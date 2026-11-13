JAY B cùng dàn sao Việt 'đổ bộ' Hà Nội mừng sinh nhật 50 tuổi của MCM

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JAY B - trưởng nhóm GOT7 đã xuất hiện tại LOTTE MALL Tây Hồ Hà Nội để cùng MCM chào mừng cửa hàng thứ tư tại Việt Nam. Sự kiện diễn ra đúng vào năm thương hiệu tròn 50 tuổi với sự góp mặt của dàn khách mời đình đám như Suboi, Duy Khánh, Thái Lê Minh Hiếu, Thơm Da LAB, MLee, WOKEUP và Gemini Hùng Huỳnh.

Đứng dưới ánh đèn khu vực backdrop, các nghệ sĩ cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm trong những bộ cánh đậm chất MCM. Từ những chiếc áo in họa tiết đến túi xách và phụ kiện, các thiết kế quen thuộc của hãng được mỗi người phối theo cá tính riêng. Sự kết hợp giữa âm nhạc, phong cách thời trang và sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả đã tạo nên một buổi gặp gỡ sôi động, tiếp nối mối gắn kết lâu năm giữa thương hiệu thời trang Đức và giới nghệ sĩ.

Gu thời trang "biến hóa" của JAY B

Trước khi chính thức gặp gỡ người hâm mộ tại sự kiện, JAY B đã chọn diện đồ MCM ngay từ sân bay. Nam nghệ sĩ mặc áo thun Garden Print phối cùng quần jeans Barrel Denim và giày Federlite bằng nylon kết hợp da lộn, tạo nên tổng thể thoải mái cho chuyến đi. Điểm nhấn cho set đồ này là chiếc túi Small Diamond Camera Bag họa tiết Visetos đặc trưng.

Đến buổi lễ, JAY B chuyển sang một diện mạo nổi bật hơn với mẫu áo khoác denim thuộc đợt ra mắt sắp tới của MCM. Anh kết hợp thiết kế này cùng sơ mi Visetos màu cognac và quần đen ống rộng. Sự đồng điệu đến từ những chi tiết da cognac trên áo khoác và sơ mi, trong khi chiếc túi Ottomar Weekender họa tiết Visetos gợi nhắc về cảm hứng du hành của thương hiệu. Vẻ ngoài phóng khoáng của nam nghệ sĩ được hoàn thiện bằng đôi giày đen buộc dây đế dày và kính râm tròng xanh.

Trong diện mạo này, JAY B đã chụp ảnh kỷ niệm cùng bà Jacqueline Tiên Nguyễn, Tổng Giám đốc DAFC, trước khi hội ngộ các khách mời Việt Nam. Tại đây, anh cũng có một khoảnh khắc riêng đầy cảm động khi đại diện fan Việt trao tặng món quà đặc biệt, gửi gắm tình cảm sau thời gian dài đồng hành và chúc mừng anh ra mắt single thứ ba.

Sức hút từ họa tiết Visetos

Không chỉ JAY B, dàn nghệ sĩ Việt cũng mang đến những cách phối đồ đa dạng với MCM. Họa tiết Visetos xuất hiện xuyên suốt trên trang phục, túi xách và phụ kiện, tạo nên sự kết nối giữa các diện mạo nhưng vẫn giữ được nét riêng của từng người. Với các chi tiết như chữ MCM, lá nguyệt quế và hình thoi, Visetos có thể trở thành tâm điểm khi phủ kín trên áo hoặc đóng vai trò là điểm nhấn qua một chiếc túi. Chính sự linh hoạt này đã giúp họa tiết được nhiều thế hệ đón nhận và liên tục được làm mới qua cách mặc.

Mối quan hệ giữa MCM và âm nhạc vốn bắt đầu từ Munich năm 1976, khi thương hiệu ra đời trong bầu không khí sôi động của các câu lạc bộ và đời sống về đêm. Sau đó, những chiếc túi monogram và thiết kế đồ da của hãng được giới nghệ sĩ hip-hop đón nhận, trở thành một phần trong cách họ thể hiện cá tính, khát vọng và thành công. Qua âm nhạc và phong cách của các nghệ sĩ, Visetos đã đến với công chúng rộng rãi hơn, vượt ra ngoài cộng đồng khách hàng xa xỉ truyền thống. Mối gắn kết đó một lần nữa được tái hiện tại Hà Nội, nơi JAY B hội ngộ cùng các rapper, ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và nghệ sĩ Việt Nam.

Không gian Bauhaus tại LOTTE MALL Tây Hồ

Sau sự kiện, cửa hàng tại LOTTE MALL Tây Hồ Hà Nội sẽ là nơi khách hàng khám phá thế giới MCM qua các dòng túi, phụ kiện và trang phục. Không gian này được lấy cảm hứng từ Bauhaus - trường phái thiết kế của Đức chú trọng vào hình khối đơn giản và công năng sử dụng. Tinh thần này thể hiện rõ qua hệ vách xoay có thể điều chỉnh theo từng bộ sưu tập, cùng các kệ trưng bày và bàn ghế.

Để tăng tính hiện đại, mặt tiền kính giúp khách dễ dàng quan sát bên trong, kết hợp cùng màn hình lớn giới thiệu các chiến dịch và thiết kế mới. Trên nền beige sáng, gỗ teak tự nhiên mang lại sự ấm áp, hòa quyện cùng đá terrazzo và các chi tiết kim loại. Sự kết hợp này đưa di sản thiết kế Đức đến gần hơn với khách hàng thủ đô, từ những sản phẩm Visetos quen thuộc cho đến các sáng tạo tiếp theo của thương hiệu.

Ra đời năm 1976 tại Munich, Đức, MCM vốn định hình trong bầu không khí của âm nhạc, sáng tạo và tự do. Suốt năm thập kỷ, hãng luôn gắn bó với những chuyển động văn hóa từ đời sống về đêm tại Munich, hip-hop New York cho đến văn hóa đại chúng châu Á đương đại. Cửa hàng mới tại Hà Nội tiếp nối hành trình đó, mở ra chương phát triển tiếp theo trong năm kỷ niệm 50 năm của thương hiệu.

Nhìn dàn sao phối đồ Visetos mượt thế này, chắc phải sắm một chiếc túi để "flex" cho đúng điệu thôi nhỉ?