn phải lo cho bệnh tình của ông nội.

Dù còn nhỏ nhưng Hiếu đã sớm biết tự lập, chủ động phụ giúp mẹ và bà làm việc nhà. Tuy nhiên, nỗi nhớ cha vẫn luôn là một khoảng trống lớn trong lòng cậu bé. Điều Hiếu khao khát nhất lúc này là có thể gặp lại cha trong giấc mơ để nói những lời yêu thương mà trước đây em chưa kịp thổ lộ.

Không chỉ Hiếu, em trai của em là Quang Vinh cũng mang trong mình một quyết tâm lớn. Cậu bé ước mơ trở thành chiến sĩ công an để bảo vệ gia đình và thực hiện đúng những điều mà cha từng gửi gắm trước đây.

Nỗi lo về sự mất mát

Một hoàn cảnh gây xúc động mạnh khác trong chương trình là gia đình em Lê Tiến Dũng. Sau khi mẹ qua đời vì ung thư dạ dày, Dũng sống cùng cha, bà nội và hai em trai sinh đôi. Dù cha em mắc bệnh nặng và phải trải qua nhiều lần phẫu thuật, ông vẫn nỗ lực làm việc để nuôi dưỡng các con.

Vì đã trải qua nỗi đau mất mẹ, Dũng luôn sống trong nỗi lo sợ sẽ mất đi người thân cuối cùng của mình. Vì thương cha, cậu bé chủ động làm hết việc nhà và chăm sóc hai em. Ước mơ lớn nhất của Dũng là trở thành bác sĩ để có thể trực tiếp chữa bệnh cho cha.

Sự đồng cảm từ những người làm nghệ thuật

Trước những chia sẻ đầy đau lòng, MC Ốc Thanh Vân nhiều lần nghẹn ngào. Nữ MC bày tỏ sự xót xa khi những đứa trẻ còn quá nhỏ đã phải đối diện với mất mát và gánh vác nỗi lo về sức khỏe của người thân.

Diễn viên Minh Trang cũng bật khóc trước hoàn cảnh của các em. Cô không quên gửi lời động viên đến những người cha, người mẹ, mong họ giữ gìn sức khỏe và tinh thần vững vàng để tiếp tục là chỗ dựa cho con cái. Trong khi đó, Trâm Anh bày tỏ sự cảm phục sâu sắc trước nghị lực phi thường của các em nhỏ cũng như những người thân đang gồng gánh gia đình trong khó khăn.

Thông qua những câu chuyện này, các nghệ sĩ nhắn nhủ người trẻ cần biết trân trọng gia đình và những điều mình đang có. Họ cũng mong các em nhỏ tiếp tục giữ tinh thần lạc quan, nỗ lực học tập để vươn lên trong cuộc sống.

Trước đó, tại tập 36, chương trình cũng từng khiến Tín Nguyễn và Huỳnh Lập nghẹn ngào trước câu chuyện của Danh Thiên Thọ. Ở tuổi 17, Thọ luôn cố gắng học tập và âm thầm giấu đi nước mắt vì không muốn mẹ thêm lo lắng. Tương tự, câu chuyện của Nguyễn Kim Bão Giang với kỷ vật là chiếc áo dành dụm tiền mua tặng cha nhưng chưa kịp trao cũng đã lấy đi nhiều nước mắt của Tín Nguyễn và các nghệ sĩ.