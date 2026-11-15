Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh công khai sắp đón con đầu lòng

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Diễn viên Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh vừa chính thức chia sẻ niềm vui sắp đón con đầu lòng thông qua một bộ ảnh kỷ niệm. Vào tối 15/11, cặp đôi lần đầu cho thấy những khoảnh khắc bên nhau kể từ khi công khai hẹn hò hồi tháng 8. Dù đã xác nhận mối quan hệ trước đó, nhưng trong suốt những tháng vừa qua, cả hai vẫn giữ thái độ khá dè dặt khi nói về cuộc sống riêng tư.

Tâm thế sẵn sàng làm bố mẹ

Nhan Phúc Vinh cho biết vì hiện tại thai kỳ của Khả Ngân đang ở trạng thái ổn định nên họ quyết định thoải mái hơn trong việc chia sẻ hạnh phúc này. Nam diễn viên tâm sự rằng bản thân có nhiều cảm xúc đan xen khi sắp sửa lần đầu làm bố.

Để chuẩn bị cho ngày con chào đời, cả hai đều đang trong trạng thái vừa hồi hộp vừa mong chờ. Trong nhiều tháng qua, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh đã cùng nhau tìm hiểu kiến thức về việc làm cha mẹ thông qua việc đọc sách vở cũng như lắng nghe những chia sẻ, kinh nghiệm thực tế từ bạn bè xung quanh.

Chăm chút cho tổ ấm và sự nghiệp

Để kịp đón thành viên mới, Nhan Phúc Vinh hiện đang tập trung sửa sang lại nhà cửa. Bên cạnh việc gia đình, anh cũng đang bận rộn với các hoạt động truyền thông cho phim điện ảnh Viên đạn cuối cùng, dự kiến ra mắt vào đầu năm 2027. Nam diễn viên chia sẻ mình đang cố gắng phân bổ thời gian sao cho hợp lý nhất để có thể chu toàn mọi việc, từ chăm sóc Khả Ngân, lo việc nhà cho đến theo đuổi đam mê nghề nghiệp.

Về phía Khả Ngân, cô cho biết sức khỏe ở giai đoạn cuối thai kỳ hiện rất ổn định. Nữ diễn viên cảm thấy tinh thần thoải mái nhờ sự chăm sóc và động viên liên tục từ Nhan Phúc Vinh. Cách đây vài tháng, cô vẫn chọn lọc những sự kiện phù hợp để tham dự, nhưng gần đây cô hạn chế tham dự hơn.

Chuyện tình hai năm kín tiếng

Ít ai biết rằng cặp đôi đã yêu nhau trong suốt hai năm trước khi quyết định công khai. Trong thời gian đó, chỉ có một số ít bạn bè thân thiết là biết về mối quan hệ này. Ngoài việc cùng hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh còn tìm thấy sự đồng điệu trong các sở thích cá nhân như chạy bộ và leo núi.

Bộ ảnh kỷ niệm lần này được thực hiện theo phong cách đơn giản. Khả Ngân diện sơ mi tháo cúc phối cùng quần jeans ống rộng, trong khi Nhan Phúc Vinh chọn áo nỉ dài tay và quần kaki. Ekip thực hiện bộ ảnh bao gồm nhiếp ảnh gia Tang Tang, stylist Hoàng Ku, chuyên gia trang điểm Lê Tâm và chuyên gia làm tóc Eric Nguyen. Trước đó, vào tháng 9, Khả Ngân cũng từng có những hình ảnh dạo phố khi đang mang bầu.

Về hai nhân vật chính

Khả Ngân, 29 tuổi, quê ở TP HCM, từng là một hot girl trước khi chuyển sang diễn xuất. Cô ghi dấu ấn trong các phim như Trở về 3, Lật mặt 2, Nàng tiên có năm nhà, 100 ngày bên em, Hậu duệ mặt trời bản Việt và gần đây là các phim truyền hình phía Bắc như 11 tháng 5 ngày, Gia đình mình vui bất thình lình.

Nhan Phúc Vinh, 40 tuổi, quê Cần Thơ, khởi đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu trước khi lấn sân sang diễn xuất. Anh được biết đến với khả năng biến hóa nhiều dạng vai trong các tác phẩm như Cô Thắm về làng, Ước hẹn mùa thu, Ngày ấy mình đã yêu, Đường đua, Đảo của dân ngụ cư, Mộng phù hoa, Tình yêu và tham vọng, Giấc mơ của mẹ, Anh có phải đàn ông không và Nhà mình lạ lắm.

Đúng là một cặp bài trùng từ sở thích đến nghề nghiệp, giờ lại sắp đón thêm thiên thần nhỏ, chúc mừng hai bạn nhé!