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Tập 8 của The Face Vietnam 2026 phát sóng tối 22/11 vừa qua không chỉ nóng bởi những màn cạnh tranh mà còn bởi sự biến mất bất ngờ của HLV Võ Hoàng Yến. Nữ siêu mẫu đã rời địa điểm ghi hình trước khi kết quả loại thí sinh cuối cùng được công bố, khiến nhiều người không khỏi tò mò.

Nguyên nhân đằng sau màn 'rút lui' chóng vánh này là do con gái nhỏ của cô, bé Nubi, bị sốt cao. Vì ông xã là người một mình ở nhà chăm con nên không kịp xoay xở, dẫn đến việc phải nhắn tin gọi cô về hỗ trợ ngay lập tức.

Đỉnh điểm của sự căng thẳng là khi Võ Hoàng Yến báo với chồng rằng công việc sắp xong, chỉ cần chờ thêm vài phút để công bố kết quả loại thí sinh. Tuy nhiên, câu trả lời từ phía người chồng lại cực kỳ gay gắt với câu hỏi: Chọn con hay là show? Chính câu nói này đã khiến siêu mẫu quyết định thay đồ và trở về nhà ngay lập tức.

Sau khi tập phim lên sóng và vấp phải nhiều bàn luận, Võ Hoàng Yến đã lên tiếng giải thích trên trang cá nhân. Cô xác nhận mình đã xin ban tổ chức không ghi hình phần cuối vì tình trạng sức khỏe của con gái và mong khán giả thông cảm cho quyết định này.

Sự vắng mặt của cô càng trở nên tiếc nuối khi học trò là Vũ Hà An (thuộc đội Võ Hoàng Yến) bị loại sau thử thách quay video quảng cáo của top 9. Trong khi đội HLV Anh Thư giành chiến thắng, Vũ Hà An và Vũ Quỳnh Hải Yến (đội H’Hen Niê) phải vào vòng loại, và kết quả là Vũ Hà An đã dừng cuộc chơi.

Về việc học trò bị loại, Võ Hoàng Yến chia sẻ sự tự hào và ghi nhận những nỗ lực của Vũ Hà An. Cô nhận định đây là một thí sinh giỏi và cho rằng việc chia tay ở chặng nước rút là điều khó tránh khỏi. Nữ siêu mẫu cũng động viên Hà An rằng hành trình theo đuổi ước mơ không khép lại tại The Face Vietnam, mà những kinh nghiệm tích lũy được sẽ giúp học trò tiến xa hơn.

Nhìn lại chuyện gia đình, Võ Hoàng Yến kết hôn với ông xã Việt kiều tại Mỹ vào năm 2024 sau 5 năm hẹn hò. Tháng 9 năm đó, cặp đôi đón con gái Nubi chào đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Để dành thời gian cho gia đình, cô từng chủ động tạm gác một số hoạt động nghệ thuật. Việc tham gia The Face Vietnam 2026 chính là dấu mốc đánh dấu sự trở lại của cô sau thời gian ưu tiên cho con cái.

Vì chồng hiện vẫn sinh sống và làm việc tại Mỹ, hai vợ chồng thường xuyên phải sắp xếp lịch trình để ở bên nhau. Khi Võ Hoàng Yến bận việc tại Việt Nam, chồng cô sẽ chủ động thu xếp về nước để hỗ trợ chăm sóc con. Dù cuộc sống có nhiều thay đổi kể từ khi làm mẹ, cô chia sẻ rằng tình yêu nghề vẫn nguyên vẹn, nhưng trải nghiệm này giúp cô trở nên kiên nhẫn và có góc nhìn mới mẻ hơn.

Trên mạng xã hội, Võ Hoàng Yến thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh gia đình nhưng luôn khéo léo giữ kín diện mạo của chồng. Trong một bài viết đầy cảm xúc dành cho con, cô bộc bạch rằng mình vẫn đang học cách làm mẹ và mọi khó khăn đều xứng đáng khi nhìn con lớn lên từng chút một.

Sau khi sinh, nữ siêu mẫu cũng nhanh chóng lấy lại vóc dáng nhờ chế độ ăn uống khoa học và tập luyện nhẹ nhàng.