Mẹ MC Quỳnh Hoa: Từ 'mỹ nhân' Bách khoa đến cụ bà 85 tuổi mê trò cảm giác mạnh

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MC Quỳnh Hoa vừa khiến dân mạng xôn xao khi chia sẻ loạt ảnh mừng sinh nhật 85 tuổi của mẹ ruột, bà Hán Châu. Hai mẹ con xuất hiện cực kỳ tình cảm trong những bộ áo dài đồng điệu. Trong bài đăng, nữ MC gọi mẹ là "cục cưng" của nhà và gửi gắm lời chúc mong mẹ luôn khỏe mạnh, mắt sáng để tiếp tục đi chơi nhiều nơi.

Điểm nhấn khiến nhiều người trầm trồ chính là những tấm hình trắng đen thời trẻ của bà Hán Châu. Với vẻ đẹp sắc sảo và đài các chuẩn thiếu nữ Hà thành xưa, bà từng là sinh viên nổi bật khóa K5 Khoa Hóa tại Đại học Bách khoa Hà Nội vào năm 1960. Thời đó, nhan sắc của bà khiến bao anh khóa trên "nhòm ngó". Một chi tiết cực kỳ ngọt ngào là bố của MC Quỳnh Hoa đã "hốt" bà làm vợ và một tay chăm sóc bà suốt bốn năm học đại học.

Sau khi tốt nghiệp, bà Hán Châu trở thành kỹ sư hóa chất làm việc tại một viện nghiên cứu ở Hà Nội. Cuộc đời bà gắn liền với những dấu mốc đáng nhớ, đặc biệt là vào những năm 1970 khi Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đang trong quá trình xây dựng. Bà được giao nhiệm vụ quan trọng là nghiên cứu chất liệu bảo vệ thanh vịn cầu thang trong Lăng. Nhờ vậy, bà cùng các đồng nghiệp đã làm việc bên trong Lăng từ lúc công trình chưa khánh thành. Dù giờ đây các thanh vịn đã được thay bằng đồng, bà vẫn luôn tự hào vì đã đóng góp một phần công sức vào công trình lịch sử này.

Bước ngoặt lớn tiếp theo là sau năm 1975, bà Hán Châu là người tiên phong trong gia đình rời Thủ đô vào Nam lập nghiệp, tham gia tiếp quản các nhà máy sơn tại miền Nam. Không chỉ giỏi chuyên môn, bà còn là người phụ nữ tháo vát, gánh vác mọi lo toan trong gia đình.

Điều gây bất ngờ nhất về bà Hán Châu chính là niềm đam mê với các môn thể thao cảm giác mạnh dù đã 85 tuổi. Trong những chuyến du lịch cùng con cháu, cụ không ngần ngại thử sức với những trò chơi tốc độ cao như trượt máng nước, ngồi xe jeep địa hình băng qua sa mạc hay thậm chí là chơi tàu lượn siêu tốc khi ra nước ngoài. Tinh thần năng động và nguồn năng lượng tích cực này khiến các bạn trẻ không khỏi thán phục.

Phía sau những chia sẻ về mẹ, MC Quỳnh Hoa cũng gây chú ý với cuộc sống riêng tư khá kín tiếng. Sinh năm 1972, chị từng là ca sĩ nhóm Phù Sa trước khi trở thành MC và biên tập viên kỳ cựu của HTV. Chị tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương và gần đây vừa trúng cử HĐND TPHCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031.

Chuyện tình cảm của chị cũng rất đặc biệt khi kết hôn với ông xã gặp gỡ khi làm việc chung công ty năm 1994, rồi kết hôn ba năm sau đó. Suốt 30 năm qua, chị giữ nguyên tắc tuyệt đối không để thông tin về chồng xuất hiện trên báo chí hay mạng xã hội. Cặp đôi có con gái là Vân Anh, sinh năm 2000. Năm 2023, Vân Anh đã tốt nghiệp thủ khoa khoa Nghệ thuật truyền thông và nằm trong top 13 sinh viên xuất sắc nhất trường Đại học Nghệ thuật Alberta tại Canada. Có một chi tiết thú vị là ban đầu MC Quỳnh Hoa không đồng ý cho con đi du học, nhưng sau một thời gian bị hai cha con thuyết phục, chị mới gật đầu.

Ai mà tin được cụ bà 85 tuổi lại dám chơi tàu lượn siêu tốc cơ chứ?