Tóc Tiên về ba tại Eurovision Asia, Minh Hằng lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Giải trí

Tóc Tiên vừa cán đích ở vị trí thứ ba tại đêm chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026, xếp sau hai đại diện từ Thái Lan và Philippines. Một kết quả khá cháy, dù chưa chạm tới ngôi vương nhưng vẫn là niềm tự hào cho team Việt Nam.

Về mảng nhan sắc, Minh Hằng vừa được TC Candler gọi tên trong danh sách đề cử 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026. Đúng là nhan sắc này không làm chúng ta thất vọng. Chia sẻ về định hướng hiện tại, Minh Hằng cho biết cô không còn đặt nặng việc phải đóng vai chính trong các dự án mà muốn tập trung làm mới bản thân.

Trong khi đó, Hoa hậu Nguyễn Ngọc Trà My sẽ đại diện Việt Nam tranh tài tại Miss Charm 2026 vào đầu tháng 12 tới. Với profile học vấn và nhan sắc xịn xò, hy vọng Trà My sẽ tạo nên đột phá tại đấu trường quốc tế này.

Còn với Hoa hậu Thùy Lâm, nàng hậu vừa gây sốt khi đăng một video ngắn biến hình ngay trong ô tô trên TikTok. Không cần váy áo lộng lẫy hay studio cầu kỳ, chỉ một màn chuyển cảnh đơn giản cũng đủ khiến dân tình chú ý.

Tối 14/11, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã tổ chức chương trình nghệ thuật "70 năm - Những thanh âm ngân mãi". Đây là buổi hội ngộ đầy cảm xúc của nhiều thế hệ nghệ sĩ, giảng viên và học trò như NSND Quang Thọ, NSND Thanh Lam, NSND Hà Thủy, NSƯT Tân Nhàn, Mỹ Linh, Trọng Tấn và Anh Thơ.

Ở mảng điện ảnh và âm nhạc, Hoa hậu Tiểu Vy tiếp tục khiến khán giả đồng cảm qua MV ca khúc nhạc phim "Nếu em không là".

Một vài tin tức khác cũng đáng chú ý: Kim Lý vừa đón sinh nhật tuổi 43 bình yên bên gia đình. Nữ diễn viên Na Nhiên, người từng đóng vai Đát Kỷ và xuất hiện trong MV của Châu Kiệt Luân, sắp kết hôn với một thiếu gia Hong Kong hơn cô 14 tuổi. Cuối cùng là sự ra mắt của một bộ phim kể về một người Việt trưởng thành ở xa quê hương tìm đường trở về.

Ai sẽ là người chiếm spotlight nhất trong tháng 12 này, Trà My hay những cú "biến hình" chấn động tiếp theo từ các nàng hậu đây?