Giải trí

Tối 21/11, Mỹ Tâm đã mang đến cho 25.000 khán giả một đêm diễn đầy cảm xúc với những tiết mục hoành tráng. Giữa đám đông, sự hiện diện của Mai Tài Phến trên hàng ghế khán giả nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của dân tình. Nam diễn viên không chỉ chăm chú theo dõi màn trình diễn mà còn gây sốt với một khoảnh khắc cực kỳ đáng yêu.

Trong một đoạn clip quay cận, Mai Tài Phến xuất hiện với tinh thần 'quẩy' hết mình trên khán đài. Khi phát hiện camera đang hướng về phía mình, anh không ngần ngại đưa hai tay lên cao để khoe mỗi tay một chiếc nhẫn. Điều đặc biệt là trên mặt nhẫn có dán hình Mỹ Tâm. Biểu cảm tinh nghịch cùng động tác khoe nhẫn đầy chủ động này đã khiến cư dân mạng rần rần vì độ dễ thương.

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, hội những người 'đẩy thuyền' cho cặp đôi lập tức hoạt động hết công suất. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước cách Mai Tài Phến thể hiện tình cảm với Mỹ Tâm, thậm chí không ít người còn hối thúc cả hai sớm về chung một nhà.

Sự ủng hộ nhiệt tình tại concert

Trước đó, Mai Tài Phến được bắt gặp ngồi tại khu vực dành riêng cho gia đình của Mỹ Tâm. Anh chọn trang phục tối màu giản dị và thoải mái hòa mình vào không khí sôi động của đêm nhạc. Suốt chương trình, nam diễn viên liên tục vẫy lightstick và hào hứng cổ vũ cho các tiết mục của nữ ca sĩ.

Sự nhiệt tình này khiến người hâm mộ đặc biệt thích thú, nhất là khi anh không ngại thể hiện sự ủng hộ dành cho 'tình tin đồn' trước đông đảo khán giả. Thực tế, đây không phải lần đầu Mai Tài Phến xuất hiện tại các đêm nhạc quan trọng của đàn chị. Anh từng có mặt tại liveshow Tri Âm, My Soul và nhiều sự kiện khác. Mỗi lần lộ diện, nam diễn viên đều gây chú ý khi thường xuyên ngồi gần người thân của nữ ca sĩ.

Những dấu hiệu trên mức đồng nghiệp

Mối quan hệ giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến bắt đầu vướng nghi vấn tình cảm sau khi hợp tác trong MV Đừng Hỏi Em năm 2017. Đến năm 2019, cả hai tiếp tục đóng chung phim Chị Trợ Lý Của Anh. Sự ăn ý trong công việc cùng những khoảnh khắc thân thiết ngoài đời khiến khán giả không ngừng đặt dấu hỏi về tình cảm thực sự của họ.

Trong những năm tiếp theo, cư dân mạng liên tục soi ra nhiều dấu hiệu đáng chú ý. Cả hai từng bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại sân bay hoặc có những chuyến đi trùng địa điểm. Mai Tài Phến cũng nhiều lần được cho là đã về Đà Nẵng, quê nhà của Mỹ Tâm, vào dịp Tết.

Thời gian gần đây, tần suất xuất hiện chung của cặp đôi càng trở nên thường xuyên hơn. Hồi cuối tháng 6, hai người được bắt gặp cùng đi xem trận đấu của Messi tại Mỹ. Đặc biệt, sau bộ phim Tài, những tương tác giữa họ càng trở nên thân mật.

Đầu tháng 2, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến bị soi là dính nhau như sam, liên tục trò chuyện và cười thoải mái. Có khoảnh khắc Mỹ Tâm vô thức nắm tay Mai Tài Phến, còn nam đạo diễn thì luôn ở sát bên không rời nửa bước. Khi cùng ngồi xem trailer phim, cả hai tương tác tự nhiên như đã quá quen thuộc. Thậm chí, khi Mỹ Tâm muốn uống nước, Mai Tài Phến đã chu đáo đưa ly nước tới và sau đó chính anh cũng thoải mái uống chung ly nước với đàn chị. Sự thân mật này khiến nhiều người cho rằng khó có thể giải thích chỉ bằng hai chữ đồng nghiệp.