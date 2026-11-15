Ngắm nhan sắc mộc mạc, gây thương nhớ thời trẻ của nghệ sĩ Hồng Đào

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Thời mới vào nghề, diễn viên Hồng Đào có nét mộc mạc, nụ cười duyên. Đạo diễn Lê Quang Thanh Tâm người chia sẻ hình ảnh Hồng Đào trên bìa báo năm 1988, cho biết ấn tượng với nét nữ tính, mái tóc dài và ánh mắt biểu cảm của nghệ sĩ. Anh nhận xét Hồng Đào là một phần tạo nên thời kỳ đáng nhớ của nghệ thuật biểu diễn với những vai diễn và kỷ niệm khó phai trong lòng khán giả.

Những năm tháng rực rỡ với kịch nói và truyền hình

Cuối thập niên 1980, nhờ lối biểu đạt cảm xúc tự nhiên qua giọng thoại và ánh mắt, Hồng Đào trở thành một trong những gương mặt nữ được săn đón nhất của kịch nói. Khi đầu quân cho sân khấu 5B Võ Văn Tần, chị đã tạo nên tiếng vang lớn thông qua loạt vở diễn kinh điển như "Ngôi nhà không có đàn ông", "Giấc mộng kê vàng" và "Lôi vũ".

Không dừng lại ở sân khấu, Hồng Đào còn là gương mặt quen thuộc của chương trình "Trong nhà ngoài phố" - một series kịch truyền hình ăn khách cuối thập niên 1980. Cùng với các nghệ sĩ Bảo Quốc, Hồng Vân và Thanh Thủy, chị đã góp phần tạo nên thành công cho những vở diễn như "Mối tình trắc trở" hay "Chuyện lề đường".

Những mối quan hệ tri kỷ và tình cảm đặc biệt

Trong suốt sự nghiệp, Hồng Đào có những tình bạn và tình đồng nghiệp sâu sắc. Nghệ sĩ Hữu Châu từng chia sẻ rằng thời cả hai còn học chung trường Nghệ thuật Sân khấu 2, anh từng rung động trước Hồng Đào. Có lần, anh dùng bút gạch dưới các câu ngụ ngôn tình yêu trên báo và gửi chị. Đọc xong, nữ diễn viên chỉ tròn xoe mắt cười rồi im lặng.

Với nghệ sĩ Hồng Vân, đây là tình bạn tri kỷ kéo dài hơn 40 năm, bắt đầu từ khi học chung trường. Hồng Vân kể lại rằng trong lúc tập kịch, cả hai có thể tranh luận nảy lửa, nhưng sau đó vẫn thân thiết đèo nhau đi ăn bún riêu hoặc ghé chợ Bến Thành mua son phấn, dụng cụ hóa trang. Hai người vẫn đóng chung trong phim điện ảnh "Lên hương" của đạo diễn Khương Ngọc, ra mắt hồi tháng 9.

Từ phim thị trường đến những màn kết hợp cùng Vân Sơn

Bên cạnh kịch, Hồng Đào còn để lại dấu ấn trong dòng phim thị trường khi đóng chung với các tài tử như Lý Hùng, Lê Tuấn Anh và Lê Công Tuấn Anh. Các tác phẩm tiêu biểu có thể kể đến là "Cô thủ môn tội nghiệp" (1990) do Trần Cảnh Đôn đạo diễn và "Nước mắt học trò" (1993) của đạo diễn Lý Sơn.

Đặc biệt, mối quan hệ giữa Hồng Đào và nghệ sĩ hài Vân Sơn đã kéo dài gần 40 năm. Vân Sơn cho biết lúc còn hoạt động ở Việt Nam, anh mến mộ nhan sắc bạn diễn. Sau này, khi sang Mỹ định cư, Hồng Đào tiếp tục hợp tác với trung tâm giải trí của Vân Sơn, cùng đóng nhiều vở hài như "Ông Ninh ông Nang", "Táo Quân", "Lỡ thời". Đến đầu thập niên 2000, họ tiếp tục đóng cặp trong phim hài - tình cảm "Vật đổi sao dời" của đạo diễn Charlie Nguyễn.

Thật sự là kiểu nhan sắc không cần gồng mà vẫn khiến bao người say đắm, đúng không cả nhà?