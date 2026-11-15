Thanh Lam và Mỹ Linh hội ngộ trong màn hòa giọng đầy nội lực

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NSND Thanh Lam và Mỹ Linh vừa có màn song ca đầy nội lực trong ca khúc Ôi quê tôi tại chương trình nghệ thuật "70 năm - Những thanh âm ngân mãi". Sự kiện diễn ra tối 14/11 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tạo nên một không gian âm nhạc thăng hoa khi quy tụ nhiều thế hệ thầy và trò khoa Thanh nhạc cùng hội ngộ.

NSND Thanh Lam là một trong bốn diva của Việt Nam. Sự góp mặt của bà cùng Mỹ Linh trong cùng một tiết mục chính là điểm nhấn đặc biệt, khẳng định đẳng cấp của những giọng ca hàng đầu. Trước khi hòa giọng, Mỹ Linh cũng đã thể hiện ca khúc Hà Nội đêm trở gió, còn NSND Thanh Lam để lại dấu ấn riêng qua bài hát Không thể và có thể.

Những màn kết hợp hiếm có trên sân khấu

Chương trình không chỉ là nơi phô diễn kỹ thuật mà còn là dịp để tri ân. Mở màn là ca khúc Bài ca người giáo viên nhân dân do NSƯT Phương Nga, Sao mai Bích Hồng và Thu Hằng trình bày nhằm gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thầy cô. Khán phòng sau đó đã vỡ òa khi ba nữ giảng viên kỳ cựu gồm NSND Hà Thủy, NSƯT Kim Phúc và NSƯT Diệu Linh lần đầu tiên đứng chung sân khấu để thể hiện nhạc phẩm Nhạc rừng.

Một khoảnh khắc xúc động khác là sự tái ngộ của ba nghệ sĩ gạo cội: NSND Quang Thọ, NSND Dương Minh Đức và NSND Ngọc Khang trong bản tráng ca Bình Trị Thiên khói lửa. Trong phần giao lưu, cả ba nghệ sĩ đều bày tỏ niềm tự hào trước sự phát triển của khoa Thanh nhạc và khẳng định sẽ tiếp tục truyền lửa cho lớp trẻ chừng nào sức khỏe còn cho phép.

Hành trình âm nhạc từ ký ức đến tương lai

Đêm nhạc dẫn dắt người nghe đi qua nhiều cung bậc cảm xúc với các tác phẩm như Người Hà Nội (NSƯT Phương Nga), Tôi là người thợ lò (Phúc Tiệp), Sông ơi đừng chảy (Anh Thơ) và màn song ca Gửi em ở cuối sông Hồng của NSƯT Việt Hoàn cùng Anh Thơ. Chất dân gian đằm thắm tiếp nối qua các bài Trở về (NSƯT Tân Nhàn), Hai quê (NSƯT Tân Nhàn – Thu Hà) và Mùa xuân trên quê hương (Bích Hồng).

Khí thế hào hùng được đẩy lên cao trào với ca khúc Khát vọng do Trọng Tấn thể hiện, cùng bản mashup Đường chúng ta đi - Hà Nội niềm tin và hy vọng từ NSƯT Đăng Dương, Trọng Tấn và Lê Anh Dũng. Cả ba nam nghệ sĩ đều chia sẻ lòng biết ơn đối với mái trường đã tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp của họ.

Sự tiếp nối thế hệ của những tài năng

Phần cuối chương trình mang đến màu sắc trữ tình và trẻ trung hơn với các tiết mục Tình ca (Lê Anh Dũng) và những màn trình diễn từ Đào Nguyên Vũ – Thăng Long qua hai ca khúc Ngày xưa ơi - Về đi em, hay Khánh Ly – Nguyễn Trần Trung Quân với bài Gọi anh và Quang Hà với Ngỡ.

Đêm nhạc khép lại bằng ca khúc Việt Nam tự hào bước tiếp tương lai qua giọng hát của hai nữ giảng viên trẻ là Thu Hằng và Hương Ly. Chương trình do PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn làm Tổng đạo diễn, nhạc sĩ Lưu Hà An giữ vai trò Giám đốc âm nhạc và TS.NSƯT Nguyễn Thị Phương Nga chỉ đạo sản xuất. Toàn bộ sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và tri ân các nhà giáo nhân dịp 20/11, qua đó khẳng định vị thế của một cái nôi đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp hàng đầu cả nước.

Đúng là hiếm khi mới thấy hai chị đại cùng hát chung một bài, nghe thôi đã thấy «chấn động» rồi, mọi người thấy sao?