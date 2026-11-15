Trang Moon gây bất ngờ vì đời thực khác xa hình ảnh chị Tươi trong 'Căn nhà không mái che'

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Hình ảnh ngoài đời của diễn viên Trang Moon khiến nhiều người không tin nổi cô chính là chị Tươi nói giọng Thanh Hoá trong "Căn nhà không mái che" vì sự khác biệt quá lớn.

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Trang Moon còn vừa đón ngày nhận bằng thạc sĩ cùng sự góp mặt của chồng và con gái. Được biết, chồng cô là một nhân viên ngành ngân hàng và cả hai từng quen nhau khi cùng học tại Trường Đại học Luật.

Chia sẻ về hành trình học tập, Trang Moon cho biết chồng là người giúp cô thay đổi tư duy ở nhiều khía cạnh. Đặc biệt, anh đã hỗ trợ cô rất nhiều trong việc trông con vào cuối tuần để cô có thời gian đến trường, đồng thời vốn hiểu biết phong phú của chồng cũng là động lực để cô muốn học tập nhiều hơn.