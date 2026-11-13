Phương Trinh Jolie khoe dáng vóc săn chắc tuổi 38 sau 3 lần sinh con

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Phương Trinh Jolie vừa khiến dân mạng xôn xao khi chia sẻ loạt ảnh du lịch Phan Thiết. Nữ ca sĩ diện trang phục gợi cảm, tự tin khoe vòng eo thon gọn và vóc dáng cân đối. Dù đã 38 tuổi và trải qua ba lần sinh nở, cô vẫn duy trì được hình thể săn chắc, khiến nhiều khán giả phải dành lời khen cho thần thái tự tin và vẻ ngoài trẻ trung.

Với Phương Trinh Jolie, việc trân trọng vẻ đẹp bản thân là điều quan trọng nhất. Nữ ca sĩ quan niệm phụ nữ cần biết yêu thương và chấp nhận cơ thể mình trong mọi giai đoạn của cuộc sống. Cô muốn lan tỏa thông điệp tích cực, khuyến khích phái đẹp chăm sóc chính mình vì khi biết trân quý bản thân, mỗi người mới có thể dành tình yêu thương trọn vẹn cho người khác.

Bí kíp lấy lại vóc dáng sau sinh

Để duy trì sắc vóc, Phương Trinh Jolie kết hợp chế độ ăn uống khoa học cùng việc tập luyện đều đặn. Mỗi sáng, cô thường uống nước chanh ấm để kích thích trao đổi chất và tăng sức đề kháng. Về ăn uống, cô duy trì thói quen ăn rau trước, sau đó mới dùng đến các món cung cấp chất đạm, đồng thời hạn chế đồ ngọt và không ăn trong khoảng hai tiếng trước khi đi ngủ.

Đáng chú ý, trong cả ba lần mang thai, nữ ca sĩ đều tập yoga phù hợp với thể trạng. Sau khi sinh con thứ ba vào tháng 1 năm 2025, Phương Trinh Jolie từng nặng gần 69kg. Bằng sự kiên trì tập luyện và ăn uống khoa học, cô đã giảm khoảng 15kg trong hơn nửa năm để đưa cân nặng về mức 54kg. Với cô, mục tiêu không chỉ là giảm cân mà là giữ cho cơ thể khỏe mạnh, săn chắc và vẻ ngoài tươi tắn.

Gu thời trang đa dạng theo từng hoàn cảnh

Trong đời thường, Phương Trinh Jolie chuộng phong cách đơn giản nhưng vẫn tôn dáng. Cô thường phối áo đen trễ vai ôm sát với chân váy ngắn cùng màu, nhấn nhá bằng túi xách đỏ và kính râm, kết hợp cùng tóc búi gọn và trang sức tối giản.

Khi hẹn hò cùng ông xã Lý Bình, cô chọn phong cách năng động với áo hai dây trắng ôm sát phối cùng chân váy denim ngắn. Khi thử nghiệm tóc ngắn, nữ diễn viên cũng ưu tiên các phong cách tối giản nhưng vẫn thời thượng. Trong chuyến du lịch Nhật Bản, cô chọn áo sơ mi trắng dáng rộng phối với quần shorts và áo quây bên trong, hoặc diện áo lệch vai cùng chân váy dài màu vàng nhạt và túi xách đỏ rượu vang.

Đối với các chuyến nghỉ dưỡng dạo biển, Phương Trinh Jolie ưu tiên những thiết kế ôm sát, cắt xẻ táo bạo như đầm ren trắng hở lưng hoặc trang phục hai mảnh kèm chân váy dài. Cô cũng gây chú ý khi diện đầm dài màu vàng với cổ khoét sâu và các khoảng hở ở eo, hông. Còn tại các sự kiện trang trọng, cô ghi điểm với đầm ren trắng cúp ngực, thân áo xuyên thấu, chân váy xếp tầng có nơ ở eo, phối cùng túi xách hồng và tóc búi cao.

Cuộc sống viên mãn bên gia đình

Ở tuổi 38, Phương Trinh Jolie tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Tháng 10 năm 2026, cô đón tuổi mới ấm cúng bên gia đình và bạn bè. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng điều cô trân trọng nhất lúc này là những người luôn yêu thương và đồng hành cùng mình. Cô chọn lối sống chậm hơn, yêu thương và biết ơn nhiều hơn những người hiện diện trong cuộc đời.

Kết hôn được bốn năm, Phương Trinh Jolie và Lý Bình có hai con trai chung là Tyga và Loka. Nam diễn viên cũng cùng vợ chăm sóc Mia, con gái riêng của Phương Trinh Jolie. Vào tháng 4 năm 2026, cặp đôi đã tổ chức tiệc kỷ niệm bốn năm ngày cưới trên bãi biển với sự góp mặt của người thân. Hiện tại, cô dành phần lớn thời gian vun vén tổ ấm và nuôi dạy ba con. Dù đôi lúc có những bất đồng, nhưng cả hai luôn cố gắng hòa giải vì hạnh phúc gia đình.

Phương Trinh Jolie là ca sĩ, diễn viên từng tham gia các phim như Bò cạp tím, Dù gió có thổi, Tình yêu tìm lại, Mẹ chồng nàng dâu. Chồng cô, Lý Bình, là quán quân cuộc thi Ngôi sao mới, từng nhận giải Diễn viên truyền hình triển vọng tại lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 8 nhờ vai diễn trong Bánh mì ông Màu 2. Cặp đôi chính thức kết hôn năm 2022.