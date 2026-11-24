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Vợ chồng Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt vừa có màn 'đổi gió' cực ngọt tại cố đô Huế khi cùng tham gia tập 9 của chương trình Sao Chọn. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ khách mời, cặp đôi còn tranh thủ diện áo dài, cùng nhau dạo bước qua những địa danh biểu tượng như trường Quốc học, cầu Trường Tiền và chùa Thiên Mụ. Lâm Vỹ Dạ chia sẻ cô cảm thấy rất vui khi được cùng ông xã khám phá văn hóa và ẩm thực tại quê hương mình.

Thậm chí, nữ diễn viên còn thú thật rằng hai vợ chồng đã rủ nhau hẹn hò riêng để tạo thêm những kỷ niệm đặc biệt. Trong lúc dạo phố, họ tình cờ gặp Gin Tuấn Kiệt. Lúc này, Lâm Vỹ Dạ mới biết Gin Tuấn Kiệt cũng là người con xứ Huế và là nhân vật trải nghiệm trong tập này, cùng với sự dẫn dắt của host Trần Ngọc.

Hành trình 'ăn sập' đặc sản cung đình

Điểm dừng chân đầu tiên của dàn nghệ sĩ là một quán bánh khoái có tiếng với lịch sử tồn tại 26 năm. Tại đây, hai 'người con xứ Huế' là Lâm Vỹ Dạ và Gin Tuấn Kiệt đã vô cùng phấn khích khi lần đầu được học cách đổ bánh khoái.

Độ ngọt ngào của Lâm Vỹ Dạ dành cho Hứa Minh Đạt được thể hiện rõ khi cô tinh tế chọn nhân bánh theo đúng khẩu vị của ông xã. Về phần Gin Tuấn Kiệt, anh cho biết đây là món ăn yêu thích từ nhỏ, nhưng phải đến khi tham gia Sao Chọn, anh mới biết bánh khoái vốn có xuất xứ từ ẩm thực cung đình Huế.

Khám phá những giá trị cổ kính

Host Trần Ngọc cùng các khách mời đi thuyền trên sông Hương để đến với chùa Thiên Mụ, một trong những ngôi chùa cổ nhất ở Huế với bề dày lịch sử hơn 400 năm. Dù đã nhiều lần vãn cảnh nơi đây cùng gia đình, nhưng Lâm Vỹ Dạ cho biết lần này trải nghiệm trở nên đặc biệt hơn hẳn vì được cùng đồng nghiệp thưởng thức ẩm thực cung đình triều Nguyễn.

Cuộc hành trình tiếp tục tại nhà hàng An Nhiên Garden, tọa lạc trong một khu vườn cổ hơn 500 tuổi. Tại đây, mọi người đã cùng nhau học cách làm món nem công chả phượng chay. Khi thưởng thức mâm cỗ, Lâm Vỹ Dạ khẳng định chắc nịch: "Nếu ai chê món chay không ngon thì chắc chắn chưa được ăn đồ chay xứ Huế".

Để khép lại một ngày trọn vẹn tại cố đô, vợ chồng Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt đã cùng ngồi xích lô ngắm phố phường lúc lên đèn. Cả đoàn nghệ sĩ cũng cùng nhau thưởng thức món bún nghệ trước khi chia tay Huế.

Về chương trình Sao Chọn

Sao Chọn là một trong 17 sáng kiến phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam năm 2026, nằm trong khuôn khổ Vietnam iContent 2026. Đây là dự án phối hợp giữa Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số, FPT Online, Hiệp hội Dạy nghề và Việc làm Đầu bếp Việt Nam (VICA), với sự đồng hành của Techcombank OneU và đơn vị sản xuất T Production.

Với thông điệp "Vạn dặm Việt Nam - Vạn vị rực rỡ", show truyền hình này đưa nghệ sĩ đến 10 tỉnh, thành để khám phá món ăn đặc trưng, tìm hiểu câu chuyện về nguyên liệu, cách chế biến, gặp gỡ những người gìn giữ nghề truyền thống và tìm hiểu nếp sống địa phương. Ê-kíp đã khám phá Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Thanh Hóa, TP HCM, Vũng Tàu, Cần Thơ và Nha Trang. Các tập tiếp theo sẽ tiếp tục phát sóng đến hết tháng 11.