Á hậu Khánh Như lên đường thi Miss International 2026

Giải trí

Tối 10/11, Lê Phương Khánh Như đã lên đường đến Tokyo, Nhật Bản để tham dự Miss International 2026. Trước khi ra sân bay Tân Sơn Nhất, cô có buổi gặp mặt tại trụ sở công ty Sen Vàng với sự tiễn đưa của gia đình, bạn bè và nhiều đồng nghiệp trong giới nhan sắc.

Vì đây là lần đầu tiên xuất ngoại, á hậu 1 Miss World Vietnam 2025 không giấu được sự hào hứng khi sắp đặt chân đến một vùng đất mới. Tuy nhiên, cô cũng thừa nhận cảm thấy có chút hồi hộp trước những trải nghiệm chưa từng có. Khánh Như chia sẻ rằng chuyến đi lần này mang ý nghĩa đặc biệt vì cô không chỉ khám phá hành trình mới mà còn gánh vác trọng trách đại diện cho nhan sắc Việt Nam, điều vừa là niềm tự hào vừa là động lực để cô nỗ lực, tự tin thể hiện bản thân.

Trong khoảnh khắc chia tay, bố mẹ đã dặn dò con gái phải giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị thật tốt để hoàn thành nhiệm vụ. Đến động viên cô còn có các hoa hậu, á hậu như Kiều Duy, Phan Phương Oanh, Trịnh Yến Nhi, Trương Tâm Như, Võ Đoàn Bảo Hà, Lê Thu Trà cùng Nam vương Tuấn Ngọc. Theo Khánh Như, sự hiện diện của những người thân thiết chính là điểm tựa tinh thần cho cô trước hành trình xa nhà đầu tiên.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam và CEO Phạm Kim Dung cũng dành lời khích lệ á hậu nên giữ tinh thần thoải mái để tận hưởng mọi hoạt động và phát huy thế mạnh. Ông Hoàng Nhật Nam nhấn mạnh rằng, bên cạnh mục tiêu thành tích, điều quan trọng nhất là Khánh Như có một hành trình đáng nhớ, tích lũy được nhiều trải nghiệm và lan tỏa hình ảnh phụ nữ Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Dự án công nghệ và hành trình chuẩn bị

Để chuẩn bị cho cuộc thi, trong sáu tháng kể từ khi được công bố thi quốc tế, Khánh Như đã tập trung trau dồi kiến thức, rèn luyện thể hình, kỹ năng trình diễn và xây dựng dự án nhân ái. Tại Miss International 2026, cô sẽ giới thiệu dự án SDGs mang tên Digital Wings.

Với thông điệp Trao Công Nghệ - Mở Ước Mơ, dự án này hướng đến việc thu hẹp khoảng cách tiếp cận công nghệ, tạo cơ hội học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, chương trình sẽ thu gom, kiểm tra và tái sử dụng các máy tính, laptop cũ để trao tặng cho học sinh. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thiết bị, dự án còn xây dựng các nội dung học tập và tiếng Anh để giúp trẻ làm quen với công nghệ và tiếp cận tri thức số.

Trang phục văn hóa và lịch trình thi đấu

Một trong những điểm đáng chú ý trong phần chuẩn bị của á hậu là trang phục văn hóa dân tộc. Cô sẽ mang đến Nhật Bản thiết kế Vũ Điệu Đông Hồ của tác giả Nguyễn Thị Thu Thảo. Đây là tác phẩm từng giành giải Nhì Best Costume for Dances of Vietnam tại Miss World Vietnam 2025.

Trong khuôn khổ cuộc thi, các thí sinh sẽ tham gia chuỗi hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa Nhật Bản, trình diễn trang phục dân tộc, thuyết trình dự án SDGs và thi bán kết. Đêm chung kết dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 25/11.

Về đại diện Việt Nam và cuộc thi

Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, quê ở Khánh Hòa và hiện là sinh viên Đại học Kinh tế TP HCM. Cô từng nhận học bổng hỗ trợ học tập xuất sắc, có kinh nghiệm làm MC song ngữ, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và đạt giải thưởng trong lĩnh vực dịch thuật, dẫn chương trình. Cô cũng từng cộng tác với nhiều thương hiệu và Tổng Lãnh sự quán Đức tại TP HCM.

Miss International ra đời năm 1960, là một trong ba cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới cùng với Miss World và Miss Universe. Năm 2024, Huỳnh Thị Thanh Thủy đã tạo nên lịch sử khi trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang tại cuộc thi này.