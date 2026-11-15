Võ Tấn Phát: Từ 'ông hoàng' gameshow đến vai chính điện ảnh và những trải nghiệm đáng nhớ

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Võ Tấn Phát đang nắm chính trong hai dự án điện ảnh là Heo năm móng và Lên hương. Trong chương trình Sao Check, nam nghệ sĩ đã nhìn lại hành trình 10 năm theo nghề, từ những ngày đầu chật vật đến khi khẳng định được vị trí qua các cuộc thi truyền hình và phim ảnh.

Võ Tấn Phát là một gương mặt cực kỳ có duyên với các cuộc thi khi lần lượt giành ngôi quán quân tại Cười Xuyên Việt (2017), Cặp Đôi Hài Hước (2018) và Én Vàng Nghệ Sĩ (2020), khiến bạn bè hay trêu anh có “vía đi thi”. Theo chia sẻ của anh, việc tham gia gameshow là lựa chọn hợp lý nhất cho một sinh viên mới tốt nghiệp Trường Sân khấu - Điện ảnh khi đó vì anh chưa có tiền cũng như chưa có các mối quan hệ trong nghề. Anh cho rằng thời điểm đó, các gameshow hỗ trợ thí sinh mọi thứ, nên anh chỉ cần đầu tư chất xám và thời gian tập luyện. Chính những cuộc thi này đã giúp anh hiểu rõ hơn về thị hiếu khán giả và phát huy được thế mạnh cá nhân.

Bước chuyển mình từ web drama đến điện ảnh

Sau thời kỳ gắn liền với gameshow, Võ Tấn Phát cùng cộng sự đã tự gom vốn để làm web drama Gia Đình Cục Súc. Để tiết kiệm chi phí và hạn chế bối cảnh, những tập đầu của series này chỉ quay trong một ngôi nhà, tập trung tối đa vào lời thoại và các tình huống hài hước, giúp bộ phim lọt top thịnh hành trên mạng xã hội.

Ở mảng điện ảnh, anh từng góp mặt trong nhiều phim như Pháp sư mù, Chồng người ta, Biệt đội rất ổn, Nụ hôn bạc tỉ, Làm giàu với ma nhưng chủ yếu đóng vai phụ. Bước ngoặt đến vào năm 2026 khi anh liên tiếp tham gia bốn bộ phim: Báu vật trời cho, Anh hùng, Heo năm móng và Lên hương. Đáng chú ý, anh đảm nhận vai chính trong Heo năm móng và Lên hương.

Với vai diễn tên Tâm trong Lên hương, Võ Tấn Phát đã đồng ý lời mời của đạo diễn Khương Ngọc ngay lập tức dù chưa đọc kịch bản. Anh xem đây là món quà cho 10 năm bền bỉ với nghề vì nhân vật này có nhiều đất diễn và đòi hỏi khả năng tâm lý cao. Quá trình quay phim cũng mang lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi đoàn phim sử dụng chùa, trại hòm và nhà tang lễ thật làm bối cảnh. Tại nhà tang lễ, cứ khoảng 15 phút ê-kíp lại phải dừng quay để nhường đường cho xe tang. Đặc biệt, cảnh quay anh nằm trong quan tài lúc 2-3 giờ sáng trong không gian vắng lặng đã khiến anh cảm thấy sợ thật.

Thay vì phô diễn kỹ thuật, anh để cảm xúc nhân vật dẫn dắt và gửi lời cảm ơn đạo diễn Khương Ngọc vì đã giúp một người kín đáo như anh mở lòng hơn trong việc bộc lộ cảm xúc. Anh ví nghề diễn như đứa con của mình, luôn yêu thích và nghiêm túc đến mức có thể nói về nghề cả ngày vì hạnh phúc khi mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem.

Những trải nghiệm thực tế 'độc lạ'

Để tìm chất liệu cho vai diễn và hiểu thêm về cuộc sống, Võ Tấn Phát không ngần ngại thử sức với nhiều công việc khác nhau dưới sự hướng dẫn của những người làm nghề lâu năm. Anh từng thử đi cạo mủ cao su và được chủ đồn điền chỉ dẫn về thao tác, thời điểm lấy mủ cũng như lý do phải làm việc vào ban đêm.

Trải nghiệm khiến anh nhớ nhất là lúc chăm sóc cá sấu, khi anh trực tiếp cho chúng ăn ở khoảng cách gần. Anh mô tả cảm giác lúc đó là “vừa sợ, vừa thích mà vừa đã”. Thậm chí, một số khán giả còn nghi ngờ đây là sản phẩm của AI hoặc thủ thuật góc máy.

Những trăn trở đằng sau ánh đèn sân khấu

Đổi lại sự nghiệp bận rộn, Võ Tấn Phát thừa nhận quỹ thời gian cho gia đình và bản thân rất ít, thậm chí ngày lễ của mọi người thường là ngày anh đi làm. Tuy nhiên, anh chấp nhận điều này như một đặc thù nghề nghiệp để được khán giả yêu thương.

Điều anh lo lắng nhất là ba mẹ ở quê. Ngay từ đầu, anh đã chuẩn bị tâm lý cho gia đình rằng khi nổi tiếng, anh không thể chỉ dành riêng thời gian cho ba mẹ. Dù luôn ủng hộ con, nhưng ba mẹ vẫn có lúc nhớ con và muốn anh về ăn cơm nhưng không dám nói ra. Vì vậy, cứ mỗi khi được nghỉ hai, ba ngày, anh đều tự lái xe về quê để trò chuyện và ăn cơm cùng gia đình.

Về chuyện tình cảm, anh hóm hỉnh nhắn nhủ người yêu tương lai: “Việc của em chỉ là yêu anh thôi, mọi thứ còn lại để anh lo”. Trong thời gian tới, anh dự định sẽ thử sức với phim hành động, võ thuật — lĩnh vực mà anh chưa có nhiều cơ hội trải nghiệm. Đồng thời, anh cũng đang học làm sản xuất từ những dự án nhỏ, duy trì vai trò MC và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội với phương châm cái nào cũng làm và làm tốt nhất có thể.