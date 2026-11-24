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Với số điểm 9,58, Trần Trí Khang đã chính thức trở thành quán quân Bông lúa vàng 2026. Không chỉ giành ngôi vị cao nhất, anh còn chinh phục hội đồng báo chí để nhận thêm giải Phong cách - một hạng mục lần đầu tiên xuất hiện tại cuộc thi năm nay.

Màn hóa thân đầy cảm xúc

Tại đêm chung kết diễn ra chiều 21.11 ở TP.HCM, Trần Trí Khang chọn hóa thân thành nhân vật Hai Hương trong trích đoạn cải lương kinh điển Đời cô Lựu. Anh cùng với Thái Hồng Thiện mang đến một màn trình diễn giàu cảm xúc, khiến giám khảo Thanh Hằng cho biết dù tiết mục đã kết thúc nhưng bà vẫn còn nguyên cảm giác xúc động.

Chia sẻ về lý do chọn vở diễn này, Trần Trí Khang cho biết anh đặc biệt yêu thích tác phẩm qua phần thể hiện của nghệ sĩ thần tượng Ba Vân. Anh muốn một lần được diễn vai của thần tượng trên sân khấu để gửi đến khán giả một trích đoạn ý nghĩa, mang đậm tính cách người dân Nam bộ. Qua đó, nam thí sinh hy vọng nhận được sự yêu thương để tiếp tục theo đuổi đam mê cải lương và đờn ca tài tử.

Những đánh giá từ ban giám khảo

Giám khảo Thanh Hằng đánh giá cao sự nhạy cảm trong diễn xuất của Trần Trí Khang và cho rằng phần thể hiện của anh có sức chạm đến khán giả. Bà nhận xét các thí sinh dù chỉ là những “chồi non” đang tìm hiểu về đờn ca tài tử nhưng đã chọn được tiết mục phù hợp với tiêu chí của Bông lúa vàng lần thứ 33.

Trong khi đó, giám khảo Chí Tâm cũng bày tỏ sự ấn tượng với chất giọng và cách thể hiện của anh. Ông cho rằng vai Hai Hương qua sự trình bày của Trần Trí Khang đã khiến người xem xúc động đến “rớt nước mắt”. Tuy nhiên, để tiết mục hoàn chỉnh hơn, nghệ sĩ Chí Tâm góp ý nam thí sinh cần tăng cường giao đãi với bạn diễn vì cảm xúc hiện tại chưa thật sự rõ nét, dù giọng hát có độ trầm ấm và giữ nhịp tốt.

Hành trình đến với ngôi vị quán quân

Trần Trí Khang (quê Khánh Hòa) là một trong những gương mặt gây chú ý trong dàn ứng viên nhờ sở hữu chất giọng hiếm, được nhận xét có nét giống với nghệ sĩ Thanh Sang. Trước khi đến với Bông lúa vàng, anh từng tham gia Chuông vàng vọng cổ nhưng dừng chân ở chung kết 2, để lại nhiều tiếc nuối cho người xem.

Trong đêm chung kết chủ đề Hạt ngọc phương Nam, Trần Trí Khang đã cùng 4 thí sinh khác là Đặng Hồng Trúc, Nguyễn Trung Hậu, Nguyễn Thị Cua và Huỳnh Văn Khánh tranh tài. Hội đồng giám khảo cho cuộc thi lần này bao gồm nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng, nghệ sĩ cải lương Chí Tâm và NSƯT Võ Minh Lâm.

Từ nỗi tiếc nuối khi dừng chân ở chung kết 2 Chuông vàng vọng cổ đến ngôi vị quán quân lần này, Trần Trí Khang đã khẳng định chất giọng hiếm của mình.