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Trong buổi chiếu phim ngày 23/11, diễn viên Kiều Trinh tiết lộ mình đã bị nứt xương chân sau một cảnh quay té ngã. Không muốn ảnh hưởng đến tiến độ chung, chị cố gắng hoàn thành các cảnh quay rồi mới vào bệnh viện kiểm tra. Chấn thương này sau đó để lại di chứng, khiến sinh hoạt của nữ diễn viên gặp nhiều bất tiện trong suốt một thời gian dài.

Nỗ lực cho vai diễn thách thức

Kiều Trinh trở lại màn ảnh rộng trong bộ phim Con mắt thứ ba của đạo diễn Hàm Trần. Tại đây, chị vào vai một bà chủ nhà trọ hết lòng yêu thương, chăm sóc cháu trai nhưng lại có kết cục bất hạnh. Đây được coi là một trong những vai diễn nhiều thử thách nhất trong hơn 20 năm làm nghề của chị.

Để hoàn thành vai diễn, Kiều Trinh đã trực tiếp thực hiện các cảnh hành động, vận dụng cả kỹ năng nhào lộn và võ thuật đã học. Có những phân đoạn, chị cùng ê-kíp phải mất tới bốn ngày ghi hình mới có thể hoàn thành. Sự tập trung dành cho công việc lớn đến mức chị gần như không sử dụng điện thoại trong suốt thời gian ở phim trường.

Đây là dự án thứ sáu Kiều Trinh hợp tác cùng đạo diễn Hàm Trần. Vì quá quý mến và tin tưởng nam đạo diễn, chị thường đồng ý nhận lời ngay khi được ngỏ ý mà không cần biết trước về kịch bản hay nhân vật. Kiều Trinh cho biết mình may mắn khi được cộng tác với nhiều đạo diễn giỏi nghề và giàu kinh nghiệm, nên thay vì tự tạo áp lực, chị chọn cách tìm hiểu yêu cầu của từng người để thể hiện nhân vật trọn vẹn nhất.

Nỗi lòng về danh xưng "nữ hoàng cảnh nóng"

Trong thời gian dài, Kiều Trinh thường được khán giả gọi là "Nữ hoàng cảnh nóng". Nữ diễn viên hài hước cho rằng danh xưng này có phần oan uổng vì nó xuất phát từ một vai diễn trong phim nghệ thuật nhiều năm trước, không hề phản ánh toàn bộ định hướng diễn xuất hay sự nghiệp của chị.

Kiều Trinh khẳng định mình không chuyên đóng những dòng phim có cảnh nóng như mọi người vẫn nghĩ, và nhắc rằng phim ở Việt Nam đều phải qua kiểm duyệt. Tuy nhiên, chị vẫn sẵn sàng thực hiện những cảnh quay nhạy cảm nếu vai diễn phù hợp, phân đoạn đó thực sự cần thiết cho câu chuyện, có giá trị nghệ thuật và được cơ quan chức năng kiểm duyệt.

Về bộ phim Con mắt thứ ba

Con mắt thứ ba là phim thuộc thể loại kinh dị tâm linh. Nội dung xoay quanh một nữ dẫn chương trình podcast nhận ra mình vô tình truyền cảm hứng cho một kẻ sát nhân cuồng tín mang dấu ấn "con mắt thứ ba". Mọi bi kịch bắt nguồn từ những câu chuyện cô kể về một cô bé có khả năng nhìn thấy và giúp đỡ các linh hồn.

Phim còn có sự góp mặt của Đoàn Minh Anh trong vai Vy - cô gái đứng sau podcast tâm linh. Tham gia dự án khi mới 17 tuổi, Đoàn Minh Anh coi đây là một trải nghiệm đáng nhớ dù gặp áp lực khi phải tiếp cận một kịch bản có nhiều lớp thông tin và chiều sâu tâm lý.