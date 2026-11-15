Hoa hậu Mai Phương tái xuất sau nhiều năm 'ở ẩn': Cuộc sống bình dị và bí kíp trẻ trung ở tuổi 41

Giải trí

Tối 7/11, Mai Phương đã thu hút sự chú ý khi xuất hiện với tư cách giám khảo khách mời tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Hải Phòng. Đây là lần cô trở lại sân khấu nhan sắc sau nhiều năm vắng bóng. Cô chia sẻ rằng sự kiện này gợi nhớ về những ngày đầu tham gia cuộc thi cách đây 24 năm.

Đối với Mai Phương, Hoa hậu Việt Nam 2002 là một trải nghiệm đặc biệt. Đó là cơ hội để cô gặp gỡ và giao lưu với nhiều thí sinh từ khắp các vùng miền. Những câu chuyện và kinh nghiệm tích lũy được trong thời gian dự thi đã trở thành hành trang quý giá, giúp cô trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Cuộc sống 'off' showbiz và ưu tiên gia đình

Sau hơn hai thập kỷ đăng quang, Mai Phương chọn cho mình một cuộc sống bình dị, rời xa những ồn ào của giới giải trí. Cô hiện công tác trong ngành hải quan tại Hải Phòng và hài lòng khi được làm công việc hiện tại, đóng góp bằng khả năng bản thân để phục vụ người dân.

Hiện tại, ưu tiên lớn nhất của Mai Phương là hai con trai, lần lượt 18 và 15 tuổi. Các con vẫn đang ở giai đoạn cần sự quan tâm và đồng hành của mẹ.

Nhịp sống thường ngày của cựu Hoa hậu diễn ra hết sức giản dị. Cô thường bắt đầu ngày mới từ 6 giờ sáng, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà rồi mới đi làm. Thậm chí, vào buổi trưa, cô vẫn tranh thủ về nhà nấu cơm trước khi quay lại làm việc vào đầu giờ chiều. Những lúc rảnh rỗi, Mai Phương chọn những thú vui nhẹ nhàng như cắm hoa, nghe nhạc, xem phim hoặc cùng chồng đưa các con đi chơi.

Bí kíp giữ dáng và tinh thần lạc quan ở tuổi 41

Xuất hiện tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 trong chiếc đầm của Lê Thanh Hòa, Mai Phương nhận về nhiều lời khen ngợi nhờ vóc dáng gọn gàng và vẻ ngoài trẻ trung. Ở tuổi 41, cô rất ý thức trong việc duy trì nhan sắc bằng cách chăm chỉ dưỡng da, duy trì thói quen tập thể dục và đặc biệt là ăn ít tinh bột.

Người đẹp từng cho biết mình may mắn có cuộc sống gia đình êm ấm, được chồng yêu thương và hai con ngoan ngoãn, nên giữ được tinh thần lạc quan, tích cực để duy trì sự tươi tắn.

Hành trình từ học sinh chuyên Lý đến thành công trong sự nghiệp

Nhìn lại quá trình phát triển, Mai Phương sinh năm 1985 và đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2002 khi mới 17 tuổi. Thời điểm đó, cô vẫn còn là học sinh lớp chuyên Lý tại trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng. Một năm sau, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2003 và lọt vào top 20.

Khi tên tuổi bắt đầu được chú ý và nhận được nhiều lời mời hoạt động nghệ thuật, Mai Phương đã đưa ra quyết định ưu tiên cho việc học. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, cô sang Anh du học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Luton. Sau khoảng 5 năm học tập tại nước ngoài, cô trở về Hải Phòng và bắt đầu làm việc trong ngành hải quan. Dù từng có cơ hội bước vào showbiz khi còn trẻ, nhưng đến nay cô khẳng định chưa bao giờ hối tiếc về lựa chọn của mình.

Đúng là kiểu mẫu vừa đẹp vừa giỏi, không mặn mà với showbiz nhưng vẫn khiến dân tình trầm trồ vì sự bền bỉ với nhan sắc, bạn có ngưỡng mộ lối sống này không?