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Hãy tưởng tượng bạn đi chợ nhưng thay vì nhìn thấy những sạp hàng quen thuộc, bạn lại chạm trán với những tác phẩm nghệ thuật đa giác quan nằm len lỏi trong từng ngóc ngách. Đó chính là trải nghiệm tại triển lãm Chạm Đồng Xuân, sự kiện diễn ra từ ngày 13 đến 28/11 trong khuôn khổ Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2026. Với 25 tác phẩm từ các nghệ sĩ trong nước và quốc tế, cuộc triển lãm này biến không gian giao thương sầm uất thành một sân chơi sáng tạo đầy bất ngờ.

Khi hạt đậu và thùng xốp 'lên ngôi'

Ngay từ điểm khởi đầu của hành trình tham quan, người xem sẽ gặp tác phẩm Hạt của nghệ sĩ Lê Văn Sơn. Thay vì vẽ hay tạc tượng, anh dùng các loại đỗ (hạt đậu) để tạo hình, đặt khéo léo trong một cấu trúc giàn giáo kim loại phân tầng. Giám tuyển Nguyễn Anh Tuấn cho biết việc chọn tác phẩm này đứng đầu nhằm tạo hiệu ứng tốt nhất cho người xem. Việc dùng những chất liệu cực kỳ quen thuộc không chỉ giúp tác phẩm hài hòa với không gian chợ mà còn tạo ra một nét khác biệt đầy thú vị.

Không dừng lại ở hạt đậu, nghệ sĩ Alexander Pug Williams từ Australia cùng Tuấn Nị - một nghệ sĩ âm nhạc thể nghiệm tại Việt Nam - đã mang đến tác phẩm Âm vang chợ Đồng Xuân. Điều gây sốc là chất liệu tạo nên tác phẩm này lại là thùng xốp, bao tải, vải vụn và phế liệu nhựa. Những vật liệu này được kéo giãn và đan xen, khiến Alexander Pug Williams mô tả chúng như những dây đàn guitar. Đặc biệt, các vật dụng này sẽ chuyển động mỗi khi có gió, tạo nên một sự tương tác sống động giữa nghệ thuật và môi trường.

Những mảng ký ức hiện hình qua âm thanh và hình ảnh

Tại khu vực đài phun nước, một không gian âm thanh mang tên Ký ức vang vọng của dòng sông quá vãng được ra đời từ sự kết hợp giữa nghệ sĩ Đức Lisa Premke và Lê Vũ. Tác phẩm này tái hiện hình ảnh dòng sông Tô Lịch từng chảy qua khu vực trước chợ. Những tia nước phối hợp với hệ thống trống tự chế tạo ra những âm thanh đặc trưng. Đáng chú ý, dưới nước còn có 100 miếng tiền xu bằng mica do Lê Vũ thực hiện, mô phỏng tiền đồng Việt Nam thời xưa để gợi nhớ về lịch sử tiền tệ và giao thương tại chợ.

Trong khi đó, nghệ sĩ Nhật Bản Ryusuke Ito lại chọn cách đưa người xem trở về miền ký ức thông qua tác phẩm Địa tầng thời gian. Ông sử dụng những đồ vật đời thường nhất như bộ bát đũa, dao dĩa, xô và đồng hồ. Khi trình chiếu, những hình ảnh chạy dọc trên tường, giống một thước phim đưa người xem trở về miền ký ức.

Sự giao thoa giữa thực tại và ảo ảnh

Một góc nhìn khác về chợ Đồng Xuân được Peter Aerschmann thể hiện qua tác phẩm Trong bất trật tự có trật tự. Bằng những thước phim quay chính cảnh buôn bán, vận chuyển hàng hóa tại chợ, ông ghi lại những quan sát riêng lẻ về các chồng hàng, màu sắc và con người. Peter Aerschmann khẳng định tác phẩm không nhằm tái hiện chợ như một bộ phim tài liệu, mà là tìm kiếm những khoảnh khắc thị giác nơi trật tự và bất trật tự chồng chéo lên nhau.

Với Phuc Van Dang, nghệ sĩ sống tại Đan Mạch nhưng luôn giữ kết nối với quê hương, tác phẩm Thực vật và động vật được bài trí ngay trên tường. Anh sử dụng những họa tiết đậm chất Việt như hoa sen với sắc hồng cánh sen. Điểm nhấn độc đáo là việc anh thêm những đôi mắt cho các bông hoa, ngụ ý rằng chúng có nhận thức và có thể trò chuyện, kết nối với con người.

Cuối cùng, tại không gian ngoài trời, nhóm nghệ sĩ gồm Adrien M, Claire B và tập thể thiết kế đồ họa Brest Brest Brest đã biến những tấm áp phích khổ lớn thành một trải nghiệm công nghệ. Người xem không chỉ nhìn bằng mắt thường mà phải sử dụng ứng dụng thực tế ảo tăng cường qua điện thoại để thấy thế giới động vật ẩn mình trong các bức tranh dần hiện ra.