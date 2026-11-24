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Đúng là cùng một nhà nhưng định hướng sự nghiệp của hai anh em nhà Nguyễn Trần đi theo hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Một bên là thế giới âm nhạc đầy cảm xúc, một bên là những con số và chiến lược tài chính khô khan. Cứ tưởng nhà có truyền thống nghệ thuật nên Trung Quân mới hát hay, nhưng thực tế gia đình nam ca sĩ không hề có truyền thống này.

Nguyễn Trần Trung Quân sinh ngày 16/11/1992 tại Hà Nội. Niềm đam mê âm nhạc của anh nảy nở từ rất sớm, dẫn đến một chuỗi thành tích đáng nể ngay từ thời niên thiếu. Năm 2002, anh ghi dấu ấn khi giành danh hiệu Gương mặt ấn tượng tại cuộc thi Đơn ca Họa Mi. Đến năm 2005, Trung Quân tiếp tục chứng minh thực lực khi đoạt giải Nhì tại Liên hoan ca khúc dân ca Bắc Bộ.

Bước ngoặt đưa anh đến với con đường chuyên nghiệp là vào năm 2011, khi anh nhận giải Ca sĩ trẻ triển vọng dòng nhạc nhẹ tại cuộc thi Sao Mai. Ngay năm sau, anh tiếp tục 'chiến' tại Sao Mai điểm hẹn và xuất sắc lọt vào Top 4 chung cuộc. Những cột mốc này chính là bàn đạp vững chắc để Trung Quân khẳng định vị thế trong làng nhạc Việt.

Đỉnh điểm của sự công nhận đến vào năm 2014 khi anh ra mắt album đầu tay mang tên Khởi hành. Sản phẩm này không chỉ định hình phong cách âm nhạc riêng mà còn mang về cho anh 'cú đúp' tại giải Cống hiến 2015 với hai hạng mục quan trọng là Album của năm và Nghệ sĩ mới của năm. Sau đó, tên tuổi của anh càng bay cao với loạt hit được đầu tư kỹ lưỡng như Trong trí nhớ của anh, Màu nước mắt, Tự tâm và Canh ba. Riêng MV Trong trí nhớ của anh đã gây sốt khi cán mốc 12 triệu lượt xem trên YouTube chỉ sau một tháng ra mắt.

Không chỉ đứng trên sân khấu, Trung Quân còn 'lấn sân' sang mảng sản xuất âm nhạc và giảng dạy thanh nhạc. Anh bắt đầu công việc đào tạo từ năm 20 tuổi, dẫn dắt nhiều học viên theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Các buổi livestream dạy hát của anh trên mạng xã hội cũng cực kỳ hút khách với hàng trăm nghìn lượt xem, có lúc ghi nhận hơn 30.000 người theo dõi cùng lúc.

Trái ngược với sự bay bổng của em trai, ông Nguyễn Trần Mạnh Trung lại chọn cho mình con đường tài chính đầy kỷ luật. Sinh năm 1983, ông sở hữu bảng thành tích học vấn 'khủng' với bằng cử nhân Tài chính ngân hàng tại Đại học Kinh tế Quốc dân và bằng thạc sĩ cùng chuyên ngành tại Học viện Ngân hàng.

Hành trình thăng tiến của ông Mạnh Trung tại VietinBank là một minh chứng cho sự kiên trì. Ông gia nhập ngân hàng từ tháng 9/2005 với vị trí khởi điểm là cán bộ quan hệ khách hàng doanh nghiệp tại Chi nhánh Đống Đa, Hà Nội. Sau gần 10 năm, ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí quản lý tại trụ sở chính, bao gồm chức vụ Phó giám đốc khối Khách hàng doanh nghiệp.

Từ tháng 7/2015 đến tháng 5/2022, ông giữ chức Giám đốc VietinBank Chi nhánh Hà Nội. Đến tháng 9/2022, ông được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc ngân hàng. Và mốc thời gian quan trọng nhất là ngày 17/10/2024, ông Nguyễn Trần Mạnh Trung chính thức trở thành Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 kiêm Tổng giám đốc VietinBank, điều hành một trong bốn ngân hàng thương mại nhà nước lớn nhất Việt Nam.

Dù một người làm nghệ thuật, một người làm tài chính, nhưng sợi dây gắn kết gia đình vẫn rất bền chặt. Trung Quân chia sẻ rằng bố mẹ dù không làm nghệ thuật nhưng luôn là điểm tựa tinh thần, ủng hộ và tạo điều kiện cho anh theo đuổi đam mê từ nhỏ. Anh cũng xem bố mẹ và anh trai như những người thầy đặc biệt, thường xuyên trò chuyện, hỏi han anh trai về cuộc sống để nhận những lời khuyên chân thành nhất.

Đúng là 'đỉnh' cả hai mảng, vừa có tiếng nói trong giới nghệ thuật vừa có quyền lực trong giới tài chính, nhà này đúng là không có góc chết!