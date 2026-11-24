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Sáng 24/11, tại Hà Nội, Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026) đã diễn ra với sự tham gia của gần 700 đại biểu, bao gồm các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đại diện các bộ, ngành, cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế. Trong sự kiện này, ca sĩ Phương Mỹ Chi đã đại diện cho thế hệ trẻ phát biểu về tâm niệm và quyết tâm tiếp nối những giá trị văn hóa của dân tộc.

Trong bài phát biểu kéo dài khoảng 7 phút, Phương Mỹ Chi chia sẻ về hành trình trưởng thành cùng dân ca và nhìn nhận về trách nhiệm của người trẻ hiện nay. Cô cho rằng thế hệ trẻ ngày nay may mắn được sinh ra trong hòa bình, lớn lên khi đất nước đang trên đà đổi mới và hội nhập. Dù chỉ với một chiếc điện thoại, người trẻ có thể chạm đến kho tàng tri thức và văn hóa khổng lồ của thế giới, nhưng chính những giá trị từ gia đình và quê hương mới là hành trang quý giá nhất để mỗi người tự tin bước ra thế giới.

Theo Phương Mỹ Chi, những điều bình dị như tiếng Việt, lời ru, những câu chuyện kể của ông bà, trang sử hào hùng hay các phong tục quê hương chính là yếu tố nuôi dưỡng tâm hồn. Những giá trị này dạy người trẻ biết sống nghĩa tình, yêu thương, trân trọng cội nguồn và tự hào về nguồn gốc Việt Nam. Về câu chuyện cá nhân, nữ ca sĩ cho biết chính những câu hò, điệu lý là cái nôi nâng đỡ tiếng hát đầu đời, giúp cô kết nối với khán giả. Trên con đường nghệ thuật, văn hóa dân tộc luôn là nguồn cảm hứng để cô sáng tạo và kể lại những câu chuyện Việt bằng ngôn ngữ âm nhạc của thế hệ mình.

Cô nhấn mạnh rằng văn hóa chính là hồn cốt, bản sắc và niềm tự hào của mỗi dân tộc, và dù đi đến đâu, người Việt cũng cần ghi nhớ câu nói: "Hồn Việt đưa ta lớn lên". Khi nhắc lại dấu mốc Hội nghị Văn hóa lần thứ nhất cách đây 80 năm, Phương Mỹ Chi bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ đi trước đã hy sinh để giành độc lập và trao truyền các giá trị văn hóa. Cô tin rằng văn hóa đã nuôi dưỡng lòng yêu nước và tạo nên bản lĩnh Việt Nam qua nhiều năm tháng chiến tranh lẫn hòa bình. Vì vậy, nếu việc thừa hưởng di sản là niềm tự hào thì việc tiếp nối và làm giàu thêm những giá trị đó chính là trách nhiệm của giới trẻ.

Để cụ thể hóa việc gìn giữ và phát huy văn hóa, Phương Mỹ Chi chỉ ra những cách thức mà người trẻ đang thực hiện: từ việc bảo tồn và số hóa di sản, sáng tạo các sản phẩm nghệ thuật và nội dung số mang bản sắc Việt, cho đến việc khôi phục những nghề truyền thống hay khởi nghiệp với du lịch cộng đồng. Những mô hình này giúp đưa văn hóa vào đời sống thông qua việc làm mới, kết nối giữa bảo tồn và phát triển, từ đó tạo ra giá trị cả về tinh thần lẫn kinh tế, đồng thời giới thiệu văn hóa Việt ra thế giới. Nữ ca sĩ khẳng định mỗi sản phẩm sáng tạo cần mang trong mình tình yêu dân tộc, sự trân trọng bản sắc và trách nhiệm với cộng đồng, dù cô cũng nhìn nhận những đóng góp hiện tại của người trẻ vẫn còn nhỏ bé so với yêu cầu phát triển đất nước.

Trong bài phát biểu, Phương Mỹ Chi cũng nhắc đến lời căn dặn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về hình ảnh thanh niên Việt Nam khi ra thế giới: cần tự tin về tri thức, đàng hoàng về nhân cách, sâu sắc về văn hóa, có trách nhiệm với Tổ quốc và thân thiện với bạn bè quốc tế. Thay mặt thế hệ trẻ, cô thể hiện quyết tâm học tập, rèn luyện lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và ý thức tự tôn dân tộc; chủ động tìm hiểu lịch sử, sống nhân ái, trung thực và lan tỏa điều tốt đẹp. Đặc biệt, cô nhấn mạnh vai trò của khoa học, công nghệ và kỹ năng số trong việc gìn giữ di sản, sáng tạo sản phẩm văn hóa nhân văn và kêu gọi người trẻ ứng xử văn minh trên không gian mạng.

Kết thúc bài phát biểu, Phương Mỹ Chi nhắc lại niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sức mạnh soi đường của văn hóa và khẳng định thế hệ trẻ sẽ tiếp nối niềm tin đó bằng hành động cụ thể. Cô đã khép lại phần chia sẻ bằng việc hát ca khúc "Rạng ngời văn hóa Việt Nam" (do nhóm DTAP sáng tác, sản xuất) . Ngoài Phương Mỹ Chi, sự kiện còn có sự góp mặt biểu diễn của các nghệ sĩ Đông Hùng, Hồ Ngọc Hà, cùng sự tham dự của Tùng Dương và Bảo Thanh với tư cách đại biểu khách mời.

Nghe xong bài phát biểu này, có lẽ nhiều bạn trẻ sẽ thấy việc yêu văn hóa không nhất thiết phải là điều gì đó quá to tát, mà đôi khi chỉ bắt đầu từ việc trân trọng một lời ru hay một câu hò.