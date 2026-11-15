Dương Domic, Pháp Kiều gây sốt khi cưỡi ngựa và đu dây tại concert Tinh hà say hi ở Hà Nội

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Đêm concert với chủ đề Hẹn giữa tinh hà đã diễn ra vào tối 14/11 tại Hà Nội, nối tiếp sau hai đêm diễn trước đó vào ngày 17 và 18/10 tại TP HCM. Tâm điểm của buổi tối chính là màn xuất hiện của Dương Domic và Pháp Kiều trong bài hát Bad Night. Cả hai được khán giả cổ vũ nồng nhiệt khi di chuyển bằng ngựa.

Tuy nhiên, giữa chừng tiết mục, chú ngựa phản ứng với âm thanh lớn, gây ra một sự cố nhỏ. Dương Domic bình tĩnh trấn an chú ngựa để hoàn thành phần trình diễn. Nói về bài Bad Night, ở đêm diễn đầu tiên ngày 17/10, hai nghệ sĩ này cũng từng tạo điểm nhấn khi xuất hiện trên một chiếc xe mui trần.

Bên cạnh đó, Pháp Kiều còn khiến fan trầm trồ khi thực hiện các động tác đu dây cùng một nghệ sĩ nam. Nhìn lại hành trình trước đó, rapper này cũng từng gây chú ý khi ôm trăn trong lúc trình diễn ca khúc Một người như thế tại đêm nhạc thứ hai ở TP HCM.

Những màn dàn dựng mới lạ tại Hà Nội

So với hai đêm diễn tại TP HCM, concert ở Hà Nội có nhiều thay đổi về bản phối cũng như cách dàn dựng. Điển hình là tiết mục 50 cuộc gọi nhỡ với sự góp mặt của Cody Nam Võ, Quang Hùng MasterD, Jaysonlei và CoolKid. Bài hát nói về nỗi cô đơn khi chia xa trong tình yêu với giai điệu da diết. Ở phần kết bài, các ca sĩ đã di chuyển vào một căn phòng nằm phía trong sân khấu được trang trí rất nhiều hoa hồng để hòa mình vào mạch cảm xúc của tác phẩm.

Một phân đoạn khác cũng gây ấn tượng là bài Mưa vội phóng. Ali Hoàng Dương, Cody Nam Võ, Hyo và Wren Evans đã cùng thực hiện các vũ đạo dưới hiệu ứng mưa ngay trên sân khấu. Trong khi đó, nhóm buitruonglinh, Jsol, Hurrykng và CONGB lại mang đến màn trình diễn Thêu hoa dệt gấm. Tiết mục này sử dụng chất liệu âm nhạc dân gian như xẩm, ca trù để kể câu chuyện tình yêu, kết hợp với điểm nhấn là những dải lụa lớn màu sắc tươi sáng.

Cảm xúc và những điểm nhấn cuối chương trình

Không chỉ có âm nhạc, đêm nhạc còn có những khoảnh khắc cực kỳ cảm động. Trong bài Trễ giờ cơm, các anh trai Sơn. K, Xuân Định K.Y, Wean và Quang Hùng MasterD đã khiến khán giả xúc động khi ban tổ chức chiếu video lời nhắn từ gia đình. Trong video, người thân của bốn ca sĩ điểm lại những món ăn yêu thích của con trai, dặn dò giữ sức khỏe và bày tỏ niềm tự hào về họ. Riêng CONGB cũng có màn trình diễn solo hit Chờ chút của mình.

Một điểm mới tại concert Hà Nội là chương trình lần đầu giới thiệu màn trình diễn của top 5 chung cuộc, những người nhận được bình chọn cao nhất từ khán giả. Kết thúc bốn giờ đồng hồ, 24 nghệ sĩ đã cùng khép lại đêm nhạc bằng ca khúc 24ever. Đây là tác phẩm do Dương Domic sáng tác nhằm nhìn lại hành trình thi Tinh hà say hi và tri ân người hâm mộ.

Những ý kiến trái chiều về khâu vận hành

Xét về mặt trải nghiệm, khán giả tên Hà Phương (20 tuổi) cho biết cô rất yêu thích năng lượng của dàn anh trai cũng như ấn tượng với màn LED và pháo hoa nghệ thuật. Tuy nhiên, một số điểm trừ cũng được ghi nhận. Vì thiếu vắng MC Trấn Thành nên Song Luân đảm nhận vai trò dẫn dắt. Thế nhưng, nhiều ý kiến cho rằng một số màn giao lưu chiếm quá nhiều thời lượng và bị dài dòng. Khán giả hy vọng ban tổ chức sẽ cải thiện điều này trong đêm diễn tiếp theo vào tối 15/11.

Để nói thêm cho những ai chưa rõ, Tinh hà say hi là chương trình thực tế về âm nhạc lên sóng từ tháng 7, được thực hiện bởi đơn vị từng sản xuất Anh trai say hi và Em xinh say hi. Show lấy cảm hứng từ những dải ngân hà và chuyển động vũ trụ, nơi các ca sĩ được ví như những ngôi sao cùng kết hợp để tỏa sáng thông qua format chia nhóm đối đầu. Để có những sản phẩm chất lượng, các thí sinh phải thích nghi cao, kỷ luật và bền bỉ trong thời gian ngắn, đồng thời còn được kết hợp cùng nhiều nhà sản xuất và sao quốc tế.