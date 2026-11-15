Ngọc Phước, Ngọc Thanh Tâm và Thái Lê Minh Hiếu 'phá đảo' ẩm thực Nha Trang trong Sao Chọn

Giải trí

Tập 8 của chương trình Sao Chọn vừa đưa khán giả ghé thăm Nha Trang với chủ đề "Nha Trang - Hương vị xứ Trầm". Host Ngọc Phước cùng diễn viên Ngọc Thanh Tâm và ca sĩ Thái Lê Minh Hiếu đã cùng nhau khám phá những món ăn dân dã và tìm hiểu bí quyết chế biến được người địa phương gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Chinh phục bún cá và nem nướng đặc sản

Hành trình ăn uống bắt đầu tại quán Mịn, một địa chỉ bán bún cá đã tồn tại gần 40 năm ở Nha Trang. Điểm đặc biệt khiến món bún cá ở đây ghi điểm chính là vị ngọt thanh tự nhiên từ nước dùng ninh xương cá biển, thay vì dùng xương heo như nhiều nơi khác. Để nước dùng giữ được độ trong, người nấu phải kiểm soát độ sôi và liên tục vớt bọt trong quá trình ninh.

Chả cá được làm từ các loại cá tươi như cá thu, cá mối, sau đó hấp hoặc chiên vàng để đảm bảo độ dai, không bị bở. Dưới sự hướng dẫn của cô Mịn - chủ quán, ba nghệ sĩ đã tự tay hoàn thiện tô bún theo khẩu vị riêng: từ khâu trụng bún, thêm chả cá, cá viên, trứng cút, sứa, cá dằm cho đến hành và rau thơm rồi mới chan nước dùng nóng hổi.

Một chi tiết khiến nhóm nghệ sĩ bất ngờ là chén nước chấm ăn kèm. Ngọc Phước cực kỳ thích thú khi chấm miếng chả cá dai vào hỗn hợp nước mắm thơm cay, cảm nhận hương vị món ăn được nâng tầm rõ rệt. Đây cũng là lần đầu tiên Thái Lê Minh Hiếu được thưởng thức bún cá theo cách này.

Tiếp nối vị ngọt thanh của biển là hương thơm nồng nàn từ nem nướng tại quán Đặng Văn Quyên, nơi đã gìn giữ nghề làm nem qua ba thế hệ. Một phần nem nướng đúng điệu là sự kết hợp giữa thịt nướng, bánh tráng, rau sống, dưa leo, đồ chua và bánh tráng chiên giòn. Đặc biệt, chén nước chấm chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt cho nem nướng Nha Trang so với các món thịt nướng cuốn bánh tráng khác. Không chỉ đứng xem, ba nghệ sĩ còn trực tiếp tham gia công đoạn nướng nem trên than hồng.

Từ tháp Bà Ponagar đến những bè hải sản trên vịnh

Không chỉ dừng lại ở chuyện ăn uống, bộ ba còn tìm hiểu về văn hóa bản địa khi ghé thăm tháp Bà Ponagar. Những ngọn tháp gạch cổ với dấu tích tín ngưỡng và nghệ thuật kiến trúc Chăm đã phản ánh chiều sâu lịch sử của vùng đất ven biển này.

Từ câu chuyện văn hóa Chăm, chương trình dẫn dắt người xem đến với bánh căn - món ăn dân dã làm từ bột gạo. Những chiếc bánh nhỏ được đổ trong khuôn tròn, nướng chín và dùng kèm nước chấm. Các nghệ sĩ đã cùng tìm hiểu cách chế biến và cảm nhận nét riêng của món bánh làm từ bột gạo này.

Rời khỏi phố xá, Ngọc Phước, Ngọc Thanh Tâm và Thái Lê Minh Hiếu di chuyển bằng phương tiện đường thủy ra biển. Tại đây, họ tìm hiểu về hoạt động nuôi hải sản trên các bè, một phần sinh kế gắn liền với đời sống cư dân địa phương. Điểm nhấn cuối cùng của hành trình là một bữa tiệc hải sản ngay bên vịnh trong không gian thoáng đãng, khép lại bức tranh ẩm thực Nha Trang qua nhiều trải nghiệm.

Sao Chọn là một trong 17 sáng kiến phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam năm 2026, đưa nghệ sĩ đến 10 tỉnh, thành để khám phá đặc sản và nếp sống địa phương. Trước khi đến Nha Trang, ê-kíp đã đi qua Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Thanh Hóa, TP HCM, Vũng Tàu và Cần Thơ. Với thông điệp "Vạn dặm Việt Nam - Vạn vị rực rỡ", các tập tiếp theo của show sẽ tiếp tục phát sóng đến hết tháng 11.

Ăn hết thế này thì chắc lúc về là phải sắm thêm size quần áo mới quá!