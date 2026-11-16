Vợ Mạnh Trường khoe vườn ban công sai trĩu chanh vàng, bật mí bí kíp chăm cây cực dễ

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Phương Phạm - bà xã diễn viên Mạnh Trường vừa khiến dân tình lác mắt khi khoe góc ban công xanh mướt với những chậu chanh vàng sai trĩu quả. Chia sẻ về thành quả này, cô hào hứng cho biết mình ngày ngày chăm bẵm cây chỉ mong đến ngày hái quả. Dưới bài đăng, Mạnh Trường vào bình luận trêu chọc rằng vợ trồng chanh mát tay quá nên bảo sao giọng nói lại ngọt như chanh.

Để giải đáp thắc mắc của cộng đồng mạng về việc làm sao để cây ăn quả tại nhà ra trái nhiều như vậy, Phương Phạm vui vẻ bật mí bí quyết cực đơn giản: sau mỗi vụ thu hoạch, cô chỉ cần cắt tỉa cành đều đặn và bón phân định kỳ. Nhờ vậy, cây sẽ ra hoa và đậu trái gối đầu nhau quanh năm.

Không chỉ có chanh vàng mà còn đủ loại cây trái

Nếu nhìn kỹ vườn ban công của gia đình Mạnh Trường, bạn sẽ thấy chanh vàng không phải là cây duy nhất. Bên cạnh giống chanh thông thường, Phương Phạm còn trồng cả chanh cẩm thạch với những chiếc lá loang màu độc đáo, cho trái vàng óng nằm gọn trong lòng bàn tay. Những quả chanh vàng ở đây đều có đặc điểm là vỏ căng bóng, mọng nước và kích thước lớn.

Không dừng lại ở đó, góc ban công này còn là nơi trú ngụ của nhiều loại cây ăn trái khác. Có những quả hồng sô-cô-la đang trong giai đoạn phát triển xanh mướt, hay một góc nhỏ trồng hồng xiêm với lớp vỏ cát đặc trưng. Thậm chí, Phương Phạm còn trồng cả khế kiểng. Những chùm khế chín vàng óng dưới nắng ban công cùng với hoa xen lẫn tán lá xanh rờn tạo nên một khung cảnh cực kỳ bình yên.

Để tăng thêm màu sắc, khu vườn còn có sự góp mặt của các khóm hoa trạng nguyên đỏ thắm và hoa ngũ sắc với đủ tông hồng, vàng xen kẽ. Ngoài ra, một chậu lựu cảnh với chi chít quả đỏ từ non đến già cùng chậu ớt đủ sắc màu xanh đỏ cũng được bố trí khéo léo, vừa mang ý nghĩa tài lộc vừa cung cấp gia vị sạch cho các bữa ăn gia đình.

Chi tiết cách chăm sóc chanh vàng cho người muốn "copy-paste"

Với những ai muốn sở hữu một chậu chanh vàng (như giống chanh Mỹ, Úc hay chanh lá đốm) sai quả trên ban công hoặc sân thượng, có một vài nguyên tắc cốt lõi cần lưu ý. Đầu tiên là khâu chọn chậu và đất. Cần dùng chậu lớn, đường kính ít nhất 40-50cm để rễ phát triển, đáy chậu lót sỏi hoặc xỉ than để thoát nước. Đất trồng phải tơi xốp, giàu chất hữu cơ để tránh ngập úng rễ.

Vì chanh là loài ưa sáng, cây cần được tắm nắng trực tiếp từ 6 đến 8 tiếng mỗi ngày. Vị trí ban công hướng Nam hoặc Tây Nam là lý tưởng nhất để cây quang hợp, phân cành và ra nụ. Về tưới nước, nguyên tắc vàng là chỉ tưới đẫm khi lớp đất mặt (khoảng 2-3 cm) đã khô, tránh để đọng nước lênh láng dễ gây thối rễ.

Điểm mấu chốt để cây ra quả quanh năm chính là kỹ thuật cắt tỉa. Sau mỗi mùa thu hoạch, bạn cần cắt bỏ các cành tăm, cành vượt hoặc cành sâu bệnh để thông thoáng tán lá và tập trung dinh dưỡng nuôi chồi mới. Cuối cùng là bón phân định kỳ bằng phân hữu cơ hoai mục, phân trùn quế hoặc phân NPK cân đối, đặc biệt là lúc cây đang nuôi trái để quả to và vỏ bóng đẹp.

Để giữ bộ lá xanh mướt, hãy thường xuyên kiểm tra rệp sáp, nhện đỏ hoặc sâu vẽ bùa. Thay vì dùng hóa chất, có thể dùng các chế phẩm sinh học an toàn như dầu neem hoặc dung dịch tỏi ớt để phòng ngừa.