Mai Diễm My chia sẻ về áp lực nhan sắc và chuyện 'vật lộn' với dòng nhạc bolero

Giải trí

Mai Diễm My cho biết việc giành ngôi quán quân tại Người kể chuyện tình là một cột mốc quan trọng giúp cô được khán giả biết đến và yêu thương nhiều hơn. Sân chơi này không chỉ mang lại danh hiệu mà còn mở ra nhiều cơ hội để cô đi hát, gặp gỡ và tích lũy kinh nghiệm thực tế. Đối với nữ ca sĩ, đây là một kỷ niệm đẹp và là động lực để cô tiếp tục nỗ lực trên con đường ca hát.

Cô quan niệm rằng để thành công, ngoài một giọng hát hay, ca sĩ cần biết cách truyền tải cảm xúc và tạo ra dấu ấn riêng. Theo Mai Diễm My, không nhất thiết phải làm điều gì quá lớn lao mà quan trọng là sự cố gắng, hát bằng sự chân thành và mang đến những tiết mục chất lượng. Cô tin rằng khi làm nghề bằng cái tâm và trân trọng khán giả, tình cảm mọi người dành cho mình sẽ tự nhiên tăng lên.

Chuyện nhan sắc và áp lực phải hoàn hảo

Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, Mai Diễm My nhận được nhiều lời khen ngợi, nhưng điều này cũng đi kèm với những câu hỏi về áp lực chăm chút hình ảnh. Nữ ca sĩ khẳng định việc chỉn chu về ngoại hình khi hoạt động nghệ thuật là điều cần thiết vì cô muốn mình luôn xinh đẹp hơn mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Tuy nhiên, cô không đặt nặng áp lực phải luôn luôn hoàn hảo. Mai Diễm My nhấn mạnh điều quan trọng nhất vẫn là để khán giả nhớ đến mình thông qua giọng hát và những giá trị mà cô cống hiến cho âm nhạc thay vì chỉ tập trung vào vẻ bề ngoài.

Nỗi trăn trở với dòng nhạc bolero

Khi theo đuổi bolero, Mai Diễm My đối mặt với những áp lực riêng, đặc biệt là làm sao để bản thân tốt hơn mỗi ngày và giữ được ngọn lửa tình yêu với dòng nhạc này. Cô luôn trăn trở về việc mang đến cho khán giả những sản phẩm chất lượng vì quan niệm một khi đã chọn con đường này thì phải luôn nghiêm túc và cố gắng với nghề.

Trước sự cạnh tranh gay gắt từ nhiều ca sĩ cùng theo đuổi bolero trên thị trường, Mai Diễm My chọn cách không đối đầu hay cố gắng trở thành một ai khác. Cô tin rằng mỗi người đều có một màu sắc riêng, vì vậy cô quyết định giữ chất giọng và cách hát đặc trưng của mình. Mục tiêu của nữ ca sĩ là khi nghe một ca khúc, khán giả có thể nhận ra ngay đó là Mai Diễm My.

Cân bằng giữa danh hiệu và cuộc sống riêng

Dù đã là quán quân, Mai Diễm My không ngại thử thách mình ở những sân chơi mới nếu có chương trình phù hợp. Cô xem mỗi cơ hội là một trải nghiệm quý giá để học hỏi, trưởng thành và hoàn thiện bản thân. Với cô, danh hiệu quán quân là niềm vui lớn nhưng đồng thời cũng là động lực để tiếp tục tiến xa hơn.

Về đời tư, nữ ca sĩ chia sẻ mình luôn cố gắng cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Có những giai đoạn công việc dày đặc khiến cô dành gần như toàn bộ thời gian cho âm nhạc. Nhưng khi có thời gian nghỉ ngơi, cô thích những điều giản đơn như ở nhà chăm sóc bản thân, ăn món mình thích hoặc đơn giản là không làm gì cả. Mai Diễm My cho biết đôi khi chính những điều bình thường như vậy lại mang đến niềm vui lớn cho cô.