Nguyễn Kiều Oanh: Từ nỗi sợ bị lạc hậu đến chuyện bị 'ca sĩ ảo' hát nổi hơn bản gốc

Giải trí

Trong tập 46 chương trình Kỷ niệm thanh xuân phát sóng ngày 15/11 trên VTV9, ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình theo đuổi nghệ thuật, từ những ngày đầu đầy gian khó cho đến khi tìm được chỗ đứng trong lòng khán giả.

Chiếc bông tai bướm tím và cuộc chiến giành sự ủng hộ từ gia đình

Xuất hiện cùng MC Minh Ngọc, Nguyễn Kiều Oanh mang theo một kỷ vật đặc biệt là chiếc bông tai hình bươm bướm màu tím. Đây không chỉ là món trang sức mà còn là thông điệp yêu thương từ gia đình, mong cô phá kén để thành bướm.

Ít ai biết, thời gian đầu, gia đình không hề ủng hộ cô theo đuổi nghệ thuật. Với một cô gái tỉnh lẻ lập nghiệp tại thành phố, người thân lo ngại đây là một nghề bấp bênh và đầy khó khăn. Nguyễn Kiều Oanh đã phải tự thân vận động hoàn toàn. Cô tự học, tự đi tìm quán để hát, tự tìm mua bài hát và chắt chiu từng khoản tiền nhỏ để làm sản phẩm âm nhạc.

Mỗi khi hoàn thành sản phẩm, cô đều gửi về cho gia đình xem, nhưng có những lần, gia đình chỉ xem mà không nói gì, thậm chí có những sản phẩm không được nhận. Tuy nhiên, chính sự kiên trì và đam mê cháy bỏng đã giúp cô chinh phục được những thành viên khó tính nhất. Từ chỗ chỉ tư vấn cô hát Bolero, gia đình đã chuyển sang hỗ trợ hết mình khi cô quyết định theo đuổi nhạc nhẹ.

Nỗi lòng của 'nạn nhân' ca sĩ ảo

Khi bàn về áp lực cạnh tranh giữa ca sĩ trong nước và quốc tế, Nguyễn Kiều Oanh gây bất ngờ khi thừa nhận mình từng là nạn nhân của sự bùng nổ ca sĩ ảo. Cô chia sẻ những sản phẩm mà bản thân đầu tư ra mắt thường xuyên bị các ca sĩ ảo hát lại, và điều trớ trêu là những phiên bản ảo này lại được khán giả biết đến nhiều hơn cả bản gốc.

Lúc đầu cô không tránh khỏi cảm giác buồn lòng, nhưng sau đó nhanh chóng nhìn nhận tích cực. Nguyễn Kiều Oanh coi việc ca sĩ ảo giúp khán giả có thêm phiên bản mới để lắng nghe là một điều tốt, đồng thời lấy đó làm bài học để rút kinh nghiệm, làm tốt hơn cho những sản phẩm sau. Với cô, công nghệ dù phát triển đến đâu cũng không bao giờ thay thế được những khoảnh khắc, cảm xúc và khả năng trình diễn thực tế của người nghệ sĩ ngay trên sân khấu.

Nỗ lực để không bị 'thụt lùi' trước thị hiếu

Đối với Nguyễn Kiều Oanh, sự cạnh tranh không phải là áp lực mà là động lực để phát triển. Điều duy nhất khiến cô lo lắng chính là sự lạc hậu và thụt lùi trong âm nhạc.

Để không bị bỏ lại phía sau, nữ ca sĩ thường xuyên nghiên cứu thị hiếu khán giả theo từng ngày, từng tháng. Thậm chí, có những đêm cô phải trăn trở, gác tay lên trán nhìn trần nhà để phân tích lý do vì sao những bài hát khác lại trở nên thịnh hành. Chính quá trình tự mổ xẻ và nghiên cứu nghiêm túc này giúp cô không ngừng nâng cấp bản thân, nhằm mang đến những cảm xúc trọn vẹn nhất cho người nghe.

Đúng là một kiểu 'overthinking' nhưng lại cực kỳ có ích cho sự nghiệp, đúng không cả nhà?