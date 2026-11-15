Quân A.P: từ danh sách gương mặt đẹp nhất thế giới đến chuyện cưới bạn gái quen từ cấp 3

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Quân A.P vừa khiến cộng đồng mạng xôn xao khi được chuyên trang TC Candler đưa vào danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Với gương mặt thư sinh, sống mũi cao, đôi mắt sâu cùng nụ cười hiền, nam ca sĩ nhanh chóng chiếm trọn thiện cảm của công chúng nhờ ngoại hình sáng và phong cách lịch lãm.

Hành trình từ cover YouTube đến ngôi sao Trending

Trước khi tiến lên con đường ca hát chuyên nghiệp, Quân A.P từng gây chú ý thông qua các video cover trên YouTube từ năm 2016. Bước ngoặt thực sự đến vào tháng 5/2019 khi anh chính thức ra mắt ca khúc "Ai Là Người Thương Em". Sau đó, bản hit "Bông Hoa Đẹp Nhất" đã trở thành một trong những dấu ấn đậm nét nhất trong sự nghiệp của anh với lượt xem trên YouTube đạt khoảng 140 triệu.

Năm 2021, Quân A.P đã được vinh danh tại hạng mục Nghệ sĩ châu Á xuất sắc ở lễ trao giải MAMA. Đến năm 2024, việc tham gia chương trình "Anh Trai Say Hi" đã giúp anh làm mới hình ảnh, chứng minh khả năng trình diễn và vũ đạo trước công chúng. Gần đây nhất, MV "3 Phải 6 Đừng" của nam ca sĩ cũng tạo nên hiệu ứng tích cực và leo thẳng lên vị trí Top 1 Trending YouTube Việt Nam.

Gia thế "khủng" với villa rộng 3.500 m2

Bên cạnh tài năng âm nhạc, gia thế của Quân A.P cũng là chủ đề khiến nhiều người quan tâm. Gia đình nam ca sĩ sở hữu một căn villa rộng 3.500 m2 tại Hòa Lạc, Hà Nội. Đây không chỉ là nơi ở mà còn được vận hành để kinh doanh du lịch với quy mô lên tới 15 phòng ngủ, có bể bơi và vườn rau cùng khuôn viên rộng rãi. Hiện tại, mẹ của Quân A.P là người trực tiếp quản lý mọi hoạt động kinh doanh tại đây.

Nam ca sĩ từng tiết lộ rằng trong suốt hai năm đầu đi hát, anh đã gửi toàn bộ tiền cát-xê về cho bố mẹ vì mong muốn dùng thành quả lao động của chính mình để phụ giúp gia đình.

Chuyện tình 14 năm và đám cưới sắp tới

Một trong những điều khiến Quân A.P ghi điểm tuyệt đối trong mắt fan chính là mối tình kéo dài khoảng 14 năm với bạn gái Lê Khanh. Cả hai cùng sinh năm 1997 và quen biết nhau từ khi còn là học sinh cấp 3. Về phía Lê Khanh, cô từng theo học tại Đại học Luật Hà Nội, hiện là một influencer trên mạng xã hội và tham gia quản lý công ty gia đình.

Vào tháng 7/2026, Quân A.P bất ngờ đăng rồi xóa nhanh một bức ảnh chụp cùng Lê Khanh tại Italy, làm dấy lên nghi vấn cặp đôi đã thực hiện bộ ảnh cưới tại châu Âu. Đến cuối tháng 10, nam ca sĩ cởi mở hơn khi mời bạn gái đóng vai nữ chính trong MV "3 Phải 6 Đừng" và cùng cô xuất hiện tình tứ trong chương trình "Running Man Vietnam".

Đỉnh điểm là vào đầu tháng 11, trong chương trình "Ca sĩ mặt nạ", Quân A.P đã chính thức xác nhận anh và bạn gái đang chuẩn bị tổ chức đám cưới. Nam ca sĩ còn cho biết sẽ gửi thiệp mời tới MC Trấn Thành cùng các đồng nghiệp thân thiết.