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Đêm chung kết ngày 22/11 vừa qua đã gọi tên Nguyễn Đỗ Khánh An là chủ nhân của giải Nhất Sao Mai 2026. Với ca khúc Đá trông chồng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn lấy cảm hứng từ truyền thuyết hòn đá vọng phu, Khánh An đã tạo nên một cú bứt phá mạnh mẽ về cả kỹ thuật lẫn cảm xúc so với các vòng thi trước đó.

PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn không ngần ngại gọi đây là màn trình diễn hoàn hảo nhất của cô trong cả hành trình, đặc biệt khen ngợi cách xử lý những nốt cao và dự đoán Khánh An sẽ trở thành gương mặt mới của dòng nhạc dân gian. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cũng bị thuyết phục hoàn toàn, nhất là việc cô biết giữ kỹ thuật nốt cao qua nhiều tuần để tung ra đúng thời điểm quyết định. Dù vậy, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh và NSƯT Phạm Thế Vĩ vẫn góp ý cô nên tiết chế âm lượng ở vài đoạn và xử lý ca từ mềm mại hơn, đồng thời khuyên cô sớm định hình phong cách riêng khi bắt đầu hoạt động chuyên nghiệp.

Nguyễn Đỗ Khánh An sinh năm 2006 tại Hà Nội, là con gái NSND Nguyễn Mạnh Hùng và cháu nội NSND Nguyễn Thanh Tùng. Lớn lên trong gia đình có ba thế hệ gắn bó với nghệ thuật, cô sớm tiếp xúc với âm nhạc qua tiếng hát cải lương của ông và bố. Hiện cô đang theo học thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ năm 2020 với mục tiêu trở thành ca sĩ, nhưng vẫn muốn đưa nhiều chất liệu truyền thống vào âm nhạc.

Hành trình từ thí sinh nhỏ tuổi nhất đến ngôi vị Quán quân

Là gương mặt nhỏ tuổi nhất trong số 16 thí sinh vào vòng chung kết toàn quốc, Khánh An gây ấn tượng ngay từ liveshow đầu tiên với ca khúc Phật quang phổ chiếu. NSƯT Quang Hào nhận xét cô có phong thái của một nghệ sĩ biểu diễn thực thụ chứ không còn là một thí sinh dự thi. Đến liveshow 2, cô chọn Đêm ả đào của nhạc sĩ Phú Quang vì những câu hò, điệu ví tuổi thơ là nguồn cảm hứng. Tại đây, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đánh giá cô kiểm soát giọng hát tốt nhất trong nhóm ba người thi dù bản phối đầy thử thách, còn ca sĩ Mỹ Linh khen cô thể hiện được tinh thần bài hát so với độ tuổi. PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn chỉ gói gọn bằng một từ: “Hoàn hảo”.

Ở liveshow 3, chất giọng dân gian trong trẻo của cô tiếp tục được khẳng định qua bài Cõng mẹ về trời. NSND Tấn Minh đánh giá phần thể hiện đẹp và hoàn thiện, trong khi NSƯT Tân Nhàn bày tỏ sự yêu thích đặc biệt với giọng hát này. Sang liveshow 4 với chủ đề “Những giai điệu bất hủ”, Khánh An gây choáng ngợp khi kết hợp hai tác phẩm mang âm hưởng ca trù là Hồng hồng tuyết tuyết và Chiều Phủ Tây Hồ. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong gọi đây là tiết mục hoàn hảo vì sự chắc chắn trong giọng hát, bản phối và cách kết hợp giữa giọng hát với phần nhạc.

Những nốt trầm và sự hoàn thiện

Không mọi thứ đều là màu hồng, vì tại liveshow 4, NSND Mai Hoa cho rằng tác phẩm có phần nặng so với khả năng cảm nhận của Khánh An do cô chưa thực sự thấu hiểu tinh thần ca khúc, đồng thời khuyên cô xử lý nốt cao ấm áp hơn. Một giám khảo khác cũng lưu ý cô cần tiết chế ở những đoạn cao trào để giữ nét tinh tế.

Tại liveshow 5, cô tiếp tục thử thách mình với liên khúc Phong nữ - Cô Đôi Thượng Ngàn kết hợp làn điệu chầu văn, một tiết mục đòi hỏi sự kỹ lưỡng về nhịp điệu và luyến láy. Khánh An chia sẻ cảm thấy vui và nhẹ nhõm vì đã thể hiện trọn vẹn sự chuẩn bị cũng như tâm huyết của thầy cô. Bước vào liveshow 6 – đêm quyết định vé vào chung kết, cô chọn bài Nhớ quê mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ. Dù giám khảo Tố Hoa góp ý cô cần kiểm soát hơi thở và định hướng phong cách rõ ràng hơn để biểu diễn tự nhiên, Khánh An vẫn là người đầu tiên được xướng tên trong nhóm an toàn để vào Top 6 cùng với Đỗ Hải Đăng, Nguyễn Xuân Dũng, Mai Thu Hương, Nguyễn Mộc An và Hoàng Thu Hà.

Chiến thắng giải Nhất là kết quả ngoài mong đợi đối với cô gái Hà Nội. Khánh An cho biết những lời nhận xét từ ban giám khảo qua từng vòng thi là kinh nghiệm quý báu để cô trau dồi con đường âm nhạc tương lai. NSND Nguyễn Mạnh Hùng cũng bày tỏ niềm tự hào về con gái và khẳng định gia đình luôn ủng hộ cô theo đuổi thanh nhạc, dù các thế hệ trước đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống.

Trước đó, Khánh An đã có một bảng thành tích "khủng" từ sớm: lọt Top 10 Thần tượng tương lai năm 2016 khi mới 10 tuổi, giành Quán quân Thần tượng bolero nhí 2018, Á quân Giọng hát Việt nhí 2019 và Á quân Solo cùng bolero 2024.