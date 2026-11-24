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Trong buổi họp báo ngày 23/11 trước trận gặp Vissel Kobe, thủ môn Nguyễn Filip đã có những chia sẻ thẳng thắn về mục tiêu của CLB Công An Hà Nội. Khi bị hỏi về việc không giữ sạch lưới trong 3 trên 4 trận tại đấu trường châu lục, anh khẳng định ưu tiên hiệu quả thi đấu toàn đội hơn là thành tích cá nhân.

Nguyễn Filip cho rằng việc thắng 5-4 vẫn tốt hơn là hòa 0-0. Trong trận gần nhất gặp Kyoto Sanga, đội nhà đã giữ sạch lưới; anh cho rằng 1 điểm cũng ổn, nhưng như thế là chưa đủ. Anh nhấn mạnh rằng việc ghi nhiều bàn thắng hơn đối thủ để giành chiến thắng mới là điều quan trọng nhất, thay vì chỉ tập trung vào nhiệm vụ bảo toàn mành lưới.

Tư duy tấn công bất chấp rủi ro

Quan điểm của Nguyễn Filip cho thấy tinh thần sẵn sàng chơi tấn công của CLB Công An Hà Nội dưới thời HLV Alexandre Polking. Thủ môn sinh năm 1992 nhận định rằng đội bóng phải đối đầu với những đối thủ rất mạnh và mỗi trận đấu lại mang một đặc điểm khác nhau. Chính vì vậy, việc ghi bàn để giành trọn 3 điểm được đặt lên trên hết, thay vì quá đặt nặng việc giữ sạch lưới.

Thực tế, hành trình của đại diện Việt Nam tại AFC Champions League Elite 2026/27 đang gặp nhiều khó khăn. Sau 4 lượt trận, đội bóng mới có một chiến thắng duy nhất trước Cảng Thượng Hải, trong khi gặp nhiều kết quả không như kỳ vọng trước các đối thủ đến từ Nhật Bản. Hiện tại, CLB Công An Hà Nội đang đứng vị trí thứ 11 trên tổng số 16 đội ở bảng phía Đông với 4 điểm. Dù vẫn còn cơ hội cạnh tranh, nhưng đội bóng không được phép tiếp tục để mất điểm trong những trận tới.

Những tổn thất về lực lượng

Bên cạnh áp lực về điểm số, CLB Công An Hà Nội còn phải đối mặt với tình trạng mệt mỏi do căng sức trên nhiều mặt trận. Nguyễn Filip thừa nhận đội bóng chưa từng mệt mỏi như hiện tại vì lịch thi đấu dày đặc. Điều này càng trở nên nghiêm trọng khi lực lượng liên tục bị ảnh hưởng bởi các chấn thương.

Một tổn thất đáng chú ý là trường hợp của Nguyễn Đình Bắc, cầu thủ mới đây gặp vấn đề về thể trạng và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Đây là tổn thất thêm cho đội hình của HLV Polking.

Trận đối đầu với Vissel Kobe, một đại diện giàu truyền thống của bóng đá Nhật Bản, sẽ diễn ra lúc 19h15 ngày 24/11 trên sân Hàng Đẫy. Trong bối cảnh cần điểm để cải thiện thứ hạng, Nguyễn Filip và các đồng đội được kỳ vọng sẽ hiện thực hóa mục tiêu ghi nhiều bàn hơn đối thủ để giành chiến thắng.